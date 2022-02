Esta semana se retrata en Gràffica José Javier Serrano, el cual asegura que cuando empezó a dedicarse al mundo de la imagen decidió esconderse bajo el pseudónimo de Yosigo. Amante de la tortilla de patata y del Big Mac, este fotógrafo vasco nos cuenta algunas curiosidades de su forma de trabajar.

Yosigo fotógrafo.

El fotógrafo Yosigo es José Javier Serrano, quien supo que la fotografía era lo suyo mientras estudiaba para ser diseñador gráfico. Serrano entiende la fotografía como una forma de expresión y sus últimos proyectos derivan hacia un trabajo más narrativo, donde la calidad de la imagen o el perfeccionamiento técnico se supeditan a la historia.

Locamente enamorado de su San Sebastián natal, se fue a vivir a Barcelona para desarrollar su carrera como fotógrafo. Ahora, aunque en su web explica que «el fotógrafo Yosigo vive y trabaja en tu corazón», nos ha confesado que se mueve a medio camino entre el norte y la ciudad condal. Pero el dónde vivir no parece lo más importante para Yosigo ya que su trabajo consiste en viajar por el mundo desarrollando proyectos personales y encargos para diferentes marcas y clientes.

En 2021 recibió el Premio Gràffica por ser capaz de generar imágenes que podrían ser cuadros de expresionismo abstracto o incluso de abstracción geométrica. Además de por ser un gran artesano de la luz, que es capaz de llevar a extremos el control del color y de la figuración en fotografía.

¿Quién se esconde detrás de Yosigo?

Me llamo Jose Javier Serrano y desde que empecé a dedicarme al mundo de la imagen, más por afición que otra cosa, decidí esconderme detrás del pseudónimo de Yosigo. Llegué a la foto a través del diseño gráfico, que es donde empecé a trabajar realmente. Con el tiempo me di cuenta de que con la fotografía disfrutaba más que con el diseño, y afortunadamente la foto no admite cambios constantes de última hora por parte del cliente y tampoco hay que hacer infinitas adaptaciones…

Soy de Donosti y me muevo a medio camino entre el norte y Barcelona. Me encanta el fútbol (la Real Sociedad por encima de todas las cosas), aunque cada vez procuro verlo menos porque lo paso fatal. Mis comidas favoritas son la tortilla de patata que hace mi madre y el Big Mac. Soy más de frío que de calor.

¿Cuál es el color que más se repite en tu armario?

El blanco.

¿En qué película te gustaría vivir?

La Jungla de Cristal.

«A una isla desierta me llevaría tabaco» Yosigo

¿Una tipografía?

Trade gothic.

¿Libro preferido?

El ultimo barco de Domingo Villar.

¿Cuál es tu manía más llamativa?

Me gusta estrenar calcetines.

¿Cuál es el trabajo del que te sientes más orgulloso?

Unas fotos que hice para Glenrothes en Escocia.

¿Y el qué más te han criticado?

Unas fotos para una marca de gazpacho.

«Antes de ponerme a trabajar desayuno 4 cafés». Yosigo

¿A qué empresa le harías un lavado de cara?

A la web de Kutxabank.

Completa la frase: ¡Me gustaría…

que la Real volviera a ganar la Copa este año!

¿Qué diseñadores son tus ídolos?

Otl Aicher, Paul Rand y Pino Tovaglia.

«Dentro de cinco años espero seguir haciendo fotos». Yosigo

¿Un lugar para jubilarte?

Donostia.

¿Qué te parece la propuesta de España para Eurovisión 2022?

Que si no ganamos con Sergio Dalma no ganaremos nunca.