Hoy se hace un selfie en Gràffica el diseñador industrial Curro Claret, todo un exponente del diseño catalán a nivel internacional.

Curro Claret es un diseñador industrial y sus proyectos se caracterizan por tener un carácter social y medioambiental. Le gusta reutilizar cosas, no como un capricho sino como una imperiosa necesidad. Busca que los objetos expliquen una historia, que haya algo detrás más allá de la función para la que han sido creados.

Compagina sus diseños con la docencia y con otras actividades relacionadas con el sector. Ha sido premiado con diferentes galardones entre los que podemos destacar el premio Gràffica 2021, que le fue concedido por ejercer su profesión como un alma libre que piensa en el bien común y además lo lleva a cabo. Porque no sigue modas ni dogmas.

Sus creaciones se han expuesto en galerías y museos de España, Suiza, Reino Unido, Italia, Japón, Alemania y Francia, entre otros lugares. Destaca por diseñar con una perspectiva diferente, proponiendo soluciones sencillas sobre cuestiones cotidianas y adoptando un papel comprometido con la implicación del diseño industrial en la sociedad contemporánea.

Curro Claret

Hazte un selfie y cuéntanos como eres. (Defínete en tres líneas)

Más o menos tranquilo, bastante dudoso (un poco demasiado para mi gusto), tengo la sensación que le doy demasiadas vueltas a las cosas, bastante abierto y creo que bastante tolerante con las ideas más opuestas a las mías (aunque con la extrema derecha me cuesta mucho). Al ir haciéndome mayor intento apreciar esas cosas que supuestamente podemos valorar con la edad… Con algunas creo que si lo consigo.

¿Cuál es el color que más se repite en tu armario?

Quizás el/los azul/es.

¿En qué película te gustaría vivir?

En esa que va sobre la orquesta compuesta por músicos Israelíes y Palestinos juntos… La orquesta existe (o existía) pero desconozco si hay una peli.

«A una isla desierta me llevaría a la persona con la que vivo (le preguntaría primero)» Curro Claret

¿Una tipografía?

Homelessfonts

¿Libro preferido?

Uno podría ser El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida de Philippe Delerm. Otro, Conversaciones con Goethe, de Johann Peter Eckermann.

¿Cuál es tu manía más llamativa?

Para algunos no tener whatsApp.

¿Cuál es el trabajo del que te sientes más orgulloso?

Probablemente el de la pieza T300, una pequeña pieza metálica que junto con materiales recuperados se pueden hacer taburetes, bancos, mesas, lámparas, tiendas de indios… Con esta pieza hacemos talleres con distintos colectivos en situación más o menos complicada.

¿Cuál es el trabajo que más te han criticado?

Seguramente el de la pieza T300. Al iniciar el proyecto apareció un artículo con un titular un poco “desmedido” y generó inmediatamente una secuencia creciente de comentarios bastante descalificativos (por decirlo finamente). Creo que en el fondo debo estar muy agradecido a todxs lxs que los hicieron, con el tiempo me ha ayudado mucho a aceptar, respetar y pasar de ciertas cosas.

¿A qué empresa le harías un lavado de cara?

A cualquiera de las grandes empresas de energía “no renovable”. Por favor paren ya de confundir a la gente y hacer ver que son “limpias” y sostenibles y pónganse de verdad a serlo. Aunque eso más que un lavado de cara supone un replanteo de cuerpo entero.

Completa la frase: ¡Me gustaría…!

Me gustaría que aceptásemos un poquito más a todas esas personas que son distintas a unx mismx… (o sea a todxs). Y que unx mismx no se considerase el centro de todo.

«Antes de ponerme a diseñar desayuno un yogur con fruta, frutos secos, miel y zumo de manzana natural. Y un pedacito de ajo negro». Curro Claret

¿Qué diseñadores son tus ídolos?

Sobretodo esas personas que de manera anónima son capaces (no les queda otra) de hacerse con muy poco los enseres básicos para vivir… Y de hacer de eso algo especial. De entre los “clásicos” y conocidos, por ejemplo Enzo Mari (como no) y Tibor Kalman.

¿Qué estarás haciendo dentro de cinco años?

Me cuesta imaginarme no estar hasta el último día dándole vueltas a algún proyecto… A veces espero que no sea así.

¿Un lugar para jubilarte?

Cualquiera cerca de la naturaleza.

¿Qué te parece la propuesta de España para Eurovisión 2022?

Pues la verdad es que no me he enterado mucho… Si sirve para que los jóvenes discutan un poco sobre como se toman las decisiones ya es algo…