La diseñadora Deborah Sussman (26 de mayo de 1931 – 19 de agosto de 2014) fue pionera en el campo del Diseño Gráfico Ambiental. Sus contribuciones a la ‘marca urbana’ han sido aplaudidas internacionalmente, influenciando a generaciones de diseñadores en todo el mundo. Su trabajo más célebre es el desarrollado en el entorno de los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles.

Deborah Sussman está reconocida como una de las pioneras del diseño gráfico ambiental, una disciplina que aúna diferentes áreas como el diseño gráfico, la arquitectura y el diseño industrial. Su especialidad era generar espacios únicos través de la intervención en el paisaje y la arquitectura, mediante imágenes y diseños creativos. Su pasión por la conexión entre los gráficos y el entorno construido, alimentada por su temprana carrera en la Oficina Eames, le llevó a colaborar mano a mano junto a arquitectos de fama mundial.

El trabajo de Deborah, caracterizado por la observación perspicaz y la documentación rigurosa de diferentes comunidades y culturas, ha encontrado su lugar de trabajo en proyectos dirigidos a ciudades y el desarrollo comercial del sector privado en todo el mundo.

Sussman comenzó a trabajar con arquitectos en los años sesenta y setenta; más tarde formó junto con su marido Paul Prejza: Sussman Prejza & Co (SP&Co).

Su educación y formación comenzó con becas de Bard College y el Instituto de Diseño (ID) en Chicago. A los 22 años, la invitaron a unirse a la oficina de Charles y Ray Eames. Su asociación con los diseñadores durante 10 años, jugó un papel importante en el desarrollo de gráficos, juguetes, salas de exposiciones y películas.

Estudió y trabajó en Francia, Alemania –con una beca Fulbright–, Italia, México y la India, siempre fotografiando la vida callejera y las culturas indígenas.

Como miembro de la creciente comunidad artística de Los Ángeles, diseñó una serie de catálogos para el Los Angeles County Museum of Art como parte del programa Pacific Standard Time.

Estableció su propia oficina en 1968, a la que más tarde (en 1980) se uniría su marido Paul Prejza, la cual sigue en activo en la actualidad bajo el nombre de SP&Co.

Deborah colaboró en algunos proyectos de algunos de los mejores arquitectos de nuestro tiempo, como Frank Gehry, Philip Johnson, Foster Partners, GGN, Olin, MRY, Barton Myers y SOM.

SP&Co fue el estudio encargado de elaborar el diseño para los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, junto con Jerde. Considerado como un punto de inflexión en la historia de los Juegos, la imagen de LA 84 influyó en todas las ediciones posteriores de la competición deportiva internacional.

Entre los clientes de Sussman se encontraban The New Jersey Performing Arts Center de Seattle, McCaw Hall y MoaD (Museo de la Diáspora Africana) en San Francisco, Hasbro, Disney, Maguire-Thomas Partners, proyectos para las ciudades de Santa Mónica y Culver City, Southern California Gas Company y Mori Building Company de Japón, entre otros.



Los proyectos más recientes incluyen el diseño de marca de Grand Park en el centro de Los Ángeles, el diseño para el sistema de metro de Los Ángeles, el Hotel W Hollywood, los campus universitarios de Berkeley y UCLA, así como varias embajadas estadounidenses.

Deborah encabezó el proyecto Eames Words exhibición muy aplaudida en el museo A+D de Los Ángeles. Esta muestra reveló la extraordinaria belleza de las cosas comunes, que se encuentran en un entorno contemporáneo.

Su trabajo ha sido publicado en Abitare, Architectural Record, Architecture, Design Quarterly, Domus, Graphis, Grid, Metropolis and Print, Progressive Architecture, Process Architecture (Japón) así como en Los Angeles Times, The New York Times, The New Yorker, TIME y en numerosos libros.

Entre sus galardones se incluyen:

· Doctora en Humanística y Letras, Bard College

· Medallista de AIGA

· Miembro honorario de AIA

· Miembro electo en AGI

· Fundadora y miembro de AIGA en Los Ángeles

· Multiples premios SEGD

· Miembro electo del International Womens Forum

→ sussmanprejza.com

Actualizado 07/10/2024