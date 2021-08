EN COLABORACIÓN CON DOMESTIKA.

¿Quién es Paula Scher? ¿Cómo ha logrado ser una de las diseñadoras gráficas más influyentes del mundo? ¿Qué le inspira? Icónicas, inteligentes y accesibles, las imágenes de Paula Scher han entrado en la lengua vernácula estadounidense. En esta entrevista, nos habla de ella misma y de su trabajo.

Paula Scher es dueña de un estilo que ha cautivado a clientes y público de todo el mundo. Scher ha sido descrita como la ‘maestra conjuradora de lo instantáneamente familiar, gracias a la influencia que abarca desde la cultura pop hasta las bellas artes en su trabajo.

Scher ha sido socia en la oficina de Nueva York de Pentagram desde 1991. Comenzó su carrera como directora de arte en la década de 1970 y principios de los 80, cuando su enfoque ecléctico de la tipografía se hizo muy influyente.

A mediados de la década de 1990, su identidad histórica para The Public Theatre se fusionó en una simbología completamente nueva para las instituciones culturales, y sus recientes colaboraciones arquitectónicas han reimaginado el paisaje urbano como un entorno dinámico de diseño gráfico dimensional.

Sus identidades gráficas para Citibank y Tiffany & Co. se han convertido en estudios de caso para la regeneración contemporánea de las marcas estadounidenses.

Paula Scher: toda una vida dedicada al diseño

Scher ha desarrollado sistemas de identidad y marca, materiales promocionales, gráficos ambientales, packagings y diseños de publicaciones para una amplia gama de clientes que incluye, entre otros, Bloomberg, Microsoft, Bausch + Lomb, Coca-Cola, Shake Shack, Perry Ellis, el Museo of Modern Art, Sundance Institute, High Line, Jazz at Lincoln Center, Metropolitan Opera, New York City Ballet, New York Philharmonic, New Jersey Performing Arts Center, New 42nd Street, New York Botanical Garden, el Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos, el Museo de Arte de Filadelfia, la Fundación Robin Hood y el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York.

En 1996, la identidad ampliamente imitada de Scher para The Public Theatre ganó el codiciado Premio Beacon por su estrategia integrada de diseño corporativo.

Ha sido miembro de la junta directiva de The Public Theatre, y es colaboradora frecuente de diseño de The New York Times, GQ y otras publicaciones. Sirvió en la Comisión de Diseño Público de la Ciudad de Nueva York de 2006 a 2015.

A lo largo de su carrera, Paula Scher nos ha dejado numerosos consejos y valiosísimas lecciones de diseño.

Su obra ha sido expuesta en todo el mundo y está representada en las colecciones permanentes del Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt en Nueva York, la Biblioteca del Congreso en Washington, DC, el Museo de Arte de Filadelfia, el Denver Art Museum, Victoria and Albert Museum, Londres, Museum für Gestaltung Zürich, Bibliothèque nationale de France y Centre Georges Pompidou en París.

Durante su carrera, Paula Scher ha recibido cientos de honores y premios de la industria. En 1998 fue nombrada miembro del Salón de la Fama del Art Directors Club, y en 2000 recibió el Premio Chrysler a la Innovación en el Diseño.

Ha sido miembro de la junta nacional del American Institute of Graphic Arts (AIGA) y fue presidenta de su Capítulo de Nueva York de 1998 a 2000.

En 2001 fue galardonada con el más alto honor de la profesión, la Medalla AIGA, en reconocimiento a sus distinguidos logros. y contribuciones al campo, y en 2006 fue galardonada con la Medalla Type Directors Club, la primera mujer en recibir el premio.

En 2012 fue honrada con el Premio Collab de Diseño del Museo de Arte de Filadelfia, en 2013 recibió el Premio Nacional de Diseño para el Diseño de Comunicación, presentado por el Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum, y en 2019 fue nombrada Miembro de SEGD. Paula Scher ha sido miembro de Alliance Graphique Internationale (AGI) desde 1993 y fue su presidente de 2009 a 2012.