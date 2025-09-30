La conexión entre diseño gráfico y música centra este año la programación de la Festa del Grafisme, que se celebra en Portbou los días 4 y 5 de octubre. Bajo el título “Música Gràfica”, la decimoséptima edición del encuentro explorará cómo, desde los inicios de la industria musical, los soportes físicos —del vinilo al casete y el CD— han necesitado de una imagen gráfica para conectar con el público, generando una estrecha relación entre movimientos musicales y expresiones visuales.

El evento mantiene su espíritu híbrido entre festival, encuentro profesional y celebración popular, con un programa que combina conferencias, talleres, exposiciones y conciertos.

Un programa entre charlas, talleres y conciertos

La Festa arrancará el sábado 4 de octubre a las 11 de la mañana en la Playa Grande de Portbou, con una presentación a cargo del equipo organizador. La primera jornada estará marcada por las Experiencias, un formato de charlas reducidas en distintos espacios del pueblo. Participarán nombres como Josep Basora (Basora Design Studio), el rotulista Ivan Castro, el ilustrador Xavi Ramiro y Santi Vilanova, de Playmodes.

Por la tarde, el patio del Centro Cívico acogerá talleres abiertos al público: uno familiar, otro de chapas y el ya clásico Typortbou, centrado en la tipografía. A continuación, se presentará el proyecto L’Olla Expréss de Eli Gras, que combina música, literatura e instrumentos experimentales. La jornada seguirá con un concierto de pFd, un dúo creado para la ocasión por Quim Bertran (theremín) y Carles Avilés (piano).

Tras la cena, la programación se trasladará a la Congesta, donde Playmodes mostrará algunos de sus proyectos audiovisuales. Antes del baile final, se proyectará el cortometraje Madison (1970), dirigido por Josep Anton Salgot y Carlos Jover, en el que participa uno de los organizadores de la Festa. La velada culminará con el guateque musical de la familia Pujagut.

Exposiciones y paella popular para cerrar

El domingo 5 de octubre estará dedicado a las exposiciones y a un ambiente más distendido. Habrá una visita guiada a las muestras sobre el diseñador Jordi Fornas, el universo de Ivan Castro (música para tus ojos), el movimiento Mod y una selección de portadas de discos donde el tacto es esencial.

La jornada concluirá en los jardines del Centro Cívico con una paella popular preparada por el equipo organizador, acompañada de una sesión Max Mix: talleres abiertos, exposiciones improvisadas, experiencias sorpresa, vermut y música a cargo de los DJs Juls de Hory y Jettoki.

La Festa del Grafisme mantiene así su carácter único en el calendario cultural: un encuentro en el que el diseño gráfico y la música se entrelazan con el paisaje y la vida cotidiana de Portbou.

Actualizado 30/09/2025