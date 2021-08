Fundadora y Directora Creativa de Hey, el estudio que creó en 2007, Verónica Fuerte es diseñadora e ilustradora en Barcelona, desde donde trabaja con su característico estilo basado en la geometría y el color marcando con carácter alegre y atrevido el lenguaje de la comunicación.

Retrátate a ti misma: hazte un selfie y cuéntanos cómo eres.

Soy tranquila, soy paciente, soy un poco bastante tozuda –soy tauro–.

¿Cuál es el color más repetido en tu armario?

El negro, ya sé que es aburrido. Pero después del negro el rojo.

«Veo el futuro multicolor» Verónica Fuerte

¿De qué color ves el futuro?

¡Pues multicolor!

¿Cuál es tu canción favorita para cantar en la ducha?

Alguna canción de New Order o algo así.

¿En qué película te gustaría vivir?

En alguna peli de Wes Anderson.

¿Qué haces cuando nadie te ve?

Me gusta mucho estar leyendo, en el sofá, con mi gato… Cosas muy tranquilas.

Completa la frase: Me gustaría…

Me gustaría que el diseño se estudiara en la escuela.

¿Trabajar con tiempo o todo a última hora?

Con tiempo.

¿Cuál es la cosa más rara que has hecho?

Un viaje a Indonesia en el que fui a un poblado donde la muerte era culturalmente de una forma muy diferente a la nuestra: cuando alguien moría estaba con la familia unos meses… Ese momento me chocó porque culturalmente era muy diferente a nuestra cultura europea, y me chocó cómo la muerte se ve diferente dependiendo del país.

¿Cuál ha sido la peor crítica que has recibido?

He recibido críticas, pero ninguna que me haya causado trauma. Alguna vez me han dicho algo como «es que esto no es Hey» y he pensado «¿y qué es Hey?».

¿A qué marca le harías un lavado de imagen?

A muchas. Algún producto de consumo diario. Estoy mirando a mi alrededor y a muchos.