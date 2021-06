Manos. Artesanía. Borja Martínez es el fundador del estudio de diseño gráfico Lo Siento. Hijo de una Miss España y un jugador de baloncesto, y el más pequeño de 5 hermanos. De pequeño quería ser músico. Y lo intentó, con todas sus fuerzas. No fue hasta los 27 que se dio cuenta de lo que realmente le gustaba: el diseño.

Selfie de Borja Martínez

Retrátate a ti mismo: hazte un selfie y cuéntanos cómo eres.

Soy una persona meticulosa, muy curiosa, muy conectada al sentido del humor y muy inconformista. A la hora de trabajar lo hago con esa voluntad de trabajar muy en contacto con elementos físicos y no tanto supeditado al uso de un ordenador.

Tres palabras que te describan.

Meticuloso, inconformista y humorista.

¿Cuál es el color más repetido en tu armario?

El negro o el azul marino.

¿En qué película te gustaría vivir?

Buena pregunta. Viviría en El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson.

«Me gustaría reírme más de las cosas» Borja Martínez

Completa la frase: ¡Me gustaría…!

Me gustaría reírme más de las cosas. Me gustaría abrazar más.

¿Cuál es la página web que más visitas?

Como no sea Google… ¿se considera una página web? Si no la que más visito no sé si Pinterest, aunque tampoco, son varias. Prensa también visito. Hay una que últimamente veo mucho que se llama colorsuplyyy.com. Estoy todo el día mirando cromáticas y colores.

¿Qué haces cuando nadie te ve?

¿Cuando nadie me ve? Lo mismo que cuando alguien me ve, no cambia mucho.

Incluso los mejores trabajos reciben críticas, ¿cuál va a ser el proyecto por el que te van a criticar próximamente?

Seguro que una cosa que hemos hecho para Casa Tarradellas. El packaging de las bases de pizzas y hojaldres y todas estas cosas nuevas lo hemos hecho nosotros y esto no es algo con lo que realmente me sienta muy identificado, pero al final el cliente te lleva a su terreno y entonces ya estás perdido.

Por eso yo creo que se podría criticar posiblemente, porque es una marca muy conocida y porque no representa para nada la línea en la que nosotros creemos y trabajamos.

«En Eurovisión la mitad de países cantan en inglés, no tiene sentido, lo interesante es que cantes en ucraniano y el tema sea increíble» Borja Martínez

Recientemente se celebró el festival Eurovisión, ¿lo viste? ¿Qué te parecieron las actuaciones, los estilismos…?

Me parece que es una especie de celebración LGTBI. Y no tengo nada contra ello eh, todo lo contrario, pero me parece que ha derivado en una cosa circense y que creo que no muestra ningún ingrediente innovador, simplemente se basa en una especie de reciclaje sonoro y musical e incluso del propio show. Al final se hace un circo de quién llama más la atención y es más esperpéntico.

Pero nos basamos en lo musical y al final son canciones, y es todo una especie de refrito del refrito de los refritos bastante alarmante. Yo creo que hace mucho tiempo que perdió sentido que este festival se siga celebrando. Además esta cosa de que la mitad de países cantan en inglés, no tiene sentido. Si vais a cantar en inglés, ¿dónde está la parte nacional y auténtica? Si lo interesante aquí es que cantes en ucraniano y el tema sea increíble.

Ganaron estos de Måneskin porque la canción que cantaron era italiana, pero cantan con una base con la que hay tropecientas canciones de rock que suenan así. Son una especie de clon. Todos los temas son clones, topicazos. Al final se ha transformado en un circo para aguantar la audiencia y que la cosa siga un poco viva. Es muy tremendo.

-> LoSiento