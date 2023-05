El primer logo de Star Wars se creó en 1976 para el estreno de la primera película de la saga. Este logo fue una versión muy diferente al que conocemos hoy en día, con una fuente sencilla y letras estilizadas que recuerdan a la escritura de una caligrafía. Estaba compuesto por una letra “W” con dos estrellas a los lados, una blanca y una roja, separadas por una línea diagonal. Estas estrellas representaban los dos lados de la Fuerza.

Con el paso del tiempo, el logo fue cambiando gradualmente. La letra “W” fue remplazada por una letra “S”, para representar mejor el título de la película. Las estrellas también sufrieron algunos cambios, y se añadió el nombre de la saga en la parte inferior. El resultado fue un logo mucho más moderno y reconocible, que se ha mantenido prácticamente sin cambios desde entonces.

El primer logo de Star Wars se gestó incluso antes de la primera premier de la saga. Durante la preproducción de la película el diseñador e ilustrador estadounidense, Ralph McQuarrie (1929, Indiana – 2012, California), creó la primera imagen que representaría a Star Wars.

Enmarcado en un triángulo se encontraba una ilustración futurista. McQuarrie dibujó como fondo un planeta y una estrella. Una figura masculina, que correspondía al personaje de Han Solo, aparecía en primer plano blandiendo una espada láser. En la base del triángulo y sobre fondo negro, dispuso el título ‘The Star Wars’ con una versión modificada de la tipografía Futura Display y en amarillo. Este símbolo iba destinado a identificar todo aquello relacionado con Star Wars como la papelería corporativa utilizada por Star Wars Corporation y, especialmente, las latas de película tal como ya se había hecho para American Graffiti (película también dirigida por George Lucas).

orígenes del logo

Según cuenta McQuarrie, este logo se creó mientras se estaba ideando el vestuario de los personajes: «Es por ello que primero nos imaginamos a Han Solo. Podría haber sido una especie de Luke, pero pensamos que era más como Solo». Más tarde el aspecto del personaje para la película cambió pero quedó en el logo.

La creación de McQuarrie no tardó en ser modificada. Conservaron la figura de Han Solo, simplificaron elementos y cambiaron su tipografía. Joe Johnston, artista conceptual de ILM, decidió sustituirla por Precis. Pero esta versión tampoco duró demasiado. La nueva tipografía desapareció en diversos soportes como la cubierta de la adaptación del guión de Lucas a novela, realizada por Alan Dean Foster e ilustrada por McQuarri. O como las portadas de las novelas que le siguieron a partir de 1977.

Tras apostar por las letras inclinadas en el texto del prólogo de las películas, el logo adoptó la misma inclinación, esta vez creado por Dan Perri, diseñador de títulos de crédito de películas como Taxi Driver, The Warriors o Raging Bull. Poco a poco el logo se iba acercando a la versión actual.

logo de star wars: suzy rice y el diseño “fascista”

Tomó el relevo del rediseño la directora de arte Susan Elizabeth Rice. Había recibido el encargo de darle al logo un aspecto ‘fascista’. Race afirma que poco antes de que le encargaran el proyecto había estado leyendo sobre diseño de tipos alemanas y sus orígenes históricos, por lo que la solución la encontró en la tipografía que ella consideraba que más podía acercarse a tono que George Lucas buscaba: la Helvetica Black. Inspirada por ella, la diseñadora creó el nuevo logo.

El logo de Rice también sufrió cambios a favor de la legibilidad y su uso cinematográfico. Joe Johnston revisó el diseño y entre otras cosas suavizó la característica ‘W’ del diseño de Suzy Rice. El resultado fue el logotipo que la saga de Lucas ha estado empleando durante décadas.

La diferencia entre el primer diseño de Rice y el posterior de Johnston radica en que tanto “Star” como “Wars” pasaron a tener más aire entre sus letras, además de separar radicalmente la “A” de la “R”, que antes se encontraban pegadas la una a la otra. La “W” también pasa a centrarse, ya que anteriormente se encontraba alienada a la derecha.

Es a partir de este momento que el logo pasa a enmarcar los títulos de los spin-off de la antología Star Wars Stories. Cada una con sus propios criterios y diferentes entre sí, siguen guardando en muchas ocasiones el característico amarillo brillante o las inclinaciones laterales usadas en El Imperio Contraatca. La saga no deja de crecer, ahora de la mano de Disney, por lo que los títulos se transforman y diferente continuamente entre sí aunque, eso sí, la esencia de Star Wars permanece.

día star wars

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars porque es una fecha que hace referencia a una frase popular de la saga de películas de ciencia ficción creada por George Lucas. La frase en inglés «May the Fourth be with you» (que significa «Que la fuerza te acompañe») se asemeja fonéticamente a «May the force be with you», una de las frases más icónicas de la franquicia. Los fanáticos de Star Wars comenzaron a celebrar este día en la década de 1970, y desde entonces se ha convertido en una festividad popular para los amantes de la saga en todo el mundo.