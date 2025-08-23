El logotipo de una empresa no siempre nace de una estrategia de marketing. A veces, surge de algo mucho más íntimo y simbólico. Como un escudo familiar. O un apellido. Así ocurrió con Nestlé, cuyo icónico nido con pajaritos no solo alude a su misión de alimentar, sino que también es un guiño directo al origen suabo de su fundador. Una historia de diseño que comenzó en 1866 y que, siglo y medio después, sigue posada en cada envase.

Henri Nestlé fundó la empresa Nestlé en el año 1866. Fue uno de los primeros fabricantes suizos que desarrolló un logo para su firma y utilizó el escudo de armas de su familia como inspiración para crearlo. En alemán, la palabra ‘nest’ significa ‘nido’, y en el dialecto alemán suabo, ‘-le’ es un sufijo que se utiliza para formar diminutivos, por lo que la palabra ‘nestlé’ significaría ‘nidito’. Por ello, el escudo de la familia de Henri Nestlé mostraba un pájaro en su nidito.

Por lo tanto, cuando Henri Nestlé se inspiró en su escudo de armas para diseñar el logotipo de su empresa de alimentos decidió incorporar el nido. Desde entonces, un nido con un número variable de pájaros compondrían la marca de la reconocida empresa Nestlé.

La firma de alimentos y bebidas decidió modificar este diseño inicial con el objetivo de crear uno que reflejara realmente los productos de la empresa. Por ello, en el año 1868, este evolucionó añadiendo tres pajaritos que eran alimentados por su madre. De esta forma logró fusionar el logo inicial con el objetivo final de la firma: alimentar a la población.

Con el paso del tiempo, el logo de Nestlé evolucionó hasta representar a dos pajaritos alimentados por su madre, en lugar de tres, en el año 1988. Este cambio se debió a que la población cada vez tenía un menor número de hijos, hasta llegar a un promedio de dos. Por tanto, con el objetivo de representar a la familia moderna promedio, Nestlé decidió eliminar a uno de los pajaritos para adaptarse a la realidad del momento.

Actualmente, Nestlé es una de las mayores empresas de alimentos y bebidas del mundo. Con presencia en un total de 191 países, a día de hoy, sigue empleando el nido de pájaros que su fundador un día –hace más de 150 años– decidió que sería el emblema de su firma.