Resulta que ahora algunos jurados literarios se han puesto exquisitos. Dos obras han sido expulsadas del concurso m\u00e1s importante de Nueva Zelanda \u2014m\u00e1s de 30.000 euros en juego\u2014 porque sus portadas estaban generadas con inteligencia artificial. Pues muy bien. Pues vale. Pues de acuerdo. No es que las hayan eliminado por ser malas, que lo son, sino porque se ha utilizado la herramienta equivocada. Como si el pecado fuera pronunciar \u201cIA\u201d en voz alta. Hay quien oye ese t\u00e9rmino y le entra un sarpullido moral, como si hubiese invocado al maligno. Sigo sin entenderlo. \u00bfQu\u00e9 importa en un premio literario si la portada se ha hecho con IA o no? \u00bfDesde cu\u00e1ndo el jurado de una obra escrita decide tambi\u00e9n qu\u00e9 t\u00e9cnicas visuales son leg\u00edtimas? Y m\u00e1s absurdo todav\u00eda: si esas novelas se publican en otros pa\u00edses, cada edici\u00f3n tendr\u00e1 su propia portada, su propio estilo y su propio traductor visual. Pero aqu\u00ed, de repente, la portada es una frontera \u00e9tica. \u201cEs que somos defensores de ilustradores, fot\u00f3grafos, dise\u00f1adores\u201d, dicen. En un comunicado, Smither lamentaba que \u201cel meticuloso trabajo de los dise\u00f1adores no est\u00e9 siendo respetado\u201d. \u00bfDe verdad ese respeto depende de usar o no IA? \u00bfAs\u00ed de fr\u00e1gil creen que es la profesi\u00f3n? Vamos por partes. Los dise\u00f1adores llevan usando \u201cinteligencias artificiales\u201d desde que apareci\u00f3 el ordenador, aunque entonces nadie usara ese nombre. \u00bfO alguien cree que lo que sale de un Mac es de su pu\u00f1o y letra? Todo lo que hacemos pasa por procesos matem\u00e1ticos, algoritmos, interpolaciones y correcciones invisibles. Ni el trazo sobre la tableta es \u201cpropio\u201d: el software lo interpreta, lo suaviza, lo redibuja. Siempre ha habido un componente no humano en el proceso, solo que era tan lento y torpe que nos hac\u00eda sentir en control. La diferencia es que ahora la escala es otra. La IA actual no deja de ser lo que era Photoshop en los 90, pero multiplicado por millones de datos, con una potencia que la hace imprevisible y a veces peligrosa. Pero la l\u00f3gica de fondo es la misma: una herramienta que expande las posibilidades del dise\u00f1ador. \u00bfEntonces por qu\u00e9 una portada hecha con Photoshop s\u00ed vale, una con InDesign tambi\u00e9n, una con Procreate s\u00ed, una con Figma s\u00ed\u2026 pero una generada con IA ya no? \u00bfD\u00f3nde ponemos la l\u00ednea? \u00bfCu\u00e1nto \u201cdigital\u201d aceptamos antes de que deje de ser puro? Y si nos ponemos estrictos, tampoco se libran las tipograf\u00edas. Muchas se construyen por interpolaci\u00f3n entre pesos, curvas y nodos que ning\u00fan humano dibuja uno a uno. \u00bfLas descalificamos tambi\u00e9n? El argumento de fondo es otro: las portadas expulsadas eran malas. Muy malas. Pero que una herramienta produzca malos resultados no es culpa de la herramienta, sino del criterio de quien la usa. Y si un editor acepta una portada horrible generada con IA, eso es un problema editorial, no una cuesti\u00f3n \u00e9tica universal. Durante a\u00f1os se han publicado portadas mediocres hechas con bancos de im\u00e1genes, con filtros autom\u00e1ticos, con recursos prefabricados. Entonces no pasaba nada. Ahora s\u00ed. Esto ya lo hemos vivido. En los 90 hubo quien aseguraba que si algo estaba hecho con ordenador no val\u00eda: \u201cdemasiado fr\u00edo\u201d, \u201csin alma\u201d, \u201cno tiene huella humana\u201d. Con la fotograf\u00eda digital pas\u00f3 lo mismo. Hoy nadie lo discute. Dentro de una d\u00e9cada ocurrir\u00e1 igual con la IA. Porque usar IA no elimina el oficio. Hay que seguir teniendo criterio. Hay que saber elegir. Hay que saber cu\u00e1ndo algo funciona y cu\u00e1ndo no. Si le pides a una IA \u201chazme una portada con un gato sonriente\u201d y te devuelve una chapuza, eres t\u00fa quien decide si esa basura llega a imprenta. Si decides que s\u00ed, adelante. Ser\u00e1 un fracaso o un \u00e9xito, pero no un debate moral. Lo m\u00e1s ir\u00f3nico es que ya no podemos distinguir si algo lleva IA o no. Los ordenadores llevan ya IA. Los m\u00f3viles llevan ya IA. Las c\u00e1maras llevan ya IA. El software de maquetaci\u00f3n y de edici\u00f3n tambi\u00e9n. Todo lleva ya IA. Y si seguimos por este camino, llegar\u00e1 el d\u00eda en que nos descalifiquen no por usarla, sino por asumir que nuestro trabajo ya no es trabajo porque \u201clo hace una m\u00e1quina\u201d. Qu\u00e9 equivocados est\u00e1n. La IA no nos sustituye. Lo har\u00e1n, en todo caso, quienes no entienden c\u00f3mo funciona nuestra profesi\u00f3n. Y esos, desgraciadamente, no necesitan IA para equivocarse.