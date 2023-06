Son muchas las marcas de moda que conocemos hoy, pero ¿de dónde vienen su nombres? En algunos casos hacen referencia a sus ideales, otras son nombradas con el nombre de su fundador y a veces son acrónimos o creativos juegos de palabras.

El nombre de la marca lo es todo. Es la primera carta de presentación de la empresa, por lo que es esencial que el nombre sea conciso, sencillo y directo. No hay una fórmula mágica, pero se recomienda que sea fácil de recordar y que exprese los valores de la marca.

Muchas firmas de moda tienen una historia detrás de su nombre, aquí te traemos algunas de las más curiosas y llamativas para conocer el origen del nombre de marcas tan conocidas como Gucci, Levi’s, Asos, Dr. Martens o las españolas Desigual o Venca.

elegancia ante todo

La marca Gucci tiene un origen humilde, aunque no lo pudiera parecer. Guccio Gucci, un florentino que desde joven destacó por el gusto por el mundo del lujo, abrió en 1920 una tienda en Florencia en la que vendía artículos de cuero, cinturones, bolsos y zapatos, principalmente, elaborados de manera totalmente artesanal. El éxito de la marca reside, pues, en la calidad de sus productos y materias primas, que llamaron la atención sobre las altas esferas.

Todo iba bien por Italia, y los Gucci decidieron cruzar el charco para llevar su firma hasta Nueva York, donde ya empezaba a ser conocida entre celebrities. A pesar del prestigio de la marca, durante los años 80 el último descendiente del Gucci originario decidió vender la empresa; así fue como Tom Ford adquirió la firma y consiguió devolver el prestigio a Gucci, dejando intacta la esencia florentina del fundador original.

marca de alta resistencia

La famosa marca de pantalones Levi’s fue fundada en San Francisco, California, en 1853 por Levi Strauss, un inmigrante de origen judío, procedente de la región de Baviera, en el sur de Alemania. Durante sus comienzos la tienda se dedicaba a la venta de ropa y botas de trabajo para mineros, agricultores y rancheros del oeste del país, donde comenzaba a haber una fuerte demanda de este tipo de artículos y tiendas que los distribuyeran.

Strauss comenzó fabricando pantalones vaqueros de algodón, pero se encontró ante un problema importante al comprobar que la tela de los bolsillos se rompía cuando los mineros guardaban ahí sus herramientas. Así fue como, en 1872, Levi Strauss se asoció con Jacob Davis, un sastre judío, para crear y patentar ropa de trabajo con refuerzos. De esta forma se originaron los míticos vaqueros o blue jeans de la marca, que inicialmente eran denominados “XX”.

inspirado en las celebrities

Asos nació en 1999 como una plataforma multimarca cuya intención era acercar los looks de los famosos al público. Sus fundadores Quentin Griffiths y Nick Robertson comenzaron esta empresa con el ideal de que cualquier persona pudiera adquirir ropa y complementos como los que las celebrities lucían en televisión o sobre los escenarios.

De ahí el nombre de la compañía: As seen on screen (Como se ve en pantalla) y su acrónimo ASOS. A día de hoy, la marca británica es una de las compañías más grandes de venta de ropa online a bajos precios, en la línea de Primark o su gran competidor asiático Shein.

las botas ortopédicas más icónicas

La historia de Dr. Martens comenzó en 1945 cuando un doctor del ejército alemán en la II Guerra Mundial se lesionó el tobillo esquiando. De acuerdo con diversas biografías, Klaus Märtens sufría dolores intensos al tener que calzar las rígidas botas del ejército. A raíz de ello, el médico ideó su propio calzado, diseñando una bota de cuero suave, que remplazaba la tradicional suela dura por una con amortiguación de aire. Toda una innovación para la época.

Cuando acabó la guerra, el doctor alemán (alentado por sus compañeros del ejército) llevó a cabo su primer prototipo de bota con cuero adquirido en una tienda y algunas agujas. En un comienzo no tuvo demasiada suerte en las ventas, pero todo cambió cuando un viejo amigo de la universidad, el Dr. Herbert Funk, se interesó por la idea de Märtens y ambos médicos decidieron asociarse para producir zapatos utilizando suministros militares en desuso. La idea funcionó y en 1947 empezaron la producción formal de botas. Ahora las Martens son todo un icono de moda, y todo el mundo ha llevado alguna vez este calzado bautizado con el apellido de su creador.

distinguirse o morir

Desigual es una de las compañías de moda más grandes de España, que revolucionó la industria en Europa gracias a su estilo e identidad llamativos y excéntricos. Así como su nombre lo indica, es una marca distinta. Nació en 1984 en el Barrio del Raval de Barcelona, cuando Thomas Meyer diseñó una chaqueta con trozos de telas vaqueras usadas, uno de los primeros ejemplos de ropa “upcycling”.

La chaqueta causó sensación y se convirtió así en la primera prenda de la marca. Por aquella época, Meyer acogió una idea de la cineasta Isabel Coixet, y la acompañó del slogan «No es lo mismo». De esta manera nacía Desigual, una marca cero convencional que con su nombre y espíritu busca distinguirse de las demás.

venta por catálogo o venca

A mediados de los ochenta y durante toda la década de los noventa millones de hogares españoles recibían religiosamente los catálogos de Venca. La mítica revista de moda hunde sus raíces en los catálogos estadounidenses que era habitual enviar a las casas. Desde 1873, esta moda llegaría a Europa de la mano de La Redoute, cuando Charles Pollet comenzó a vender sus tejidos de lana a través de sencillos folletos.

Este tipo de venta tuvo tantísimo éxito, que la enseña fue comprada en 1994 por François Pinault, que montó el conglomerado PPR, siglas de Pinault Printemps (por los almacenes) y La Redoute. A día de hoy PPR se llama Kering, y la compañía es dueña de Saint Laurent, Balenciaga y Gucci, entre muchas otras grandes firmas de lujo. Fue el propio grupo La Redoute, todavía en manos de la familia Pollet, quien se alió con la cadena de alimentos Spar e importó la idea a España en 1976.

Así se fundó Venca, una acotación de venta por catálogo. En plena Transición, la amplísima oferta de estilos a precios asequibles que ofrecía la marca supuso toda una novedad para las familias españolas de clase media, pero no fue hasta los años noventa el catálogo de Venca supuso un verdadero boom en nuestro país.