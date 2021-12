Juan y Alejandro Mingarro son los hermanos detrás de Brosmind, un estudio creativo que diseña desde Barcelona para el mundo.

Los hermanos Mingarro se fotografían para Gràffica.

Por primera vez en la historia de esta sección entrevistamos a dos personas a la vez porque es imposible entender a una sin la otra. Son los hermanos Juan y Alejandro Mingarro y juntos forman Brosmind, un estudio de diseño con sede en Barcelona. Fue fundado en 2007 y desde entonces trabajan en diferentes disciplinas a través de encargos, proyectos personales y exposiciones. Su estilo es fresco y optimista. Un universo extraño, loco y en ocasiones excéntrico, siempre salpicado de notas naíf, donde los hermanos combinan fantasía y humor.

Sus ilustraciones han dado vida a campañas de firmas como Nike, Microsoft, Virgin, Gillette o Volkswagen, valiéndoles decenas de importantes premios internacionales, entre los que destacan el Premio Gràffica 2011, Cannes Lions, Clio, Eurobest, Graphis, Sol, CdeC, Laus y un largo etcétera. Sin embargo, su universo no se entiende sin sus proyectos personales artísticos, como Brosmind Army, Brosmind RV y Brosmind City. Además, recientemente diseñaron la portada para el número 18 de la revista Gràffica.

Independientemente del proyecto, poseen una capacidad innata en contar historias. En cada ilustración que realizan, Brosmind genera diferentes capas que el observador según su habilidad o el tiempo que le dedique podrá encontrar y, en consecuencia, disfrutar. Su arte puede verse también en tablas de snowboard, papelería, etiquetas de vino, hoteles y restaurantes, y su agenda anual suele incluir diversas exposiciones y conferencias en todo el mundo. Hoy muestran su lado más personal haciéndose un selfie en Gràffica.

¿Cómo os definís?

Somos Juan y Alejandro Mingarro. Somos hermanos, amigos, enemigos, ilustradores, artistas, aprendices de electrónica, videastas aficionados, amantes de los bocadillos de fuet, profesores y músicos de andar por casa. En 2007 fundamos nuestro estudio Brosmind en Barcelona.

¿Cuál es el color que más se repite en vuestros armarios?

Negro, gris y blanco.

¿En qué película os gustaría vivir?

En Masters del Universo de 1987, concretamente en la escena en la que Courtney Cox y su novio comparten un cubo de pollo frito en un descapotable.

«A una isla desierta nos llevaríamos una navaja Victorinox Mini Champ». Hermanos Brosmind

¿Libro preferido?

Imposible escoger solo uno sin tener remordimientos al cabo de 5 minutos, así que metemos una cuña de autopromoción: More WHY HOW WHAT (Norma Editorial, 2021).

¿Cuál es el trabajo del que os sentís más orgulloso?

Podríamos elegir cualquiera de nuestros proyectos personales. Los vamos haciendo en nuestro tiempo libre, así que cada vez que conseguimos terminar uno es cómo cumplir un pequeño sueño. En el terreno comercial, estamos muy contentos con la caja de herramientas resultado de la reciente colaboración con la empresa japonesa Toyo.

¿Y el que más os han criticado?

Sin duda el que más nos marcó fue un póster para un concierto de Dave Matthews Band que hicimos en 2009. Estábamos empezando y todavía teníamos la piel muy fina. Los seguidores del grupo comenzaron a meterse con el cartel en un foro de internet, con comentarios del tipo «It’s the biggest piece of shit I’ve ever seen», «I have zero artistic ability, but for sure can do this», «I hate it». Creo que ya lo hemos superado.

«Antes de diseñar, si es posible, desayunamos un bocadillo de fuet». Hermanos Brosmind

¿A qué empresa le haríais un lavado de cara?

A cualquiera que tuviera la ocurrencia de pedírnoslo.

Completar la frase: ¡Nos gustaría…!

…que nos tocase el Euromillón!

¿Qué diseñadores son vuestros ídolos?

Cada vez son más. Nos sucede igual que con la elección de un libro, somos incapaces de hacer una pequeña lista…

«En cinco años esperamos estar haciendo lo mismo, pero mejor». Hermanos Brosmind

¿Qué haríais si cobrarais el sueldo de Messi?

Nos haríamos mecenas. El mundo necesita más mecenas.

