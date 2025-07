Del 16 al 18 de octubre, Vilanova i la Geltrú volverá a ser el epicentro del diseño con una nueva edición de Blanc!, el festival que desde hace 17 años marca el pulso de la creatividad gráfica en España. Bajo el lema Unfinished by Design, el encuentro propone este año una reflexión radical sobre el propio acto de diseñar: lejos de celebrar lo cerrado y definitivo, apuesta por lo que está en proceso, lo que muta, lo que nunca termina del todo.

Y es que en esta edición no hay una identidad visual única, sino un sistema abierto, generativo y cambiante, desarrollado en colaboración con Coding Systems. Una herramienta que permite a los asistentes modificar y crear versiones propias del lenguaje gráfico del festival, rompiendo con la idea de aplicar el diseño y proponiendo, en su lugar, usarlo, vivirlo, cuestionarlo.

Un cartel que cruza disciplinas, lenguajes y geografías

En su 17.ª edición, Blanc! convoca a más de 20 profesionales nacionales e internacionales que abordarán el diseño desde múltiples prismas: identidad visual, branding, ilustración, arte digital, estrategia, inteligencia artificial, creatividad experimental y negocio.

Entre los nombres internacionales destacan figuras como Stefan Sagmeister, leyenda viva del diseño gráfico; James Greenfield, director de la consultora Koto (UK); o el estudio DIA, con base en Nueva York y Chamonix, conocidos por su enfoque radical en sistemas visuales dinámicos. También participan Ian Gehlhaar, Martin Lorenz y Tim Rodenbröker, impulsores del propio Coding Systems, y referentes en diseño programado y sistemas gráficos vivos.

Desde el ámbito nacional, la programación incluye perfiles clave como Rafa Soto (Summa), Dvein (Teo Guillem y Carlos Pardo), Pablo Amade (Morbo), y Abuela (Kevin Sabariego y Marc Castellví), estudios y profesionales que comparten un interés común por empujar los límites del lenguaje visual.

También estarán presentes Silvia Mocholí y Curra Ríos (Knom), Juli Capella, Kònic Thtr&Lab (Rosa Sánchez y Alain Baumann), la ilustradora Monstruo Espagueti (Anastasia Bengoechea), Garbo, el colectivo murciano Gallut, la agencia Goodness Prevails, el experto en IA Marco Petrucci (Petru), Brandemia (Javier Velilla) y Plural (Alba Benítez), entre otros.

Un cartel donde el diseño no se entiende como disciplina cerrada, sino como un lenguaje poroso que dialoga con la tecnología, el arte, la cultura y lo social.

Diseño, comunidad y mar Mediterráneo

Más allá del escenario principal, Blanc! sigue siendo un espacio donde el diseño también se toca, se compra y se vive. El Blanc! Market vuelve a La Daurada, el espectacular enclave junto al mar que acoge cada año este mercado al aire libre. Publicaciones, cerámica, camisetas, objetos gráficos y rarezas editoriales conviven con la música, las cañas y una atmósfera que convierte el festival en un punto de encuentro real para la comunidad creativa.

Además, el cierre del evento tendrá su ya habitual Blanc!Nit, una fiesta de clausura que este año estará comisariada por Buachos, colectivo murciano que aportará su particular mezcla de humor, diseño y desparpajo. Será la forma de poner broche a tres días de charlas, talleres y experiencias donde lo importante no es tanto encontrar respuestas como seguir haciendo buenas preguntas.

Entradas disponibles y streaming mundial

Las entradas ya están a la venta en blancfestival.com, con distintas modalidades: abono completo de tres días, entradas por jornada o acceso online a través de Blanc!TV, que permitirá seguir el festival en streaming desde cualquier lugar del mundo e incluye acceso durante un año a los contenidos.

Este 2025, Blanc! no se conforma con ser un festival. Es una invitación a repensar el diseño como un sistema vivo. Un experimento colectivo que no se cierra con un manual, sino que se abre con una pregunta: ¿y si el mejor diseño no estuviera nunca terminado?

Preguntar a ChatGPT

Actualizado 16/07/2025