El artista nos deja un gran legado, con un extenso listado de logotipos que han fundado las bases del diseño corporativo en España.

Alberto Corazón ha sido una pieza fundamental en el diseño español de las últimas décadas. Con sus trabajos como diseñador, pintor, fotógrafo y escultor transformó el panorama artístico español durante los primeros años de la democracia.

Centró gran parte de su carrera como diseñador en poner cara a más de cien empresas e instituciones nacionales, creando sus logotipos. El diseñador dio identidad simbólica a compañías como la Biblioteca Nacional, Mapfre, Cercanías Renfe, ONCE, Anaya, Universidad Autónoma de Madrid, Ministerios de Sanidad y Consumo, Paradores y SAGAE, entre muchas otras.

Alberto Corazón diseñó el primer programa de Identidad Corporativa que llevó a cabo un banco español, de la mano de Banco Urquijo. Continuó trabajando con instituciones españolas de renombre, como el Teatro Español (1980), el Círculo de Bellas Artes (2001), La Agencia Española de Protección de Datos (2003), o la Biblioteca Nacional (2004). Su trabajo se extendió al sector de la educación, la política e incluso la cultura. Renovó la imagen de consistorios (Ayuntamiento de Alcobendas en 1992), regiones (Ciudad de La Rioja en 1981), universidades (Universidad de Salamanca en 1990) y empresas culturales como Anaya (1979), Artespaña (1978) o el Festival de Granada (1989).

Muchas de sus aportaciones continúan visibles en el lenguaje gráfico actual. Varias empresas para las que realizó sus logotipos todavía mantienen los rasgos característicos de los diseños de Corazón. Los colores, las formas y las siluetas conservan el espíritu de las propuestas del diseñador.

Gracias a sus trabajos ha recibido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional en el ámbito de la comunicación visual. En 1989 recibió el Premio Nacional de Diseño, al que le siguieron numerosos galardones de gran peso dentro del sector: Medalla de Oro American Institute of Graphic Arts; Medalla de oro del Arts Directors Club y Medalla de oro del The Designers Association of London, entre otros. También ha sido comisario científico en la exposición titulada Signos del Siglo: 100 años de diseño gráfico en España.