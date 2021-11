La ilustradora y autora de cómics se retrata en una nueva publicación de nuestra sección «Con un seis y un cuatro».

Ana Galvañ

Ana Galvañ es una autora de cómics e ilustradora de Murcia. Tras algunos años trabajando como directora de arte, abandonó la publicidad para dedicarse de lleno al cómic y la ilustración. Actualmente vive en Murcia donde trabaja desde su propio estudio.

Durante toda su carrera ha colaborado con periódicos y editoriales como El País, The Guardian, The Washington Post, The New Yorker, The Washington Post, The New York Times o Berliner, entre otros. En el ámbito del cómic, sus historias han aparecido en publicaciones de Fantagraphics, Nobrow, Kus!, Vertigo DC, Apa-Apa y Fosfatina.

En 2016 recibió uno de los diez premios Gràffica, y en 2020 fue nominada a uno de los premios Ignatz. Recientemente ha publicado Tarde en McBurguer’s, una historia preadolescente y de fantasía editada por Apa Apa Cómics.

Hazte un selfie y cuéntanos cómo eres. (Defínete en tres líneas)

Señora de Murcia que dibuja cosas que no se entienden.

¿Cuál es el color que más se repite en tu armario?

El negro desteñido

«Me gustaría vivir en Tron de 1982» Ana Galvañ

¿Qué te llevarías a una isla desierta?

Un cortaúñas, la copa menstrual, mdma y a mis amigas

¿Libro preferido?

El libro del día del juicio final

El trabajo del que te sientes más orgullosa.

De mis cómics Pulse Enter para continuar y Tarde en Mcburger’s



El trabajo que más te han criticado.

El cartel para el festival Cómic Barcelona.

¿A qué empresa le harías un lavado de cara?

¡¡¡A Facebook!!!

«En la ilustración mis ídolos son Sonia Pulido y mis sobrinas.» Ana Galvañ

Completa la frase: ¡Me gustaría…

…que el ser humano diera menos asco!

¿Qué estarás haciendo dentro de cinco años?

Pasando el aspirador mientras canto «La vida es un carnaval».

→ Ana Galvañ