Musculoso, calvo, de camiseta blanca impoluta y sonrisa confiada, Don Limpio se ha convertido en un icono publicitario tan reconocible como eficaz. Desde su primera aparición en 1957, este personaje ha pasado de ser una simple imagen promocional a encarnar el ideal de limpieza en hogares de todo el mundo. Pero ¿de dónde salió este peculiar genio doméstico? ¿Quién lo dibujó por primera vez y cómo ha evolucionado su figura hasta convertirse en leyenda?

Última modificación de la imagen de Don Limpio

Don Limpio, como se le conoce en los hogares españoles desde los noventa, surgió a través de una idea de Harry Barnhart en 1957. Pero, ¿quién creó a Don Limpio y cómo surgió?

Barnhart convenció a Ernie Allen, del departamento de diseño de la agencia Tatham-Laird & Kudner en Chicago, para dibujar a Don Limpio. De esta forma, a mediados de los 50, el hombre musculado, bronceado, calvo y con actitud chulesca, se convertiría en la imagen de la línea de limpieza de Procter & Gamble.

Seguidamente, con el fin de adecuar el personaje al formato de spot televisivo, Hal Mason, animador jefe de Cascade Pictures en Hollywood, modificó la imagen y la introdujo en los anuncios dirigidos por Thomas Scott Cadden. El ilustrador Richard Black, también adecuó a Don Limpio a las necesidades del momento, mientras que el primer actor en interpretar a este icono de la limpieza fue House Peters Jr.

Procter & Gamble asegura que la imagen de Don Limpio está inspirada en un personaje real, un marinero de la Marina de los Estados Unidos que residía en la ciudad de Penascola, Florida. Pese a su proximidad con la realidad, mucha gente piensa que está inspirado en un genio que aparece justo en el momento oportuno para ayudarte con la limpieza del hogar, “el genio de la botella”.

Como curiosidad, este personaje siempre se ha mostrado sonriente en todas sus apariciones publicitarias, excepto durante un corto periodo de tiempo a mitad de los años 60. El cambio de actitud fue acompañado por la serie de anuncios “Mean Mr. Clean” en los que el personaje salía frunciendo el ceño porque “odiaba la suciedad”.

Anuncio comercial 1960 “Mean Mr. Clean”

Sin duda, la imagen de Don Limpio se ha asentado como un referente a nivel cultural, pues está presente en casi 30 países, ha pareció en la portada Biz X Magazine en septiembre de 2010 y posee referencias culturales de la mano de grupos musicales como Oasis o en series como Bob Esponja, Los Simpson o Lost.

Primeros anuncios televisivos de Don Limpio

Don Limpio en los anuncios emitidos en el año 2000

Aparición de Don Limpio en los anuncios televisivos de 2002

Anuncio de Don Limpio de 2010