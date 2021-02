Óscar Guayabero nos habla de la creación del método Isotype, precedente de la infografía moderna, creado bajo la premisa de que la información es poder y debe llegar al grueso de la sociedad independientemente de sus recursos culturales.

En 1933 se editaba «Bildstatistik nach Wiener Methode in der Schule» de Otto Neurath, (filósofo y sociólogo austriaco) junto con Gerd Arntz (artista gráfico alemán comprometido con los movimientos sociales europeos de principios de siglo), ese libro era un preludio de lo que sería Isotype. El proyecto se gestó en el Des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums (Museo de Sociedad y Economía de Viena) que Neurath dirigía y la idea original era desarrollar un sistema basado en imágenes y estructura clara que, además de evitar el lenguaje culto de las publicaciones científicas, fuera accesible para las personas que no sabían leer.

la información es poder

Debía ser un sistema universal, traspasando las barreras del lenguaje y la cultura. Sus intenciones iniciales eran conseguir transmitir datos sobre economía y sociedad, de la forma más clara posible, a una población salida de la posguerra con altos índices de analfabetismo, bajo el concepto de que la información es poder y esta debía llegar al grueso de la sociedad independiente de sus recursos culturales.

Ese método Vienes de estadística se trasladaría a La Haya años más tarde, por la ocupación nazi de Austria y tomaría el nombre definitivo Isotype. Sería Marie Reidemeister, esposa de Neurath quien le pondría el nombre definitivo: ISOTYPE: International System of TYpografhic Picture Education. Y, de hecho, también fue Marie Neurath quien impulsó el proyecto desde su trabajo como diseñadora en el Museo de Sociedad y Economía de Viena.

isotype institute

Algunos años después, se instalaron en Oxford huyendo de los Nazis, donde fundaron el Isotype Institute y continuaron trabajando juntos. Publicaron todo tipo de ensayos estadísticos para diversas instituciones. Tras la muerte de su marido en 1945, Marie siguió trabajando como diseñadora y dirigiendo el estudio hasta entrados los años 70.

gerd arntz y sus xilografías

Por su lado, Gerd Arntz había estado siempre comprometido políticamente. Plasmaba la lucha de clases en xilografías que realizaba para revistas de izquierda. Por ello, Otto Neurath invitó a Arntz, en 1928, a liderar la división gráfica del Museo de Viena, donde desarrolló unos 4.000 pictogramas. Un periplo de huidas de los Nazis, le llevó también hasta La Haya, donde creó la Fundación de Estadística, continuando su trabajo con pictogramas hasta que se retira en 1965.

Isotype es, desde entonces, un referente y un punto de partida para muchos trabajos posteriores. Hay un ejemplo maravilloso, en el Atlas que Herbert Bayer diseño para la CCA norteamericana en 1953, donde se aplica con precisión el método estadístico del matrimonio Neurath demostrando su eficacia.

infografía moderna

Estos tres personajes son fundamentales para entender la infografía moderna. Su sistema y metodología, haciendo asequible el conocimiento y la información, es básico para explicar que uno de los objetivos principales de cualquier infografía debe ser trasladar informaciones complejas de la forma más directa, eficaz y democrática posible. Es importante recordarlo, porque hoy estamos rodeados de estadísticas, gráficos e infografías: intenciones de voto, datos económicos, incidencia de la pandemia, viviendas sociales disponibles, precios de la energía eléctrica, etc. Lamentablemente, con honrosas excepciones, la mayoría de las infografías parecen estar pensadas más para desinformar que para transmitir conocimiento. Son, a menudo, un método para manipular los datos y no para mostrarlos.

herramienta democrática

Una de las excepciones más interesantes son los talleres de Infografía Popular de los hermanos Paadin. En sus talleres también hay referencias a Isotype y tienen como motor dar las herramientas metodológicas para generar infografías y así divulgar datos que afectan directamente la vida de la gente y de los barrios. Porque la información es poder y para ello hemos de poder analizar la realidad de la forma más clara y democrática posible. Hay que trabajar para que la infografía sea una herramienta democrática y no una fuente de infoxicación. Parafraseando a John Lennon: Infographic for the People.