El nombre de Steve Sasson ocupa un lugar esencial en la historia de la fotografía digital. En 1975, mientras trabajaba para Eastman Kodak, este ingeniero estadounidense inventó un dispositivo que a simple vista parecía un artilugio electrónico extraño, casi improvisado. Sin embargo, aquel prototipo, construido con piezas recicladas y una buena dosis de intuición, se convirtió en la primera cámara digital de la historia. Un invento que revolucionó la manera en la que observamos, comprendemos y nos comunicamos con el mundo.





El encargo de Kodak: ¿es posible una cámara sin película?

Steve Sasson había llegado a Kodak en 1973, justo en el momento en que la compañía era líder indiscutible del mercado de la fotografía analógica. La empresa dominaba la industria mundial con sus rollos de película y cámaras compactas. Pero en 1975, su jefe directo, Gareth A. Lloyd, le lanzó una tarea que sonaba experimental: construir una cámara que no utilizara película, sino un sistema electrónico capaz de recoger la información óptica.

El desafío era mayúsculo. Se trataba de usar un sensor de estado sólido, en este caso un CCD (Charge-Coupled Device), que apenas dos años antes había sido lanzado por Fairchild Semiconductor. El encargo no estaba acompañado de un manual de instrucciones ni de bibliografía sobre fotografía digital, porque simplemente no existía nada parecido en aquel momento. Sasson tuvo que recurrir a su ingenio y a lo que tenía más a mano en el laboratorio de Kodak.

El prototipo: una cámara del tamaño de una tostadora

La solución de Sasson consistió en una combinación de componentes que hoy resultan casi entrañables: un conversor analógico-digital de Motorola, una óptica recuperada de una cámara de cine Kodak y el sensor CCD de Fairchild. Tras semanas de pruebas, logró montar un prototipo que pesaba 3,6 kilos y era tan voluminoso como una tostadora.

En diciembre de 1975 llegó la primera prueba. Sasson y su técnico jefe convencieron a una asistente de laboratorio para posar frente a la cámara. El primer resultado fue decepcionante: apenas se distinguía la silueta de su cabello y el resto de su rostro era un borrón de estática. La asistente, poco impresionada, se marchó aconsejándoles que trabajaran más en el invento.

Pero Sasson no se dio por vencido. Tras ajustar algunos cables, consiguió que la imagen se mostrara en un televisor conectado al sistema. Aquella primera fotografía digital era en blanco y negro, tenía una resolución de 0,01 megapíxeles (unos 10.000 píxeles), y necesitaba 23 segundos para grabarse en una cinta de casete digital y otros 23 segundos para reproducirse. A pesar de sus limitaciones, era un logro histórico: por primera vez se había conseguido capturar y reproducir una fotografía sin película.

La patente que anticipó el futuro

En 1978, apenas tres años después de aquella primera prueba, Sasson y Lloyd registraron la patente estadounidense número 4.131.919. El documento describía una “cámara electrónica que utiliza un sensor de imagen de estado sólido para capturar y almacenar imágenes en un medio digital”.

Lo más llamativo es que Kodak, pese a ser pionera en el desarrollo, no apostó de inmediato por comercializar esta tecnología. En aquel momento, la empresa obtenía la mayor parte de sus beneficios de la venta de película y revelado. Apostar por las cámaras digitales suponía cuestionar su propio modelo de negocio. Durante más de una década, Kodak dejó el invento en un cajón, mientras el mundo seguía disparando fotografías en carrete.

Kodak y la lenta transición a lo digital

No fue hasta 1991 cuando Kodak presentó su Digital Camera System (DCS), considerado el primer modelo comercial de cámara digital. El sistema combinaba un sensor de 1,3 megapíxeles desarrollado por Kodak con un cuerpo de cámara Nikon F3. Era un producto destinado a profesionales de prensa y costaba varios miles de dólares, inaccesible para el gran público.

Con el paso de los años, la compañía fue lanzando nuevos modelos. En 1995 llegó la Kodak DC40, la primera cámara digital compacta de la empresa, diseñada ya para el consumidor medio. Aunque limitada en portabilidad y con especificaciones modestas, marcaba un hito: Kodak reconocía que la fotografía digital no era una curiosidad, sino el futuro de la imagen.

Sin embargo, mientras Kodak avanzaba lentamente, otras compañías como Sony, Canon, Fujifilm o Nikon supieron acelerar la transición digital y conquistar un mercado que, a principios de los 2000, ya estaba en plena ebullición.

Un invento que cambió la cultura visual

El impacto del invento de Steve Sasson no se mide solo en términos técnicos, sino culturales. La posibilidad de capturar imágenes sin película, almacenarlas de forma digital y reproducirlas en pantallas abrió la puerta a la fotografía instantánea tal y como la entendemos hoy. La cámara digital permitió compartir recuerdos más rápido, experimentar sin miedo a desperdiciar carretes y democratizó el acceso a la creación visual.

Además, el desarrollo de la fotografía digital fue el primer paso hacia fenómenos posteriores como la fotografía en los teléfonos móviles, las redes sociales y la cultura de la imagen permanente en la que vivimos. Sasson no solo inventó un aparato: encendió una chispa que transformó la relación de la humanidad con la memoria visual.

Reconocimiento a Steve Sasson

Aunque Kodak tardó demasiado en capitalizar la invención, la figura de Steve Sasson ha sido reconocida con el paso del tiempo. En 2007 fue incorporado al Consumer Electronics Hall of Fame, el Salón de la Fama de la Electrónica de Consumo. También ha recibido diversos premios y homenajes por parte de instituciones tecnológicas y asociaciones fotográficas.

Sasson suele recordar con ironía aquel primer retrato fallido de 1975, en el que la modelo apenas pudo distinguirse en la imagen. “Podías ver la silueta de su pelo, pero su cara era solo un borrón”, rememora. Lo que para muchos parecía un fracaso era, en realidad, el primer paso de una revolución.

El legado de la primera cámara digital

Hoy, medio siglo después de aquel prototipo de 3,6 kilos, las cámaras digitales son omnipresentes. Se han miniaturizado hasta caber en un bolsillo, integrarse en un smartphone o viajar al espacio en sondas interplanetarias. El mundo que capturamos en millones de fotografías cada día tiene su origen en aquel experimento de laboratorio en Rochester.

El legado de Steve Sasson y su primera cámara digital es, por tanto, doble. Por un lado, representa el triunfo de la creatividad técnica, de la capacidad de combinar piezas sueltas para crear algo nuevo. Por otro, es un recordatorio de cómo las empresas pueden perder oportunidades históricas por miedo a transformarse. Kodak, que llegó a ser sinónimo de fotografía, acabó cayendo en bancarrota en 2012, incapaz de liderar el mercado que ella misma había ayudado a crear.

La historia de Sasson nos recuerda que la innovación no siempre se mide por la perfección del primer resultado, sino por la visión de lo que está por venir. La primera cámara digital no era práctica, ni ligera, ni de gran calidad. Pero contenía en su interior la semilla de una revolución que transformó la fotografía, la comunicación y la cultura contemporánea.

+info: nationmaster.com

Actualizado 27/08/2025