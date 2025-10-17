El artista cubano presenta en Almer\u00eda una muestra de grabado y experimentaci\u00f3n gr\u00e1fica que reflexiona sobre el viaje, la memoria y la creaci\u00f3n como tr\u00e1nsito. La Escuela de Arte y Superior de Dise\u00f1o Carlos P\u00e9rez Siquier ha abierto el curso acad\u00e9mico 2025-2026 con una exposici\u00f3n que, m\u00e1s que un recorrido art\u00edstico, es una traves\u00eda vital. Bajo el t\u00edtulo Itinerarios, el artista y grabador cubano Pablo Quert presenta una selecci\u00f3n de obras que condensan d\u00e9cadas de exploraci\u00f3n creativa, geogr\u00e1fica y emocional. La muestra puede visitarse hasta el 30 de octubre en el claustro alto de la escuela, dentro del programa de Extensi\u00f3n Cultural y Promoci\u00f3n Art\u00edstica del centro. El proyecto re\u00fane las huellas de distintos lugares y experiencias que, seg\u00fan el propio autor, se filtran en su trabajo \u201cconsciente o inconscientemente\u201d. Cada pieza se convierte as\u00ed en un fragmento de memoria, una forma de registrar el paso por el mundo a trav\u00e9s del grabado y la experimentaci\u00f3n gr\u00e1fica. En palabras de Quert, \u00abson varias etapas que he recorrido por varios pa\u00edses, all\u00ed me surgieron las ideas\u00bb, explicaba en una entrevista con La Nueva Cr\u00f3nica. Una vida en movimiento Nacido en Guant\u00e1namo en 1957, Pablo Ra\u00fal Quert \u00c1lvarez se form\u00f3 en la Escuela Nacional de Artes Pl\u00e1sticas San Alejandro y en el Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana. Su trayectoria est\u00e1 marcada por la multidisciplinariedad: aunque el grabado ha sido su territorio natural, tambi\u00e9n ha explorado la pintura, el collage y la instalaci\u00f3n. Su obra forma parte de colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, el Centro Wifredo Lam, y galer\u00edas en Egipto, Polonia o Luxemburgo, pa\u00eds donde ha residido durante varios a\u00f1os, seg\u00fan su biograf\u00eda. A lo largo de su carrera ha expuesto en pa\u00edses tan diversos como India, Sri Lanka, Venezuela o Espa\u00f1a, construyendo una identidad art\u00edstica n\u00f3mada. No es casual que el t\u00edtulo Itinerarios parezca definir no solo una exposici\u00f3n, sino una forma de entender la vida. En ese sentido, la muestra en Almer\u00eda se inscribe en una l\u00ednea de trabajo que Quert ha desarrollado tambi\u00e9n en proyectos recientes como Piedra sobre piedra \u2014presentada este a\u00f1o en la Sala ACUA de Cuenca\u2014, donde abordaba la memoria arquitect\u00f3nica espa\u00f1ola y la idea de permanencia frente al tiempo, tal como se\u00f1alaba OnCuba News y confirmaba tambi\u00e9n la Cadena SER. Grabado, memoria y materia En Itinerarios, el artista recurre a la t\u00e9cnica del grabado como herramienta de reconstrucci\u00f3n simb\u00f3lica. Cada obra parece un mapa incompleto, una suma de rastros, texturas y materiales que dialogan con la noci\u00f3n de desplazamiento. Las huellas gr\u00e1ficas funcionan como estratos de un viaje: se superponen, se erosionan, se transforman. La exposici\u00f3n no busca una narrativa lineal. M\u00e1s bien propone una experiencia abierta, donde el visitante se enfrenta a fragmentos de un relato que nunca se cierra. Es un viaje introspectivo, una \u201carqueolog\u00eda del presente\u201d en la que los lugares recorridos \u2014La Habana, Caracas, Barcelona o Luxemburgo\u2014 se funden en un mismo lenguaje visual. La escuela como espacio de encuentro Con esta muestra, la EASD Carlos P\u00e9rez Siquier reafirma su papel como instituci\u00f3n abierta al di\u00e1logo entre el arte y el dise\u00f1o contempor\u00e1neo. Desde la direcci\u00f3n del centro destacan que su programaci\u00f3n cultural \u201cbusca acercar las artes pl\u00e1sticas y el dise\u00f1o a la comunidad educativa y al p\u00fablico almeriense, consolidando la escuela como un espacio abierto a la cultura y la reflexi\u00f3n art\u00edstica\u201d El proyecto forma parte de un ciclo de exposiciones que pretende conectar la creaci\u00f3n actual con la formaci\u00f3n art\u00edstica. En este sentido, Itinerarios cumple una doble funci\u00f3n: inaugurar el curso acad\u00e9mico y ofrecer al alumnado una lecci\u00f3n tangible sobre c\u00f3mo el proceso creativo puede convertirse en biograf\u00eda. De la piedra al papel En sus \u00faltimas series, Quert ha trabajado sobre materiales que aluden al tiempo y la memoria. En Cuenca, por ejemplo, explor\u00f3 la piedra como s\u00edmbolo de permanencia; en Almer\u00eda, el papel y la tinta asumen ese mismo papel de testigos. Tal como destacaba la Cadena SER, su obra \u201cdialoga con la memoria de la arquitectura sin reproducirla literalmente, sino reinterpret\u00e1ndola desde la materia\u201d. En Itinerarios, el soporte se convierte de nuevo en territorio: el lugar donde se imprimen las vivencias y se sedimentan los recorridos. Una invitaci\u00f3n al viaje M\u00e1s que una retrospectiva, la exposici\u00f3n puede leerse como un cuaderno de ruta. Cada grabado abre un sendero, una bifurcaci\u00f3n o un regreso. En ese trayecto, la t\u00e9cnica deja de ser un mero ejercicio formal para convertirse en una forma de pensamiento. La l\u00ednea, el trazo o la textura son, en manos de Quert, una escritura \u00edntima del desplazamiento. Itinerarios es, en definitiva, una invitaci\u00f3n a detenerse y mirar con atenci\u00f3n. A reconocer que el viaje no siempre se mide en kil\u00f3metros, sino en im\u00e1genes, en gestos, en las capas de papel que guardan la memoria de lo vivido. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, en horario escolar, en el claustro alto de la EASD Carlos P\u00e9rez Siquier, hasta el 30 de octubre. Una oportunidad para recorrer, a trav\u00e9s de la mirada de Pablo Quert, los caminos \u2014visibles e invisibles\u2014 que construyen toda obra de arte.