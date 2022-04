El docente, teórico, tipógrafo y diseñador falleció el pasado 17 de marzo a los 90 años.

Noordzij nació el 2 de abril de 1931 en Róterdam, el pasado jueves 17 de marzo falleció en Meppel a la edad de 90 años. Empezó su carrera como diseñador gráfico y como aprendiz de encuadernador, algo que le marcó durante el resto de su carrera.

En la década de 1950 comenzó a trabajar como freelance para editoriales. Eligió no usar las tipografías existentes en sus portadas, sino crear nuevas tipografías. En el archivo de Allard Pierson (Museo de la Universidad de Amsterdam) se conservan varios diseños de bocetos para portadas que muestran cuán excepcionalmente hábil y preciso era dibujando letras. Su trabajo editorial más famoso comenzó en 1978: la colaboración con Van Oorschot, para la cual, como diseñador de la casa, fue responsable de las ediciones de bolsillo.

Además de ser tipógrafo, Noordzij enseñó tipografía en el departamento de Diseño Gráfico y Tipográfico, que él mismo fundó, en la Royal Academy of Art de La Haya. Enseñó allí entre 1960 y 1989 y colocó a la academia de arte de La Haya en el mapa internacional como centro de especialización para el diseño tipográfico. Fue querido por sus alumnos, entre los que se encuentran diseñadores como Just van Rossum, Erik van Blokland o Peter Verheul.

«La enseñanza cambió mi vida por completo. Frente a mis alumnos, no habría podido mantener los principios de la literatura del oficio sin dejarme en ello mi credibilidad.» Gerrit Noordzij

Los estudiantes recuerdan principalmente a Noordzij como un profesor obstinado e idiosincrásico, que iba en contra de las tendencias predominantes y le gustaba poner las cosas patas arriba. Por ejemplo, elogió la «belleza de la imperfección» y elogiaba a los estudiantes precisamente cuando hacían algo «mal» y especialmente cuando se salían de los caminos trillados. Estaba convencido de que había que aprender a mirar lo obvio.

Eso es lo que hace que su trabajo tipográfico sea tan impresionante: parece haber sido diseñado de forma natural, sin esfuerzo, pero si miras de cerca puedes ver el ingenio y sobre todo el equilibrio en el que las letras se mantienen juntas. Porque esa era una de sus convicciones: una letra nunca está sola, sino siempre en conjunto.

«Las letras surgen siempre de la interacción entre el blanco y el negro, entre el negro de la tinta y el entorno blanco que la rodea.» Gerrit Noordzij

«La historia convencional de la tipografía se empeña en que creamos que unas décadas después de la invención de la imprenta, el diseño de tipos se independizó de la caligrafía. Una supuesta independencia que se evapora en cuanto comparamos algunos de los caracteres que hicieron época, como los de Grandjean, Baskerville o Bodoni, con sus predecesores caligráficos», dijo Noordzij.

Bocetos de Gerrit Noordzij de la colección Allard Pierson

Las únicas tipografías diseñadas por la propia mano de Noordzij son Burgundica y Ruse, publicadas por The Enschedé Font Foundry, la fundición de su hijo Peter Matthias Noordzij.

La maestría en TypeMedia en KABK todavía se basa en sus ideas teóricas. Uno de sus últimos alumnos, Erik van Blokland, es ahora el director del departamento.

libros

El trazo, teoría de la escritura es un libro imprescindible para todos aquellos que quieran profundizar en el mundo de la caligrafía, lettering o cualquier expresión tipográfica manual.

Constituye la exposición más concisa y contundente realizada por Gerrit Noordzij acerca de su teoría sobre la escritura. Publicada en holandés en 1985, esta obra ha sido editada en lengua española por la editorial Campgràfic. El libro expone una teoría genuina sobre toda la escritura, cualquiera que sea el utensilio utilizado para su realización.





Letterletter, una colección iconoclasta de ensayos sobre tipografía, escritura y vida . Letterletter abre perspectivas completamente nuevas no solo sobre el mundo de las formas de las letras, sino también sobre el mundo y la palabra escrita, en general. Ocasionalmente malhumorado, siempre bien escrito y perspicaz, Letterletter es una herramienta de diseño invaluable y, lo que es más importante, un puro placer de leer. Como señaló Noordzij, «su falta de dignidad, autoridad y tolerancia no pudo evitar que Letterletter se convirtiera en un objeto de colección».

premios

Noordzij ha escrito numerosos libros sobre tipografía, incluidos The Hands of the Seven Sisters (2000) y The Region. Teoría de la escritura (1985). En ambas publicaciones compara las formas de las palabras con la arquitectura. Con esto, Noordzij indica exactamente de qué se trata a la hora de diseñar letras. En 2011, Noordzij recibió el Laurens Janszoon Costerprijs, el premio bienal para alguien que ha hecho una valiosa contribución al mundo de los libros.

El Premio Gerrit Noordzij, un premio internacional de tipografía y diseño, existe desde 1996. El premio, iniciado por Anno Fekkes durante la conferencia ATypI de 1996 en La Haya, es otorgado cada tres años por la Real Academia de Arte de La Haya junto con el Museo Meermanno (también llamado Casa del Libro). Entre los galardonados durantes estos años se encuentran figuras de la talla de Erik Spiekermann, Fred Smeijers, Wim Crouwel, Karel Martens o Cyrus Highsmith.