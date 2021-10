El tipógrafo catalán afincado en Brooklyn se hace un selfie para Gràffica y nos cuenta algunas curiosidades de su día a día entre letras.

Álex Trochut nos manda su selfie

Álex Trochut nació en Barcelona en 1981. Tras completar sus estudios en Elisava, estableció su propio estudio de diseño en Barcelona para después trasladarse a la ciudad de Nueva York. Allí ha desarrollado una forma intuitiva de trabajar en diseño, ilustración y tipografía que ha dado lugar a su expresivo estilo visual.

Mezclando estilos y géneros y basándose por igual en la cultura pop, la cultura de la calle, la moda y la música, Trochut ha creado diseños, ilustraciones y tipografías para una gran variedad de clientes: Nike, Adidas, The Rolling Stones, Katy Perry, BBC, Coca-Cola, Pepsi, The Guardian, The New York Times, Time Magazine y también para Gràffica. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente en diferentes ocasiones y More is More, su monografía publicada en 2011, explora sus metodologías de trabajo e influencias.

Hazte un selfie y cuéntanos como eres. (Defínete en tres líneas)

Soy de Barcelona, vivo en Brooklyn, soy un diseñador/ilustrador especializado en letras, me considero un camaleón a nivel creativo, más crafter que thinker, me gusta perderme en el proceso de diseñar más que en el de conceptualizar.

¿Cuál es el color que más se repite en tu armario?

En invierno colores desaturados, en verano arco iris.

¿En qué película te gustaría vivir?

Me gustaría vivir (o morir) en la película Soul de Pixar.

¿Qué te llevarías a una isla desierta?

Gafas para bucear.

¿Libro preferido?

Sapiens o Homo Deus de Yuval Noah Harari siguen siendo los libros que más me han impactado de los últimos años.

El trabajo del que te sientes más orgulloso…

El que aún no he hecho.

El trabajo que más te han criticado.

Recuerdo un póster que hice para Bon Iver hace unos 3 o 4 años, para un concierto en San Francisco. El encargo venía hecho por el promotor del concierto como una pieza de regalo al artista, a modo de recuerdo y obsequio. Cuando le entregaron el cartel, dijo que no lo quería, así que el promotor, bastante incómodo con la situación, me pidió que hiciera otra versión para el día siguiente.

«Cuando le entregaron el cartel, [el cliente] dijo que no lo quería.»

Al día siguiente se le entregó otro cartel, dijo que seguía sin quererlo y pidió que, por favor, todos los carteles fueran eliminados. Nunca pude entender el motivo, pero el promotor del concierto sí me comento que esto solo les había ocurrido otra vez con otro artista: Prince. En cierta manera me siento bastante orgulloso de haber creado tanto drama con solo una imagen.

Completa la frase: ¡Me gustaría…

… vivir en un mundo en el que la igualdad fuera una realidad!

«Antes de ponerme a diseñar desayuno dos huevos y una tostada de pan.» Álex Trochut

¿Qué diseñadores son tus ídolos?

Milton Glaser, Herb Lubalin, Jonathan Zawada, Peter Saville, Non Format, MM Paris…

¿Qué estarás haciendo dentro de cinco años?

Más NFTs y menos trabajo comercial. Espero…

→ Álex Trochut