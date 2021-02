Alberto Corazón fue un artista multidisciplinar que destacó por sus aportaciones en escultura, pintura y diseño. Fue uno de los pocos encargados de poner cara a los primeros años de la España democrática y diseñó una infinitud de logos de grandes instituciones españolas.

¿Quién fue Alberto Corazón? Alberto Corazón (Madrid, 21 de enero de 1942-Madrid, 10 de febrero de 2021) fue uno de los creativos más relevantes de la historia de España durante los primeros años de democracia. Diseñador gráfico, diseñador industrial, editor, escultor o pintor son algunas de las profesiones que ha ido desarrollando a lo largo de su rica vida creativa, y se pueden aunar en que fue un artista multidisciplinar que dejó una profunda huella en la historia de la creatividad española.

Corazón estudió Sociología y Ciencias Económicas, pero desde su infancia siempre tuvo una especial inclinación hacia el dibujo y la pintura. Esto hizo que aprovechara sus ratos libres para desarrollar su vertiente más creativa y descubrir así su verdadera vocación. Y así fue cómo se inició en el diseño gráfico, una disciplina casi inexistente durante la dictadura franquista. Fue en este momento de su vida cuando Corazón estuvo muy cercano al Partido Comunista Español, entidad en la que nunca militó, pero de la que fue partidario.

Corazón contó a Gràffica en 2009 que lo primero que diseñó fue la maquetación del semanario de sucesos El Caso.

También participó en la fundación de la Editorial Ciencia Nueva, una pequeña empresa editorial española que nació en 1965 especializada en la edición de ensayo literario, historia y filosofía, y que fue censurada por el régimen franquista en 1970. Además, diseñó la portada de la revista Nuestra Bandera, una revista del Partido Comunista Español que se dedicaba a análisis sociales, culturales y políticos desde el punto de vista marxista y que más adelante pasaría a llamarse Utopías, nuestra bandera, para en 2010 volver a su nombre original. Además, fue en este momento de su vida cuando comenzó a enseñar al mundo sus creaciones, y realizó sus primeras exposiciones de pintura en Turín y Milán.

Alberto Corazón en “Siete días con Alberto Corazón”

Poco a poco, su vocación creativa comenzaba a invadir sus otros conocimientos dejando claro cual era su camino profesional. De esta forma, participó en los primeros pasos del «arte conceptual», que en el comienzo de la década de 1970 organizó en España la Galería Redor. El éxito de sus exposiciones le lanzó a viajar por todo el mundo: se desplazó a Italia y a Alemania, estuvo presente en la Bienal de Venecia de 1976 acompañado de Tàpies y el Equipo Crónica, dos años más tarde fue invitado a la Bienal de París para exponer en el Petit Palais con Antonio Saura, y en 1979 se desplazó a Nueva York para realizar una exposición en la Galería Alexander Loas con el proyecto antológico bautizado como Leer la Imagen 3.

“Difícilmente encontraremos en este fin de siglo un diseñador más completo, complejo y auténticamente creador” Otl Aicher sobre Alberto Corazón

Su trabajo no tardó en verse recompensado con reconocidos premios, y en 1989 recibió el Premio Nacional de Diseño. A este le siguieron numerosos galardones de gran peso dentro del sector como la medalla de oro del American Institute of Graphic Arts, la medalla de oro del Art Directors Club o la medalla de oro de The Designers Association of London, entre muchos otros. A nivel internacional ha sido reconocido por diferentes entidades como el British Design, el Design Council International o el Art Directors Club de Nueva York, y durante su trayectoria profesional también ha recibido grandes elogios de maestros del diseño mundial como Otl Aicher. En 2011 obtuvo el premio Descubrir el Arte por su trayectoria artística.

una vida repleta de exposiciones

Su trabajo también le catapultó a la gestión artística profesional de diferentes entidades y exposiciones. Por ejemplo, fue comisario científico de la exposición Signos del Siglo: 100 años de diseño gráfico en España. Y fue en 2006 cuando pronunció su discurso de ingreso para la Real Academia de San Fernando, que fue titulado Palabra e Icono: Signos.

El Museo de Bellas Artes de Vietnam acogió en 2009 la exposición Obra conceptual, pintura y escultura. 1968-2008, un proyecto que corría a cargo del IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) y de la embajada española en el país asiático. La exposición consistía en un recorrido por la trayectoria artística del creativo desde finales de los años setenta hasta el 2008. El propio artista seleccionó las 29 obras que compusieron una retrospectiva formada por pinturas y esculturas. En este mismo año, Corazón fue entrevistado por Gràffica y, entre otras cosas, aseguró que «habría que nombrar a un buen diseñador ministro de Industria y Comercio».

Según una encuesta realizada por la revista El Publicista en el año 2000 es considerado el diseñador gráfico más influyente de España en el siglo XX.

Bajo el título Pintar de memoria, la Galería Marlborough de Madrid acogió en 2011 una exposición de la obra de Alberto Corazón. En todas las obras expuestas se mostró la reinterpretación de Corazón de los temas clásicos del bodegón y el paisaje, con su peculiar y aparente pintura espontánea. Meses más tarde fue entrevistado en Black To Mine 2011. Volver a la esencia.

Alberto Corazón en “Siete días con Alberto Corazón”

El artista madrileño cedió en 2013 a la Fundación Murcia Futuro toda su obra gráfica, compuesta por más de 2000 piezas. Fue recogida en una exposición en el Palacio del Almudí de Murcia compuesta por 261 publicaciones, 115 carteles, 3 esculturas en bronce, 30 maquetas, 11 obras originales y documentación y desarrollo de sus trabajos recogidos en 16 vitrinas. Con esta muestra, Alberto Corazón se convirtió en el primer diseñador español que ofrece el catálogo de la exposición en la aplicación Alberto Corazón 1963/2013 que estaba disponible de forma gratuita en AppStore. Ese mismo año impartió junto a su hijo Oyer Corazón la charla El diseñador y la magia en la sede de Redbility en Madrid.

Entre sus publicaciones destacan El Cuaderno del nómada de 1993, El mapa no es el territorio de 1997, Nolibro del 2000 y Una mirada en palabras de 2008.

En 2014, fue invitado junto a Enric Satué por la Asociación Gallega de Diseñadores (DAG) para unas jornadas que tuvieron lugar en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela y en las que el oficio del diseñador fue el tema abordado en un diálogo en el que también participó el público.

En 2015, la Fundación Telefónica celebró el 50 aniversario del trabajo del reconocido diseñador con la exposición Alberto Corazón. Diseño: la energía del pensamiento gráfico. 1965-2015. La muestra recogió 132 carteles, 115 imágenes y bocetos, y 145 logos, una selección de diseños realizados por Alberto Corazón durante más de medio siglo.

la escultura, una disciplina a tener en cuenta

Su faceta como escultor no puede pasar desapercibida ya que ha realizado numerosos trabajos de prestigio en esta disciplina. Muestra de ello es el pedestal que realizó para la última cabeza de Antonio Machado en 2007 para la serie realizada por el escultor Pablo Serrano, que el 19 de junio de 2007 se inauguró en los jardines de la Biblioteca Nacional de Madrid.

A principios de siglo lanzó «Alberto Corazón, pinturas y esculturas 1992-2002», una antología en el Círculo de Bellas Artes de Madrid que más adelante recorrió las ciudades más grandes de España. En el año 2003, estuvo presente en la exposición «Arte Español para el Exterior», organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores para instituciones culturales de Siria, Jordania e Irán. También presentó una Antología en el IVAM en 2008 en la que mostraba su obra realizada entre 1968 y 2008 y que en 2009 viajó a museos asiáticos de las ciudades de Hanoi y Shanghái. También en 2009, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid organizó «Alberto Corazón. Plaza Mayor y otros trabajos conceptuales de los 70», una exposición que recogía gran parte de su trabajo. También, en 2013, su exposición «Trabajar con Signos. Diseños de Alberto Corazón», estuvo presente en diversos museos españoles.

Madrid, Murcia, Mallorca, Bilbao, Alicante o Jerez son algunas de las ciudades que recogen parte de su obra escultórica pública en instituciones de la talla del Museo Nacional Centro de Arte Reina Socia, Museo de Bellas Artes de Bilbao o el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, entre muchos otros.

el hombre de los mil logos

Pero si por algo destaca Alberto Corazón es porque ha creado un sorprendente número de logotipos de algunas de las instituciones más importantes de España. El artista nos ha dejado un gran legado con un extenso listado de logos que han fundado las bases del diseño corporativo español.

Gran parte de su carrera como diseñador estuvo dedicada a poner cara a más de cien empresas e instituciones nacionales. Entre sus creaciones más famosas destacan entidades como la Biblioteca Nacional, Mapfre, Cercanías Renfe, ONCE, Anaya, Universidad Autónoma de Madrid, Ministerios de Sanidad y Consumo, Paradores o SGAE, entre muchas otras.

Logos de Alberto Corazón

El diseñador madrileño también diseñó el primer manual de identidad corporativa que llevó a cabo un banco español, de la mano de Banco Urquijo. También continuó trabajando con instituciones españolas de renombre, como el Teatro Español (1980), el Círculo de Bellas Artes (2001), la Agencia Española de Protección de Datos (2003), o la Biblioteca Nacional (2004). En esta faceta, su trabajo se extendió al sector de la educación, la política e incluso la cultura. De esta forma, se encargó de renovar la imagen de consistorios (Ayuntamiento de Alcobendas en 1993, Ciudad de La Rioja en 1981), universidades (Universidad de Salamanca en 1990) y empresas culturales como Anaya (1979), Artespaña (1978) o el Festival de Granada (1989).

“Los logos de Anaya, ONCE y Renfe Cercanías han sido los tres trabajos más esenciales de mi carrera” Alberto Corazón en su entrevista en Gràffica en 2009

Muchas de sus aportaciones continúan visibles en el lenguaje gráfico actual. Varias empresas para las que realizó sus logotipos todavía mantienen los rasgos característicos de los diseños de Corazón. Los colores, las formas y las siluetas conservan el espíritu de las propuestas del diseñador.

Imprescindibles, el programa de entrevistas documentales de TVE que muestra la vida y la obra de las figuras más importantes de la cultura española del siglo XX, dedicó un documental al diseñador titulado «Siete días con Alberto Corazón». Fue dirigido por Pablo Iraburu y es un recorrido por la obra del diseñador gráfico que evidencia su transcendencia e influencia en la cultura visual española del siglo XX.

Sin duda, una figura que es necesario conocer ya que ha marcado un antes y un después en la historia del diseño español. Falleció en Madrid el 11 de febrero de 2021 a los 79 años en Madrid.

Alberto Corazón junto a su hijo el diseñador Oyer Corazón