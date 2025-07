Todavía no lo has decidido. A estas alturas del verano, quizá sigues dándole vueltas. Lo sabemos bien en la redacción de Gràffica. Cada año nos cruzamos con estudiantes —y con madres, padres, profesoras, amigas— que acompañan esa pregunta cargada de futuro: ¿Y tú, qué vas a estudiar?

Y no es fácil. No lo es si te gustan muchas cosas, si dudas entre lo que te apasiona y lo que “tiene salida”, si sientes que no hay una sola versión de ti mismo. Hay quien lo tiene claro desde los 10 años. Y hay quien tarda más. Pero eso no significa que llegue tarde. Significa que se está tomando el tiempo de decidir bien.

Y si estás leyendo esto, es posible que lo tuyo tenga que ver con la creatividad. Con la comunicación. Con la imagen. Con la necesidad de expresar algo, pero también de hacerlo bien. Si ese es tu caso, conviene saber que existe un lugar donde esa inquietud se convierte en una carrera con futuro. En Madrid, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología —UDIT— ofrece una propuesta académica especializada en creatividad visual, con grados diseñados para transformar tu talento en una profesión real, conectada con el presente del diseño y la industria.

La creatividad como opción con futuro y demanda laboral

Durante años, las carreras creativas arrastraron una reputación injusta. Como si fueran un lujo vocacional, una apuesta incierta, un plan B para los que “no valen para lo demás”. Pero lo que hemos aprendido —y lo vemos cada día en la profesión— es que esa narrativa ha quedado atrás.

Hoy, las industrias creativas son uno de los sectores con mayor crecimiento. El diseño gráfico estructura la comunicación visual de empresas, gobiernos, productos y medios. La ilustración y el audiovisual transforman el modo en que consumimos historias y entendemos el mundo. El branding y la publicidad no son un extra: son el núcleo de muchas decisiones empresariales.

Lo decía Milton Glaser: “El propósito del arte es hacernos más atentos.” Y eso es justamente lo que hace un buen diseñador: entrenar la mirada, afinar el pensamiento, aportar sentido.

¿Qué tipo de creativo eres?

Aquí no se trata solo de talento. Se trata de orientación. De saber qué te interesa, cómo piensas, qué tipo de proyectos te imaginas haciendo. Porque no todas las carreras creativas son iguales. Ni deberían serlo. En UDIT lo tienen claro, por eso su oferta formativa distingue con precisión los perfiles creativos más demandados: desde quienes piensan en imágenes y sistemas visuales, hasta quienes narran con ilustraciones o transforman ideas en campañas. Cada grado responde a una manera distinta de entender y ejercer la creatividad.

¿Te apasiona la imagen, la forma, la composición?

Si lo tuyo es construir universos visuales, trabajar con tipografía, identidad gráfica, diseño web, UX o motion graphics, lo más probable es que estés hecho para el diseño gráfico. En ese caso, tu mejor opción es el Grado en Diseño Multimedia y Gráfico de UDIT, una formación práctica y actualizada, diseñada para quienes quieren convertirse en diseñadores capaces de dar forma a sistemas visuales completos.

¿Tu cabeza no para de dibujar personajes, escenas, ideas?

Entonces la ilustración y el diseño audiovisual pueden ser tu espacio natural. Si te sientes identificado, el Grado en Diseño Audiovisual e Ilustración de UDIT es un recorrido pensado para quienes quieren contar historias con imágenes, explorar el dibujo desde la tecnología y convertir la creatividad en una herramienta narrativa con impacto real.

¿Eres de los que piensa en nombres, en campañas, en cómo lanzar un mensaje que funcione?

Si lo tuyo es crear marcas, construir conceptos y pensar ideas que conectan, entonces no dudes: el Grado en Publicidad y Creación de Marca de UDIT es para ti. Una carrera que mezcla estrategia, creatividad y comunicación, enfocada a quienes quieren estar en el corazón del storytelling y la construcción de identidad.

Lo importante no es solo qué estudias. Es dónde y cómo.

La diferencia entre estudiar diseño y formarse para ser diseñador está en el contexto. En los profesores que te enseñan desde la experiencia. En los proyectos reales que haces desde el primer curso. En el tipo de campus donde conviven creativos, ilustradores, programadores, arquitectos, cineastas.

Y es ahí donde entra UDIT, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología en Madrid, con un enfoque claro: formar profesionales creativos, preparados y conectados con la realidad del sector. Aquí, cada grado es más que un itinerario académico: es una inmersión en la industria.

En UDIT no se trata solo de recibir clases. Se trata de participar desde el primer día en proyectos reales, construir un porfolio sólido, utilizar herramientas de última generación —incluyendo inteligencia artificial aplicada al diseño— y contar con una red de más de 2.400 convenios firmados con empresas del sector. Todo esto en un entorno donde se aprende haciendo, con docentes en activo, y con oportunidades constantes de networking, concursos, ferias y experiencias internacionales.

Hemos conocido a muchos estudiantes que no tenían claro su camino hasta que encontraron un lugar donde la creatividad no era solo pasión, sino también rigor, método y futuro profesional. Donde el diseño no era un accesorio, sino el centro. Donde el “hacer cosas bonitas” se convertía en “proponer soluciones valiosas”.

Porque en un mundo saturado de imágenes, elegir una carrera creativa es aprender a hacer que algo se vea, se entienda y se recuerde. Y eso sigue siendo, hoy más que nunca, una de las habilidades más necesarias del siglo XXI.



Más info: Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología —UDIT

Actualizado 14/07/2025