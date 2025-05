El Club de Creativos (c de c) inicia una nueva etapa con Pepa Rojo al frente de su presidencia. La profesional, con una sólida trayectoria en agencias y empresas tecnológicas, ha sido elegida tras un proceso electoral inédito por su participación y pluralidad, donde compitió con Javier Campopiano y Juan García-Escudero. Con un 56% de participación y el respaldo mayoritario de los socios, Rojo se convierte en la nueva cara visible de una organización que busca representar a toda la industria creativa del país.

Lejos de ser una figura ajena al club, Rojo ha estado implicada en su evolución en los últimos años. Ahora, acompañada por una junta directiva renovada, paritaria y con perfiles diversos —entre los que figuran profesionales como Claudia Mayer, Gema Arias, Guillermo Viglione, José Luis Moro o Rafa Soto—, la nueva presidenta propone un programa que pone el foco en la innovación tecnológica, la salud mental, la inclusión generacional y territorial, y una participación más activa de los socios.

Un club más abierto, plural y útil

El programa de la nueva junta parte de una idea central: el c de c no puede limitarse a ser un festival anual, sino que debe funcionar como una plataforma viva para quienes hacen del pensamiento creativo su día a día. Bajo esta premisa, Rojo y su equipo han articulado 12 ejes de transformación que abordan desde la formación continua hasta la creación de una bolsa de trabajo específica para profesionales senior y freelance.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la creación de una plataforma digital que permita a los socios proponer, comentar y votar iniciativas; el impulso de comités territoriales fuera de Madrid y Barcelona; y la colaboración activa con entidades como Más Mujeres Creativas o Futuro en Común para garantizar la igualdad y la solidaridad dentro del sector.

Además, se refuerza la apuesta por la conexión entre generaciones. La nueva junta planea poner en marcha programas de mentoría entre profesionales de distintas edades y combatir el edadismo con acciones concretas, como un certificado de compromiso por parte de las agencias.

“Queremos que el club sea útil de verdad, que sea un lugar donde aprender, donde compartir, donde descansar y donde también podamos encontrarnos sin una agenda cerrada”, ha afirmado Pepa Rojo, que propone encuentros mensuales abiertos y sin guion, donde los socios puedan simplemente conversar y mezclar ideas.

De creativa digital a líder sectorial

Con una formación en Derecho y Marketing, y una trayectoria que combina la estrategia creativa con el pensamiento digital, Pepa Rojo ha trabajado en agencias como McCann, Grey, DoubleYou o WYSIWYG. También ha sido Creative Strategist en Meta y jurado en festivales como Cannes Lions, Eurobest, El Sol o los Premios Nacionales de Creatividad. Su perfil combina visión estratégica, experiencia en tecnología y un compromiso con la diversidad que se refleja en la composición de su junta y en el programa propuesto.

Esta elección marca también el cierre de una etapa: la presidencia de Gonzalo Figari, que concluye tras dos años de gestión intensa y transformadora. Figari y su equipo han sido reconocidos por su capacidad de trabajo, por mantener vivo el espíritu del club incluso en los momentos más complejos, y por haber dejado una estructura sólida y abierta al futuro. Desde el c de c ya se ha anunciado que Figari continuará colaborando como consejero durante la transición.

Un proceso electoral histórico

Las elecciones celebradas este mayo pasarán a la historia del c de c no solo por la calidad de las candidaturas, sino también por el tono respetuoso, constructivo y comprometido con el que se han desarrollado. Desde la organización se ha querido agradecer públicamente la implicación de Javier Campopiano y Juan García-Escudero, así como de todas las personas que formaron parte de sus equipos. Las ideas y propuestas compartidas en este proceso electoral, aseguran desde el club, alimentarán el rumbo del c de c en los próximos años.

La validación formal de los resultados se producirá el próximo 5 de junio en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en la sede del c de c. Será entonces cuando comience oficialmente esta nueva etapa liderada por Pepa Rojo, con la promesa de abrir más el club, conectar con nuevos públicos y reforzar su papel como motor de la creatividad en España.

Actualizado 23/05/2025