Memorias de un dibujante en pijama. El integral incluye veintiuna nuevas páginas de cómic de las historias del alter ego del autor valenciano en las que lleva trabajando desde hace doce años.

Paco Roca culmina con su volumen Memorias de un dibujante en pijama. El integral las tribulaciones de su alter ego en pijama, al que dio vida un 14 de mayo de 2010 en el diario valenciano Las Provincias. Un personaje que, además, pasó durante varios años por las páginas de El País Semanal e incluso puntualmente cobró vida en otras cabeceras.

A través de este obra, el historietista se transforma en un atento observador de comportamientos propios y ajenos. La creación del personaje demuestra su gran capacidad de observación y su vis cómica más acentuada, al poner en su punto de mira la vida cotidiana de un cuarentón que por fin ha conseguido su sueño infantil de quedarse en casa todo el día con el pijama puesto.

Esta obra de Paco Roca incluye algunas reflexiones de un tono más serio, pero es realmente el humor la esencia que impregna el volumen. De esta forma, Memorias de un dibujante en pijama. El integral se presenta como una divertida reflexión sobre el proceso creativo que caracteriza a un narrador.

«Siempre he tenido que ‘morderme los chistes’ para no meter más humor en las historias. Así que hacer algo puramente de humor siempre me ha apetecido».

Paco Roca