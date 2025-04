La imagen de un niño palestino herido por un ataque israelí gana el máximo galardón del prestigioso certamen internacional de fotoperiodismo. Le acompañan como finalistas una escena de migración en la frontera de EE. UU. y el impacto de las sequías en la Amazonia brasileña.

El World Press Photo del Año 2025 ya tiene rostro: el de Mahmoud Ajjour, un niño palestino de nueve años mutilado durante un ataque israelí en Gaza. La fotografía, tomada por Samar Abu Elouf para The New York Times, ha sido seleccionada entre las 42 imágenes premiadas este año como la ganadora absoluta del certamen, por su capacidad para condensar el horror de la guerra y la resistencia humana en un solo instante.

Ajjour resultó gravemente herido en marzo de 2024 mientras huía de una ofensiva sobre Ciudad de Gaza. Había retrocedido para animar a su familia a seguir corriendo cuando una explosión le arrancó un brazo y le destrozó el otro. La fotógrafa, también originaria de Gaza, había sido evacuada meses antes y ahora vive en Doha, en el mismo complejo de apartamentos donde se recupera el niño. Desde allí, ha acompañado a algunas de las pocas personas gravemente heridas que lograron salir del enclave para recibir tratamiento médico.

World Press Photo of the Year

Mahmoud Ajjour, Aged Nine

Samar Abu Elouf, for The New York Times

La instantánea premiada va más allá del retrato de una víctima. Según el jurado, “habla de los costes a largo plazo de la guerra, de los silencios que perpetúan la violencia y del papel del periodismo en la exposición de estas realidades”. La imagen rehúye la espectacularización del dolor y se sitúa en el terreno de la empatía, recordando que las guerras no terminan cuando cesan los disparos: continúan en los cuerpos y las vidas de quienes sobreviven.

Finalist

Night Crossing

John Moore, Getty Images

Finalistas que conectan continentes y crisis

Junto a la imagen ganadora, el jurado del World Press Photo ha seleccionado dos finalistas que, cada una desde su territorio, amplían la mirada sobre los retos globales actuales: la migración y la crisis climática.

La primera, titulada Night Crossing, es obra del fotógrafo John Moore para Getty Images. Captura a una familia de migrantes chinos que acaba de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos por Campo, California. Bajo una lluvia helada, una madre y su hijo se abrazan para conservar el calor. La escena, tomada el 7 de marzo de 2024, habla de vulnerabilidad, pero también de una determinación silenciosa. El jurado destacó la cualidad casi onírica de la imagen, que invita a preguntarse por el futuro incierto de quienes arriesgan todo en busca de una vida mejor. Una fotografía que une extremos geográficos en una misma narrativa humana: la del desplazamiento forzado.

El segundo finalista, Droughts in the Amazon, firmado por Musuk Nolte para Panos Pictures y la Bertha Foundation, documenta las consecuencias de la histórica sequía que azotó el Amazonas brasileño en 2024. La imagen muestra a un joven caminando por el lecho seco del río Solimões, llevando comida a su madre en el pueblo de Manacapuru, antes accesible por vía fluvial. Nolte logra una fotografía que, más allá del impacto visual, plantea interrogantes sobre el futuro de las comunidades locales e indígenas frente a la aceleración de la crisis climática. La sequía, explicaron desde el jurado, no solo transforma el paisaje: también reconfigura vínculos, rutas de vida y supervivencia.

Finalist

Droughts in the Amazon

Musuk Nolte, Panos Pictures, Bertha Foundation

Un premio que pone en valor el riesgo y la verdad

“Estoy infinitamente agradecida a los fotógrafos que, a pesar de los riesgos personales y el coste emocional, documentan estas historias para que todos podamos comprender, empatizar y actuar”, ha declarado Joumana El Zein Khoury, directora ejecutiva de World Press Photo. Su mensaje acompaña el anuncio de los ganadores y sirve como recordatorio del papel crucial que el fotoperiodismo sigue desempeñando, 70 años después del nacimiento de este premio.

En un contexto global en el que el acceso a la información y a los hechos contrastados se ve a menudo amenazado por narrativas interesadas y desinformación, las fotografías seleccionadas por el World Press Photo 2025 se alzan como testimonio y como denuncia. No buscan decorar paredes ni provocar likes en redes sociales. Su objetivo es mucho más ambicioso: generar conciencia y movilizar reflexión a través de la imagen. En este sentido, el galardón no solo reconoce la calidad fotográfica, sino el compromiso ético de quienes, cámara en mano, se enfrentan a los conflictos más duros del presente para contar lo que otros preferirían silenciar.

Las imágenes ganadoras estarán disponibles en la página oficial del certamen, así como en una serie de exposiciones internacionales que recorrerán distintos países a lo largo del año. También puede verse el testimonio en vídeo de Samar Abu Elouf sobre su fotografía ganadora en el canal de YouTube de World Press Photo.

Actualizado 24/04/2025