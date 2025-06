El estudio barcelonés Toormix lanza Orgullo más que nunca, una campaña gráfica y conceptual que toma como referencia la ciudad de Barcelona para reivindicar la pluralidad del colectivo LGTBIQA+. Una propuesta crítica, interseccional y con vocación local, pero con un mensaje de alcance global.

Orgullo más que nunca. Así se titula la nueva campaña que el estudio Toormix ha lanzado para celebrar el mes del Orgullo en Barcelona. Una propuesta que resignifica el mítico slogan de la ciudad —“Barcelona, més que mai”— para convertirlo en un grito de visibilidad y resistencia. Cambiando solo una letra, el mensaje cobra un nuevo sentido, más urgente y más necesario que nunca: reivindicar la diversidad en todas sus formas.

La campaña pone el foco en la riqueza y complejidad del colectivo LGTBIQA+. Lejos de representaciones homogéneas o estandarizadas, Toormix plantea un ejercicio de visibilización real que nombra y celebra todas las identidades que forman parte del movimiento. “Para conectar con todas las identidades, hay que nombrarlas y normalizar la pluralidad que nos define”, explican desde el estudio.

El proyecto, además, llega con una historia detrás que dice mucho sobre el momento que vivimos. Y es que, en realidad, esta campaña nació como reacción a una propuesta para ser la imagen oficial del Orgullo en Barcelona este año. Toormix presentó una propuesta, que no es esta, y tras ser validada por el equipo de comunicación y los asesores del Ayuntamiento, la propuesta no superó el filtro final de alcaldía. La razón: una apuesta institucional por un mensaje mucho más genérico, neutro y aséptico, tanto en el claim como en la representación gráfica. Finalmente, el consistorio optó por desarrollar internamente su propia campaña, dejando fuera el trabajo del estudio. Desde Toormix lo explican con claridad: “Querían explícitamente un claim concreto, unas fotos concretas… Para eso no es necesaria una agencia”. Lo que se ha presentado por parte del Ajuntament de Barcelona es una camapaña, a nuestro juicio, descafeinada, con un lema tan abierto —La llibertat de ser— que podría rematarse incluso con significados contrarios al espíritu del Orgullo.

Frente a esa opción institucional, Orgullo más que nunca se presenta como una respuesta clara. No solo es un proyecto gráfico: es una herramienta de reivindicación y una declaración política. Surge de la necesidad de ocupar el espacio público con un discurso que vaya más allá del pinkwashing, la equidistancia o las campañas sin contenido real. Porque, como recuerdan desde el estudio, “la inclusión real aún no existe, persisten las violencias y las instituciones evitan posicionarse con firmeza”.

El lenguaje es uno de los ejes centrales de la campaña. A través de palabras y expresiones que han sido históricamente utilizadas como insultos o formas de opresión, Toormix plantea un ejercicio de reapropiación y resignificación. Una forma de descolonizar el lenguaje, de romper con las jerarquías impuestas por el eurocentrismo, la blanquitud y la hegemonía cishetero. El proyecto incorpora términos locales, internacionales y también expresiones procedentes de países donde los derechos LGTBIQA+ están gravemente amenazados, como Hungría, Italia, Argentina o Estados Unidos.

Además, la campaña denuncia la invisibilización de ciertas identidades dentro del propio colectivo, especialmente las representadas por las letras QA+. “Borrarlas es negar la existencia de muchas personas y empobrecer la riqueza del colectivo”, subrayan desde Toormix. También cuestiona la histórica centralidad de la “G”, asociada a los hombres cis gay, que durante años ha eclipsado otras realidades como las de las personas trans, no binarias, intersexuales, queer o asexuales.

Más allá de los soportes gráficos, Orgullo más que nunca es un ejercicio de activismo visual con una clara vocación urbana. La campaña está diseñada pensando en el espacio público barcelonés, en sus calles, en su imaginario colectivo y en su capacidad para generar conversación social. Un recordatorio de que el Orgullo no es solo una celebración, sino una herramienta de transformación política y social.

La propuesta puede verse en las redes del estudio y en distintos espacios de la ciudad durante este mes de junio. Una Barcelona diversa, plural y combativa. Porque, como recuerda el propio lema, hoy más que nunca… Orgullo más que nunca.

Actualizado 28/06/2025