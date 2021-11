En una nueva entrevista de nuestra sección «Con un 6 y un 4» hablamos con Jordi Embodas, el diseñador gráfico que dirige Tipografies desde 2010 y que da clases de diseño en diferentes escuelas de Barcelona.

Jordi Embodas se autorretrata con la camisa de su padre

Jordi Embodas es un diseñador gráfico afincado en Barcelona. Aprendió en la cantera de Elisava donde estudió diseño gráfico y después trabajó como diseñador gráfico en Estudi Juste Calduch. Ahora imparte clases de tipografía en diferentes escuelas de diseño de Barcelona y desde 2010 dirige Tipografies, una fundición especializada en tipografías de texto «completas, útiles y duraderas».

¿Cómo te autorretratas?

Soy Jordi Embodas, un cuarentón razonablemente civilizado. He logrado poder trabajar en lo que más me gusta: el diseño de tipografías. Intento estar al día y hacerlo bien. También trato de ser un buen padre y, en general, una persona decente. No me gustan los selfies ni sus adictos.

¿Cuál es el color que más se repite en tu armario?

Uf, colores discretos, mayoritariamente oscuros, colores tierra: grises, marrones, rojos, otoñales ahora que caigo. El selfie de arriba es un buen ejemplo de la gama cromática. Es una antigua camisa de mi padre. Visto tirando a austero, con lo primero que encuentro me conformo.

¿En qué película te gustaría vivir?

Esta pregunta es muy difícil, me gustan películas e historias pero no me veo viviendo allí, demasiado estresante, violento o precario. No me arriesgo a vivir otra vida. Igualmente te digo tres películas que me vienen para no escaquearme, Tiempos Modernos, Kill Bill y Gru. Mi villano favorito, la segunda.

«A una isla desierta me llevaría una buena navaja. Me considero una persona práctica y supongo que me podría sacar de un apuro.» Jordi Embodas

¿Con qué tipografía te acuestas últimamente?

Me he alejado un poco del uso de las tipografías, ahora estoy muy metido en la parte de su creación. Pero igualmente no dejo de admirar nuevas tipografías que van saliendo, no te sabría decir ninguna en concreto ahora mismo. A nivel formal me interesan muchas cosas.

¿Cuál es tu libro preferido?

Ahora me ha dado fuerte por Don Winslow, disfruto mucho su lectura aunque sea novela negra, muy negra, su último libro, La Frontera, es magnífico.

«Dentro de cinco años me veo dibujando letras seguramente. Si no, mal asunto. No me veo cambiando de actividad: soy muy aburrido.» Jordi Embodas

¿Cuál es el trabajo del que te sientes más orgulloso?

Uf, no lo sé. Quizás las tipografías que hicimos para Folha de São Paulo, fue un encargo que vino un poco de rebote y las tipografías era versiones de otras tipos nuestras, pero estoy muy satisfecho con el resultado, las tipos me siguen pareciendo buenas.

¿Cuál es el trabajo que más te han criticado?

La verdad es que no tengo ni idea, creo que lo peor que me ha pasado es que no critiquen mis trabajos, que pasen desapercibidos, es algo frustrante, supongo que normal no poder destacar entre tanto proyecto. La tipografía es un mercado global. Compites con todo el mundo.

¿A qué empresas le harías un lavado de cara?

Lo importante es que las marcas de las empresas se vayan renovando, ¡y que apuesten por tipografías a medida! Jejeje.

Completa la frase: ¡Me gustaría…!

Uy. Esas frases deseosas me suenan demasiado utópicas. No deposito muchas esperanzas en lo que no dependa de mí, cada vez tengo más claro que el factor circunstancial y la suerte pesa mucho en nuestras destinos.

«Me gusta desayunar fuerte y salado. El rollo continental no me va, los bocadillos son lo mío.» Jordi Embodas

¿Ves futuro a la prensa en papel?

Poco futuro. En general el futuro lo veo bien oscuro, me interesa más el futuro del papel que el de la prensa.

¿Qué diseñadores son tus ídolos?

Soy muy poco de idolatrar. Aunque veo trabajos memorables por ahí a diario… Venga va, os digo un icono para mí y un personaje muy desconocido: Robert Slimbach. Me gustaría (ya estoy con los deseos) poderlo conocer o contactar alguna vez.

