Después de la celebración de los premios Gràffica 2020, ha tenido lugar, también en el Teatro Leal de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), la gala de los Premios Gràffica 2021 dentro de la programación de la Tenerife Design Week.

Tras el viaje en el tiempo que ha supuesto la gala de los Premios Gràffica 2020 celebrada esta la mañana, el presentador Abián Díaz ha vuelto al escenario esta tarde para galardonar a los diez premiados de este 2021 y dar por concluida esta especial edición de los premios.

En esta sesión de tarde se han entregado los 10 premios a los creativos reconocidos este año y que son Teta&Teta, Malika Favre, Curro Claret, Flavita Banana, Diego Feijóo, Noe Blanco, Ter, Fernando Beltrán, Yosigo y Putos Modernos.

Después de las palabras de presentación de Ana Gea, Abián Díaz ha comenzado con la presentación de los premiados que, al igual que esta mañana, han contado con 15 minutos para exponer y presentar sus trabajos y experiencias profesionales.

La primera de la tarde en recibir su galardón ha sido Teta&Teta, una comunidad que reivindica la libertad femenina a través de la creatividad y el activismo. El jurado de los Premios Gràffica les entrega este galardón «por su empeño en ofrecer una visión real de la mujer y su feminidad. Por crear proyectos necesarios y por su dedicación y perseverancia para conseguir visibilizarlos».

«Si hace años me hubieran dicho que iba a recoger un premio en tetas jamás me lo habría creído», así empezaba su exposición la creativa Sara Carmona, haciendo referencia a su camiseta, que fue la encargada de desplazarse hasta Tenerife para recoger el galardón. Al mismo tiempo, ha explicado los objetivos de esta iniciativa sin ánimo de lucro y que reivindica la libertad femenina a través de la creatividad y el activismo.

El diseñador industrial Curro Claret ha sido el segundo galardonado en subir al escenario para recibir su Premio Gràffica 2021 y lo ha hecho de la mano de Juan Márquez, el cual ha explicado que este premio se le otorga «por ejercer su profesión como un alma libre que piensa en el bien común y además lo lleva a cabo ».

«A veces el diseño es conectar cosas que no estaban conectadas antes» Curro Claret

Claret ha afirmado que «apetece agradecer todo esto a muchísima gente, y piensas en todas las personas con la que has coincidido y no puedo mencionar a todos pero sí me gustaría agradecérselo». A continuación, hizo un repaso de sus principales proyectos y encargos con un divertido tono irónico con el que dejó claro por qué es uno de los diseñadores más importantes de España.

El diseñador Diego Feijóo ha sido el siguiente en subir al escenario y ha recibido el galardón de la mano de Alfonso Ruiz, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de la Laguna, por «por ser un mago de la concisión gráfica y la simplicidad».

Feijóo se ha mostrado muy sorprendido y agradecido por el premio recibido y ha explicado cómo funciona su estudio: «Somos un estudio pequeño pero tenemos la suerte de trabajar con grandes clientes del mundo social y cultural».

«En el proceso de trabajo intentamos tener procesos que determinan la forma» Diego Feijóo

Entre sus clientes se cuentan entidades como Unicef o Greenpeace y su especialidad es encontrar ideas gráficas que intentan ser únicas en cada caso: «Encontramos una idea y la convertimos en algo».

Fernando Beltrán, quien se autodefine como poeta y nombrador, también ha sido galardonado en esta duodécima edición de los Premios Gràffica por «ser el precursor de la identidad verbal en España y porque aún no dedicándose a la cultura visual, sino a la verbal, en las palabras que él crea hay mucho de cultura y de visual».

«Los diseñadores me enseñasteis que las palabras tienen color y textura y eso me cambió la vida.» Fernando Beltrán

Un Beltrán que se mostró notablemente emocionado tras agradecer al mundo de la cultura visual todas las cosas que le ha aportado a lo largo de su vida. Beltrán ha leído uno de sus poemas con una imagen de Pep Carrió en forma de homenaje a todas las personas que han sufrido durante la pandemia.

Los últimos premiados en recibir el galardón de la mano de Pedro García Pérez, presidente de la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias di-Ca han sido Putos Modernos. Este estudio ha sido premiado por haber sabido transgredir desde el humor y la irreverencia para cambiar su modelo de negocio que empezaba como un estudio de diseño gráfico al uso y que se ha convertido en una gran comunidad con un catálogo de productos y experiencias divertidísimas.

Jorge Sandua y Joan Miquel Alvares han sido los encargados de recoger el galardón y han explicado la historia de su proyecto y algunos de sus trabajos más relevantes.

Malika Favre, también Premio Gràffica 2021, no ha podido asistir en la entrega de premios, pero ha querido enviar un vídeo en el que se mostraba muy agradecida por el galardón y que ha considerado como «un superregalo de bienvenida a España». Además, también ha dicho que estos premios son muy necesarios en estos tiempos difíciles en los que «hay que celebrar mucho la creatividad que hay en España».

La ilustradora Flavita Banana también ha sido una de las galardonas ausentes en esta edición. Sin embargo, durante la gala se leyeron los motivos por los que ha resultado premiada y se ha proyectado un vídeo con algunas de sus mejores ilustraciones.

La youtuber Ter también ha sido una de las galardonas de esta edición porque, gracias al eclecticismo y humor de sus vídeos divulgativos, ha conseguido acercar el diseño y la cultura visual a una enorme cantidad de personas totalmente ajenas al mundo del arte y del diseño. Aunque no pudo asistir, se proyectaron algunos de sus vídeos más relacionados con la cultura visual.

La diseñadora tipográfica Noe Blanco y el fotógrafo Jose Javier Serrano, alias Yosigo, han sido bajas de última hora en esta edición de los Premios Gràffica. A pesar de no contar con su presencia, también se han proyectado algunos de sus trabajos más destacados, se han leído sus respectivas trayectorias y se han argumentado los motivos por los que han sido premiados.

Con esto, llega a su fin una intensa jornada donde han sido reconocidos 20 figuras del diseño, la creatividad y la cultura visual en España y que esperemos que sirva de impulso para fomentar la cultura creativa. ¡Nos vemos en los Premios Gràffica 2022!