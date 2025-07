La fundición Emtype, dirigida por el diseñador argentino Eduardo Manso, acaba de lanzar Akkordeon Slab, una tipografía que amplía el universo gráfico de su familia Akkordeon con una nueva versión con serifa. Lejos de tratarse de una simple adaptación formal, esta variante Slab añade peso visual, carácter y versatilidad a una de las series más potentes del catálogo de Emtype.

Con esta nueva entrega, Akkordeon crece en dirección vertical y contundente. Pensada como una familia ultra display, su Slab mantiene el mismo esqueleto y espíritu de la versión original, pero cambia la piel: las formas angulosas y precisas dan paso ahora a remates robustos que refuerzan el impacto visual, especialmente en titulares de gran tamaño. Esta evolución hace que funcione aún mejor en contextos donde el mensaje necesita imponerse, como en deportes, moda, economía o branding de alto voltaje.

Un músculo nuevo para una voz ya consolidada

Eduardo Manso, conocido entre otras cosas por ser el autor de la tipografía Geogrotesque —que da forma al logotipo de Gràffica desde hace años—, vuelve a demostrar su dominio del diseño tipográfico más expresivo. Akkordeon Slab es una de esas familias que no pretende pasar desapercibida. No está hecha para el texto largo ni para la discreción. Está hecha para decir: “aquí estoy”.

La familia incluye 14 estilos estáticos más una versión variable, lo que permite al diseñador ajustar el grosor de manera fluida y precisa según el uso. Cada uno de los estilos —One, Two, Three… hasta Fourteen— ha sido concebido con una personalidad única, casi como si fueran los miembros de una orquesta en la que todos tocan al mismo ritmo pero con instrumentos distintos. Los nombres que acompañan a cada uno (“The winner takes it all”, “Batman and Robin”, “Octopus legs”…) refuerzan ese aire lúdico y expresivo que Manso ya había dejado entrever en otras colecciones.

Más allá del estilo: rendimiento, legibilidad y carácter

Uno de los puntos fuertes de Akkordeon Slab es su balance entre expresividad visual y usabilidad técnica. Aunque se trata de una tipografía de exposición, el diseño cuida con esmero las proporciones internas y el espaciado, asegurando una legibilidad óptima incluso en composiciones densas o a gran velocidad de lectura, algo especialmente relevante para proyectos de branding, editoriales visualmente potentes o motion graphics.

El conjunto tipográfico incluye una cobertura multilingüe amplia (desde el español al islandés, pasando por el turco o el catalán), más de 600 caracteres por estilo y compatibilidad con múltiples formatos digitales (OTF, WOFF, WOFF2, EOT…). Y por supuesto, se ofrece también como fuente variable, en un solo archivo que permite controlar de forma dinámica el grosor desde el estilo más fino al más contundente.

Tipografía con firma

Emtype Foundry, con sede en Barcelona, lleva más de dos décadas firmando algunos de los diseños tipográficos más reconocidos del panorama contemporáneo. Además de Geogrotesque, su catálogo incluye familias como Ciutadella, Relato o Soleto, todas ellas con una marcada voluntad de funcionalidad, precisión y diseño de autor.

El trabajo de Manso se caracteriza por una atención casi quirúrgica al detalle, pero también por un pulso firme cuando se trata de dotar de identidad a cada familia. En Akkordeon Slab, esa doble mirada está presente: la técnica se pone al servicio de una expresión potente y versátil, sin caer en excesos ni ornamentos superfluos.

Disponible en pruebas gratuitas, la nueva Akkordeon Slab ya se puede explorar y descargar desde la web de Emtype. Y para los que trabajan en entornos exigentes —ya sea prensa, moda o campañas publicitarias—, supone una herramienta más para comunicar con fuerza, sin renunciar al rigor.

Más información y descarga: emtype.net