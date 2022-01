Andreu Balius es un tipógrafo y diseñador afincado en Barcelona, desarrolla tanto trabajos de diseño tipográfico por encargo como proyectos de iniciativa personal que involucran investigación y conciencia cultural.

Andreu Balius

Nacido en 1962, Andreu Balius es un diseñador tipográfico que trabaja en Barcelona. Diseña tipos de letra personalizados y minoristas en Typerepublic y ha sido galardonado con varios premios de excelencia en diseño tipográfico por su trabajo. Además, es miembro de AGI (Alliance Graphique Internationale) y ATypl (Association Typographique Internationale). Tiene un doctorado en Diseño por la Universidad de Southampton (Reino Unido) y enseña tipografía en la escuela EINA, Centro Universitario de Diseño y Arte en Barcelona.

Balius es el «padre» del proyecto Garcia Fonts & Co., pionero en el diseño digital de tipos en España. Un proyecto colaborativo que animó a muchos diseñadores de nuestro país y del resto del mundo a participar en el diseño de sus propias tipografías. Es el autor del proyecto Al-Andalus que pretende abrir puentes hacia otras culturas, entendiendo la tipografía como algo más que una herramienta para la transmisión de contenidos.

A lo largo de su carrera, Andreu Balius ha contribuido como delegado de ATypI en España a la difusión de la cultura tipográfica, organizando eventos o ayudando en la organización de congresos.

Hazte un selfie y cuéntanos como eres.

Me considero una persona tranquila, a quien le gusta vivir y dejar vivir. Aventurero, autodidacta y bastante independiente. Me gusta diseñar tipos, viajar y conocer gente. ¿Más cosas?

¿Cual es el color que más se repite en tu armario?

Negro. Combina bien con todo ;-)

¿En qué película te gustaría vivir?

En cualquier película de los Monty Phyton. Seguro que me lo pasaría en grande.

¿Qué te llevarías a una isla desierta?

Una libreta, un lápiz… y una mochila para recorrerla entera.

¿Libro preferido?

Varios. Entre ellos, El Nombre de la Rosa de Umberto Eco. Y últimamente me enamoró el libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco.

En tipografía, The elements of typographic style, de Robert Bringhurst.

«Es difícil decidirse sobre cuál es el trabajo del que me siento más orgulloso… Todos forman parte de mi trayectoria». Andreu Balius

El trabajo que más te han criticado.

Lo desconozco. Aunque con el proyecto Garcia Fonts & Co. conseguí granjearme bastante mala fama.

¿A qué empresa le harías un lavado de cara?

A Monotype le daría un par de ostias, pues es imposible lavarle la cara.

Completa la frase: ¡Me gustaría…!

…vivir en un mundo mejor!

¿Qué desayunas antes de ponerte a diseñar?

Pan con tomate y jamón, y zumo de naranja (natural).

«No creo en los ídolos, aunque sí tengo referentes. Entre ellos, Gerard Unger, Eric Spiekermann, Neville Brody y Zuzanna Licko». Andreu Balius

¿Qué estarás haciendo dentro de cinco años?

Estaré diseñando tipografías y viajando.

¿Qué harías si cobraras el sueldo de Messi?

Desaparecer del mapa.