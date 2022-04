El ilustrador Javi Royo es nuestro entrevistado de esta semana y en vez de enviarnos un selfie ha optado por una propuesta más original: un autorretrato.

Autorretrato de Javi Royo

Javier Royo Espallargas (Zaragoza, 1972), conocido como Javirroyo, es un diseñador, ilustrador e historietista español. También es creador de la marca de vinilos decorativos Chispum, en la que colabora como autor. Sus diseños e ilustraciones se distribuyen en Europa, EE.UU, Canadá, Japón, Corea e Iberoamérica.

Al mismo tiempo, es fundador, editor y autor de El Estafador, la publicación semanal de humor gráfico online en lengua española más conocida y con más lectores del mundo, con colaboradores de toda hispanoamérica. De forma habitual hace ilustraciones para editoriales como Penguin Random House, Edelvives o Santillana y para publicaciones como Interviú, El País, El Semanal o Go! Barcelona. También es el autor de varios cómics entre los que podemos destacar a la Cebolla Asesina, su personaje más conocido.

En 2016 ganó el Premio de Ilustración Junceda a la mejor obra de Cómic y en 2020 recibió el premio Gràffica por haber dominado el arte de escribir con dibujos y porque sus viñetas son tan despiertamente inteligentes como políticamente comprometidas. Por su simplicidad y eficacia a la hora de transmitir mensajes a través del dibujo.

Hazte un selfie y cuéntanos como eres. (Defínete en tres líneas)

Soy XXL en todo en la vida. Soy optimista y sociable. No podría vivir sin dibujar, sin la música y sin el humor.

¿En qué película te gustaría vivir?

Vivo en la película que me he montado. La mía está bien.

«El color que más se repite en mi armario es el azul… porque me lo sé de memoria (soy daltónico).» Javi Royo

¿Qué te llevarías a una isla desierta?

A muchas amigas y amigos. Fundaríamos una nueva comunidad con nuevas reglas, jaja.

¿Una tipografía?

La comic sans.

¿Libro preferido?

21 preguntas para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari.

¿Cuál es tu manía más llamativa?

Una graciosa es tener asiento en pasillo, sea tren o avión a ser preferible en el lado izquierdo para poder dibujar a gusto y tener movimiento con la mano derecha: dibujo mucho cuando viajo, me encanta.

«Antes de ponerme a ilustrar desayuno pechuga de pavo, fruta y zumo de limón. Los días especiales galletas María y café». Javi Royo

¿Cuál es la ilustración de la que te sientes más orgulloso?

Hay una que aparecen un padre y un hijo en la oscuridad mirando hacia delante los dos. El padre sostiene su mano sobre el hombro del hijo mientras le dice: Hijo, mío, todo lo que ves un día será tuyo. El hijo le responde: No veo nada. Y el padre contesta: Exacto.

¿Cuál es el trabajo que más te han criticado?

Cualquiera de las viñetas en las que cuestiono la masculinidad tóxica, cualquiera de mis viñetas donde hablo de feminismo.

Completa la frase: ¡Me gustaría…

…que se erradicara la violencia del mundo!

«Mis ídolos son Saul Steinberg, David Shrigley y Cristoph Niemann». Javi Royo

¿Qué estarás haciendo dentro de cinco años?

Dibujaré más todavía.

¿Un lugar para jubilarte?

Pienso que jubilarse es de gente triste. Para vivir solo dibujando, cualquier lugar de la provincia de Cádiz desde el que se vea el mar.

¿Qué opinas de la bofetada de Will Smith en la gala de los Oscar?

Que me asombra la cantidad de gente que lo ve como normal, incluso necesario. Ojalá no me pegue nunca Will Smith. Me da miedo la gente violenta. No sería nunca mi amigo.

¿Cómo crees que afecta la guerra de Ucrania a la sociedad?

Pues creo que a muchos niveles. El primero es pensar la guerra como un fracaso de la sociedad en sí. Y como afecta creo que en todos los ámbitos: desde la economía, a la salud mental y los miedos que genera. Es un horror. Es la máxima expresión de la violencia y la bofetada de Will Smith. Es no haber aprendido nada de nada. Me parece una mierda. A mí también me afecta, ¿ves?