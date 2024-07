Nike estrena su campaña para los Juegos Olímpicos de París de 2024, que con una pieza audiovisual protagonizada por grandes estrellas del deporte como LeBron James, Kylian Mbappé, Serena Williams, Bebe Vio, Qinwen Zheng, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior o Alexia Putellas, y con la narración de Willem Dafoe, celebra la determinación y astucia que son necesarias para alcanzar la victoria.

La obsesión con la victoria, las emociones a flor de piel y el impacto en el terreno de juego son tan solo algunos elementos que componen la campaña «Winning Isn’t For Everyone», (Ganar no es para todo el mundo), donde la marca deportiva destaca que ser el mejor significa vencer a la competencia, lo que no siempre deja lugar para las sutilezas.