La capital acogerá del 27 al 30 de marzo un evento que reunirá a autores, libreros y lectores en Matadero.

Madrid da un nuevo paso en su apuesta por la cultura con el lanzamiento de la I Feria del Cómic de Madrid, un encuentro que reunirá a libreros, autores y aficionados al noveno arte en Matadero del 27 al 30 de marzo. Con una programación ambiciosa que abarca desde mesas redondas y encuentros con creadores hasta proyecciones cinematográficas y pódcasts especializados, la feria busca consolidarse como un referente para el sector.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, destacó en la presentación del evento que Madrid cuenta con una base sólida de lectores de cómic, desde seguidores del género manga hasta amantes de las novelas gráficas y los superhéroes. “Solo faltaba una feria que les diera apoyo”, afirmó. Con esta premisa, la Asociación de Librerías de Madrid, en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, ha organizado esta primera edición con el objetivo de generar un espacio de encuentro y reflexión en torno al cómic como medio expresivo y comunicativo.

Tres grandes ejes temáticos: casa, ciudad y multiversos

La crítica de cómic e investigadora Elisa McCausland, comisaria del evento, explicó que el contenido de la feria se articula en torno a tres ejes conceptuales: la casa, la ciudad y los multiversos. “La casa como unidad narrativa, la ciudad como espacio de experimentación artística y los multiversos como oportunidades de encuentro”, detalló. Estos temas servirán como punto de partida para las conferencias y actividades que explorarán el potencial del cómic como una herramienta de narración visual.

El cartel de esta primera edición ha sido diseñado por el ilustrador Javier Olivares, Premio Nacional de Cómic en 2015, reforzando el compromiso del evento con el talento nacional.

Un programa repleto de grandes nombres del cómic

Uno de los platos fuertes de la feria será la conferencia inaugural del diseñador gráfico estadounidense y colaborador de The New Yorker Richard McGuire, autor de Aquí. Tras su charla, se proyectará la adaptación cinematográfica de su obra, Here, dirigida por Robert Zemeckis.

La feria también contará con la participación de figuras clave del mundo del cómic como Craig Thompson, Paco Roca, Juan Díaz Canales, Juanjo Guarnido, Teresa Valero, Ana Penyas, Albert Monteys y Laura Pérez Vernetti. A través de entrevistas y mesas redondas, estos creadores reflexionarán sobre la evolución del cómic y su relación con la memoria, la identidad, la ciudad y la imaginación.

El cine también tendrá su espacio en La Cineteca, que proyectará películas relacionadas con el mundo del cómic como Profesor Marston y Wonder Woman, Pollo con ciruelas y Diario de una adolescente, con la participación de expertos y autores.

Radio, pódcasts y un homenaje a Francisco Ibáñez

La I Feria del Cómic de Madrid no solo se enfocará en la venta de obras y la interacción con autores, sino que también dará protagonismo a la crítica y divulgación del medio. Para ello, contará con la presencia de programas radiofónicos especializados como Territorio 9 de Radio 3 y El sótano de Radio Belgrado, además de pódcasts como Campamento Krypton y Tomos y Grapas.

Entre las actividades destacadas, se rendirá homenaje al legado de Francisco Ibáñez con el taller Mi primer Mortadelo, un espacio donde los asistentes podrán acercarse a la obra del creador de Mortadelo y Filemón. También se ofrecerán talleres para todas las edades, como Ecotopías: cómic y ecología, a cargo de Darío Adanti, y un encuentro sobre Esther y su mundo con Aneke y Carlos Portela.

Además, se han programado coloquios profesionales que abordarán cuestiones clave para el sector, como el papel de las librerías especializadas y la situación actual de la crítica de cómic.

Una cita para lectores y profesionales

Convencida de que la respuesta del público será “muy positiva” y “de gran ayuda al sector librero”, Rivera de la Cruz animó a mayores y pequeños a visitar la feria y a interactuar con los autores. “Las dedicatorias de los dibujantes suelen ser recuerdos para siempre”, afirmó.

Si todo sale bien, esta I Feria del Cómic de Madrid no será la última. Los organizadores esperan que este encuentro se convierta en una cita anual, consolidándose como un evento imprescindible en el calendario cultural de la capital.