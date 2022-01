Este infografista gallego ha recibido más de 30 galardones en los premios Malofiej y trabaja para prestigiosos medios de todo el mundo. Hoy se retrata en Gràffica.

Álvaro Valiño es infografista, ilustrador y diseñador gráfico. Tiene una maestría en Diseño Gráfico en el London College of Communication y durante años dirigió el departamento de infografía del diario español Público. Ahora trabaja como autónomo desde Galicia para clientes de todo el mundo como National Geographic Magazine, The Washington Post, The Guardian, Corriere della Sera, Science o Revista Mongolia, entre muchos otros.

Con su trabajo ha recibido más de 30 premios Malofiej, galardones que son considerados como los premios Pulitzer de la infografía. Ha impartido seminarios de infografía en Madrid, N ueva Delhi o Kuala Lumpur y ha sido revisor de pares del Visible Language Journal. Al mismo tiempo, es coautor de un artículo publicado en Nature sobre “Asociaciones entre ciencia y arte gráfico para aumentar el impacto de la investigación”.

Hazte un selfie y cuéntanos como eres. (Defínete en tres líneas)

Un idealista pragmático. Me gusta pensar que las cosas pueden ser de otra forma, pero trato de que se puedan hacer realidad.

¿Cual es el color que más se repite en tu armario?

Negro.

«Me gustaría vivir en un documental» Álvaro Valiño

¿Qué te llevarías a una isla desierta?

Un billete de vuelta.

¿Libro preferido?

Imposible decidirme. Acabo de terminar Los detectives Salvajes, de Bolaño.

«El trabajo del que me siento más orgulloso es todo el de infografía que realizamos en el extinto diario Público». Álvaro Valiño

El trabajo que más te han criticado.

También estaría dentro de la labor realizada allí, en Público.

Completa la frase: ¡Me gustaría…!

Que pudiésemos trabajar menos, todos, para poder vivir dignamente y disfrutar de más tiempo libre, de la vida. Creo que hay recursos para ello.

«Antes de ponerme a diseñar desayuno un buen café, un plátano y algunos frutos secos». Álvaro Valiño

¿Qué diseñadores son tus ídolos?

Me quedo con el trabajo de Isotype, de Otto y Maria Neurath, y Gerd Arntz.

¿Qué estarás haciendo dentro de cinco años?

Espero seguir encontrándome valor y sentido a lo que haga y seguir aprendiendo, por supuesto.

¿Qué harías si cobraras el sueldo de Messi?

Quizá hacer campañas de sensibilización y difusión de lo importante que es tener un estado de bienestar sólido. Explicar a las personas cómo viven otras, ajenas a su entorno, sus necesidades, rutinas, dependencias…tratar de crear puentes, que entendamos lo importante que es el bien común. Generar empatías transversales, estallar burbujas. Especialmente en el ámbito de la educación. Creo que ello ayudaría a paliar muchos de los problemas que se encuentran en nuestra sociedad: falta de empatía, desprecio por el medio ambiente, disponibilidad a la corrupción…

→ Álvaro Valiño