Diseñador y arquitecto, Silvosa es socio y director de Costa. Su carrera ha sido un in crescendo hasta convertirse en una referencia en el diseño gráfico gallego y español. Hoy se hace un selfie en Gràffica.

David Silvosa Rivera (A Coruña, 1982) es diseñador, director y socio de Costa, y arquitecto. Licenciado en Arquitectura por la Universidad de A Coruña, antes de terminar sus estudios trabajó en los estudios de Arturo Franco Taboada en A Coruña y Carlos Ferrater en Barcelona, además de una estancia como diseñador en el LEGO Concept Lab de Barcelona.

Con casi 16 años de experiencia, desarrolló su actividad profesional como diseñador y arquitecto independiente para clientes como Zara, Estrella Galicia, Mirón & Gutiérrez o Kina Fernández. En el año 2014 se asocia con Dani Bembibre y nace Costa, un estudio de diseño especializado en marcas que ha desarrollado proyectos para corporaciones o instituciones como Xunta de Galicia, Hijos de Rivera, Coren-Novafrigsa, Inditex, Fundación Barrié, Arenal Perfumerías, Cenor, Esprit o Naciones Unidas, entre otros. Delegado de Diseño del Cluster de la Comunicación de Galicia, al que pertenecen, así como socio de la DAG —Asociación Galega de Deseño—, Aebrand -—Asociación Española de Branding— y AED — Asociación Española de Directivos—.

Como arquitecto está colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Ha sido becado por la Fundación Arquia – Caja de Arquitectos y su trabajo publicado en libros, revistas y medios especializados tanto nacionales como internacionales; así como premiado en los Premios Habitácola del FAD, Premios Anuaria y Premios Paraugas. Acaba cumplir con una de sus grandes aspiraciones profesionales con el lanzamiento de la identidad corporativa de la Xunta de Galicia y hoy se retrata en nuestra sección de “Con un seis y un cuatro”.

Hazte un selfie y cuéntanos como eres. (Defínete en tres líneas)

Soy una persona curiosa, disciplinada, autodidacta y bastante independiente, aunque convencido del trabajo en equipo. Y afortunado, creo que he tendido a estar en el lugar adecuado en el momento adecuado.

¿Cual es el color que más se repite en tu armario?

El azul.

¿En qué película te gustaría vivir?

En Blade Runner; pero solo en la parte en la que puedo vivir dentro de la Ennis House, de Frank Lloyd Wright.

¿Qué te llevarías a una isla desierta?

Bob Gill dice, y no me canso de repetirlo, que «el problema es el problema»; por lo tanto empezaría por preguntar: ¿dónde está esa isla? ;)

¿Libro preferido?

Grid Systems in Graphic Design. He aprendido mucho de él y lo recomiendo a quien esté empezando en ese área de nuestra disciplina.

El trabajo del que te sientes más orgulloso.

El rediseño de la identidad de la Xunta de Galicia. Es una de mis aspiraciones profesionales y nunca pensé que tendríamos la fortuna de organizar la arquitectura de marcas de una estructura tan inmensa que además representa a toda la ciudadanía gallega.

El trabajo que más te han criticado.

No soy consciente de grandes críticas, por suerte. Se nos ha llegado a decir que la imagen gráfica de SON Estrella Galicia, en algún momento, podía ser repetitiva. Después de 12 años es normal; aunque si analizas su evolución es un proyecto muy cambiante dentro de los mismos parámetros que fijamos al principio y que sí se mantienen inmutables: una tipografía, una retícula, dos colores y fotografías en monocromo.

¿A qué empresa le harías un lavado de cara?

Me encantaría una empresa de Gran Distribución, intervenir en una cadena de supermercados. Y no me refiero solo a la imagen, sino a definir la experiencia de marca completa: el modelo, la estrategia, el espacio, el sonido… Ahora mismo son experiencias tan súmamente iguales que en alguna ocasión he entrado al supermercado equivocado sin darme cuenta. Eso, a nivel de negocio, es gravísimo.

Completa la frase: ¡Me gustaría…!

Conciliar mejor.

Acabáis de lanzar la identidad corporativa de la Xunta de la Galicia, ¿cómo está siendo el feedback del público?

Hemos recibido muchos comentarios desde el sector de la comunicación, en muchos casos de empresas que trabajan con esa identidad, y aunque siempre hay excepciones en general son súmamente positivos. En estas semanas nos han felicitado por la solución o por conseguir que se actualizase la identidad —la decisión de que se rediseñase la estrategia de marcas fue el resultado de una auditoría previa que realizamos—.

A nivel de opinión pública, que ha podido conocer el proyecto a través de artículos en medios generalistas, no hemos detectado que se generase una gran polémica. Para nosotros eso es un logro teniendo en cuenta el gran cambio que va a suponer su implantación y es que muchas identidades históricas —por ejemplo la del Servizo Galego de Saúde o el Instituto Galego de Promoción Económica, antes IGAPE— van a tener que cambiar por completo.

¿Qué desayunas antes de poner a diseñar?

Últimamente, té con leche y galletas. Algo rápido para meterse al lío pronto.

¿Qué diseñadores son tus ídolos?

Bob Gill, que ya lo nombré antes, probablemente sea quien más me haya influido en qué es diseñar y cómo enfrentarse a ello. Dani Bembibre, mi socio, ha tenido un efecto similar. Siempre uso una frase suya, de cuando nos conocimos hace 15 años, que refleja a la perfección lo que para Costa es el diseño: poner las cosas en orden. ¡Y, ojo!, cuando hablamos de ello de lo que menos hablamos es de la cuestión formal.

También tengo muy presente a Lina Bo Bardi, arquitecta que ejerció en Brasil y que, personalmente, creo que superó a las grandes figuras de su época. Ella trabajó en un contexto mucho más limitado y con menos oportunidades que no le privó, más bien al contrario, de enriquecer la Arquitectura muy por encima de lo que consiguieron sus colegas, que no supieron o quisieron buscar más allá de la ortodoxia. Creo que eso es a lo que debemos aspirar: sacar lo mejor de lo que disponemos, hacer mucho más con mucho menos.