Actualizado 12/12/2023

Si llevas años en esto del diseño seguramente este artículo no te descubra nada nuevo, pero si acabas de adentrarte en este mundo y quieres conocer algunos de los referentes de esta profesión, sigue leyendo. Aunque sabemos que nos hemos dejado a muchos en el tintero, aquí os dejamos 15 nombres que todo diseñador gráfico debería conocer.

Jessica Walsh

Jessica Walsh es directora de arte y diseñadora socia del famoso estudio Sagmeister & Walsh. Una ‘niña prodigio’ del diseño que crea conceptos para trabajos de branding, publicidad, diseño editorial, vídeos o cualquier otro ámbito. También profesora de la Escuela de Artes Visuales en New York. Su trabajo ha ganado numerosos premios entre ellos del Type Director’s Club, Art Director’s Club, SPD y D&AD.

Paula Scher

Paula Scher comenzó su carrera en los años 70; en los 80, su aproximación ecléctica a la tipografía fue muy influyente; y a mediados de los 90 su identidad para el Public Theater estableció una simbología totalmente nueva en el ámbito de las instituciones culturales. Directora de la oficina de Nueva York de Pentagram desde 1991, Paula Scher es hoy maestra entre maestros.

Peter Saville

Si algo caracteriza la ciudad de Manchester es el gran legado musical que ha dejado para la posteridad con grupos como Oasis, Buzzcocks, The Smiths, Joy Division o New Order. Y, como no podía ser de otra forma, el diseñador de las portadas de algunos de estos grupos debía surgir de allí. Peter Saville es el creador de una de las cubiertas de álbum más famosas de la historia, Unknown Pleasures de Joy Division (1979). Sin embargo, su carrera no se termina con las covers para grupos de música; también ha trabajado en logos tan reconocibles como el de Calvin Klein.

Michael Bierut

No sólo los diseñadores destacan por logos puntuales que se han hecho mundialmente reconocidos. Michael Bierut es uno de esos diseñadores que además de haber trabajado para una de las agencias más respetadas del mundo del diseño como es Pentagram, es uno de los docentes sobre diseño gráfico más galardonados de Estados Unidos. También cabe destacar, que Bierut no surge directamente de Pentagram, antes había trabajado 10 años en la agencia de otro de los grandes de esta lista, Massimo Vignelli.

Massimo Vignelli

Tras fallecer en el año 2014, Massimo Vignelli dejó tras de sí un legado de algunos de los logos más reconocidos del último medio siglo. Bajo su firma se crearon los diseños de grandes marcas como Ford, IBM o American Airlines. Además, si hay algo realmente significativo de este diseñador para los habitantes de Nueva York, es el diseño que realizó en 1972 del mapa del metro, y que hoy día se sigue utilizando. Toda esta trayectoria como diseñador le llevó a convertirse en uno de los referentes de este sector, y su opinión era solicitada para otros proyectos como el documental hecho por Gary Hustwit, Helvética. Un documental basado en la fuente con el mismo nombre y que fue creada por otro de los imprescindibles del diseño, Max Miedinger.

Jonathan Barnbrook

Comúnmente el mundo de la música y de los famosos está plagado de expresiones como ‘el/la fotógrafo/a de las estrellas’, ‘el/la peluquero/a de las estrellas’… Sin embargo, Jonathan Barnbrook debería conocerse como ‘el diseñador de la estrella’. El diseñador británico fue el creador de la mundialmente conocida ‘Blackstar‘ de David Bowie, además de la fuente que acompaña a dicha estrella en la portada del álbum, a la cual llamaría Exocet.

George Lois

George Lois es posiblemente el diseñador más polémico y controvertido de la década de los 60. Fue el responsable entre 1962 y 1972 de crear las portadas de la revista Esquire. Estas portadas que en su momento causaron gran controversia destacan por su capacidad de expresar de manera muy simple, las grandes ideas que querían mostrar los de Esquire. Él mismo ha comentado en alguna entrevista que lo que quiere es que la gente de un paso atrás por la fuerza de la imagen la primera vez que la ve.

Saul Bass

Hasta ahora en la lista han destacado, sobre todo, aquellos diseñadores gráficos que han destacado por la creación de un logo o varios logos relevantes. Sin embargo, en este caso, Saul Bass es uno de esos nombres necesarios de ser conocidos por su aportación al mundo del cine. Saul Bass fue el creador de las intros de las películas que pertenecen a uno de los directores más importantes del siglo XX, Alfred Hitchcock. Pero también ha trabajado en otras grandes películas del siglo pasado como Casino de Martin Scorsese.

Lindon Leader

Hace veintidós años, FedEx presentó su nuevo nombre abreviado y un logotipo inteligente. Un avión MD-11 con el logotipo pintado en su armazón surcó el cielo de Memphis con motivo de la inauguración. El creador del nuevo logotipo fue Lindon Leader, arropado por su equipo, Landor Associates. El éxito de Lindon Leader vino de la mano del espacio negativo y el vacío: «Buscaba la claridad y la simplicidad». Y lo consiguió dejando espacios en blanco y volcando su creatividad en ellos.

Herb Lubalin

Herb Lublin (Nueva York 1918-1981) fue diseñador gráfico, director de arte publicitario, fotógrafo y tipógrafo. Sus trabajos comprenden diseño editorial, creación de tipografía y publicidad. Creador de la tipografía Avant Garde. En 1971 creó la agencia ITC, que se encargaría de vender packs de tipografías y donde incluiría su tipografía propia Avant Garde.

Max Miedinger

Hasta ahora, no han aparecido muchos tipografistas en la lista. Sin embargo, Max Miedinger es uno de los más reconocidos dentro de este sector. Esto se debe a que en 1957 creó la Neue Haas Grotesk; la cual pasaría a llamarse Helvética en 1960, tal y como la conocemos ahora. A día de hoy, Helvética es la elección de diseñadores que buscan una tipografía limpia y legible como muestra del modernismo minimalista.

Susan Kare

Susan Kare fue una de las piezas fundamentales en el inicio de Apple. La cual se encargo de los primeros diseños de interfaz, así como de muchos de los elementos marketing, letras e iconos del primer Macintosh. Aunque varios de sus diseños se han visto modificados con la evolución de Apple, hay ciertos componentes que se mantienen y se han convertido en la huella de Susan Kare dentro de Apple. Algunos de estos ejemplos son el icono de la tecla Comando, la tipografía Chicago y el icono de la papelera.

Milton Glaser

I ♥️ NY. Un logo que por muy icónico que sea, no puede definir a un diseñador gráfico como es Milton Glaser. Sus trabajos para DC Comics y Bob Dylan son, sólo, una muestra más de la carrera que le sitúa como uno de los mejores diseñadores de la historia. Un diseñador que destaca por su eclecticismo y, que a pesar de tener muchas referencias de distintos ámbitos, siempre ha fijado la ilustración como su máxima. Tanto es así, que las pocas veces que se ha adentrado en el mundo de la tipografía como con su fuente propia Glaser Stencil, siempre se ha orientado hacia la ilustración rompiendo así con la ortodoxia metodológica que tantos defienden.

Marian Bantjes

Marian Bantjes es una diseñadora, artista y escritora canadiense. Sus creaciones de tipografías con ornamentos es algo a lo que casi nadie antes se había atrevido, y esto le ha llevado a tener la relevancia que tiene hoy en día. Este éxito le ha llevado a trabajar con los grandes tanto dentro del mundo del diseño – Pentagram, Saks, Stefan Sagmeister – como de fuera – The Guardian, The New York Times -.

Chip Kidd

Chip Kidd es uno de los más reconocidos diseñadores gráficos estadounidenses que destaca por sus trabajos de diseño de portadas y posters para películas. Su trabajo más reconocido mundialmente es el logo que diseñó en 1993 para la película Jurassic Park. Un logo que se convertiría en una de las imágenes de la década de los 90. Según el propio Kidd, la idea surge a partir del procedimiento que se utiliza en la espeleología de reconstruir a los disnosaurios hueso a hueso.