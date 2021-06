Queen marcó un antes y un después en el universo musical del rock, al igual que su simbólico logotipo –un auténtico escudo–, uno de sus referentes estéticos más significativos sin fecha de caducidad. Mientras disfrutas de Bohemian Rhapsody por primera –segunda o ya milésima– vez, te recordamos quién diseñó el logo de Queen y sus símbolos.

Legendario, majestuoso, pomposo y repleto de símbolos, igual que muchas de sus canciones, así es el logo de Queen. Lo que quizás desconozcas es que fue diseñado por el propio Freddie Mercury. El joven Mercury había estudiado diseño gráfico en el Ealing College of Art en Londres, un hecho que le permitió en 1971 a esbozar el escudo de armas que pretendía utilizar en la portada de su álbum de debut, Queen. Lo que Mercury pretendía alcanzar era, por un lado, demostrar que Queen era la unión de dos bandas deshechas y, por el otro, incluir a ciertos personajes que representasen a cada uno de los miembros del cuarteto.

Persiguiendo estos objetivos, Freddie Mercury buscó representar en el logo de Queen el nombre de la banda –la letra ‘Q’ con una corona–, a Brian May –un cangrejo por su signo zodiacal Cáncer–, Roger Taylor y John Deacon –dos leones por ser Leo– y a sí mismo –dos ninfas por Virgo–. Sobre todo ello, un ave fénix que simboliza el renacer de la banda a partir de sus conjuntos musicales anteriores, considerados como cenizas de oportunidades fallidas y fracasos de experiencias musicales anteriores. Como consecuencia, el ave fénix se convirtió en algo simbólico de esperanza y renovación.

Aunque el logo de Queen apareció ya en sus primeros discos, no es hasta el cuarto y quinto –A Night at the Opera y A Day at the Races –, donde adquirió un verdadero protagonismo. Aún así, las nuevas tendencias y el cambio musical, que la banda fue sufriendo a lo largo del tiempo, hicieron que el logo de Queen fuera dejado atrás y solo reapareció oficialmente con el lanzamiento de Queen Greatest Hits 2, ya después de la muerte de Freddie Mercury. En 1997, apareció una nueva recopilación de canciones Queen Rocks, con una versión más salvaje y atrevida del logo de Queen, y con muchos símbolos.

En 2011, la banda musical, que ha dejado un infinito legado de canciones que vivirán siempre, celebró su 40 aniversario. Para conmemorarlo, se realizó una nueva versión del simbólico logo de Queen –en lugar de ‘Q’ aparece ’40’–, a mano de Richard Gray, diseñador gráfico que ya había trabajado con la banda en los diseños de discos como The Miracle (1989) e Innuendo (1991).

El resto ya es historia.

→ queenonline.com