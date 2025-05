Antes de que los influencers dominaran las campañas publicitarias, un personaje de trazo sencillo y espíritu libre conquistó a toda una generación. Fido Dido, el carismático icono de 7Up, no solo fue una imagen omnipresente en camisetas, carpetas y tazas durante los años 90: encarnó un estilo de vida despreocupado, juvenil y auténtico que aún hoy despierta nostalgia. Pero, ¿cómo nació este símbolo de la cultura pop y qué explica su éxito arrollador?

Fido Dido surgió en pleno Nueva York de mediados de los ochenta donde el ambiente estaba impregnado de esencias artísticas como las de Keith Haring, Basquiat o Warhol. Nació fruto de la unión de la habilidad en el dibujo de Sue Rose y del ingenio de Joanna Ferrone. Una servilleta de una cafetería neoyorkina fue el lienzo perfecto para un personaje que nada más ser creado ya exudaba carisma, confianza en si mismo, sabiduría interior y un espíritu libre. Seguramente sus creadoras no esperaban que aquel día en el que fueron a tomar algo después del trabajo, fuera el día en que nacería uno de los iconos de la cultura pop. Rose le dio su aspecto –inspirado en su amigo, quien trabajaba tras la barra de aquella cafetería- y Ferrone su nombre y su personalidad.

No fue hasta finales de los 80, principios de los 90 cuando Fido Dido con su pelo de pincho, su ropa ancha y sus zapatillas, pasó a formar parte de la plantilla de la compañía PepsiCo. Ésta decidió retirar a su antigua mascota de la bebida 7Up llamada Spot –quien ya había reemplazado a la anterior, Fresh-Up Freddie, creada por Disney- para sustituirla por este nuevo personaje tan fresco.

7Up necesitaba renovar sus aires, adaptarse a la nueva corriente seguida por los más jóvenes y vieron en Fido Dido el perfil que resumía todos los valores que estaban buscando. De hecho, Joanna Ferrone creó también un credo que define el estilo tan peculiar de Fido Dido; un estilo de vida que éste siguió a pie juntillas. Su ‘Fidosophy’:

“Fido is for Fido. Fido is against no one. Fido is youth. Fido has no age.Fido sees everything. Fido judges nothing. Fido is innocent. Fido is powerful. Fido comes from the past, Fido is the future”.