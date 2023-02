Hablamos con Micael Katzman, profesor principal del Bootcamp de UX/UI de Ironhack en Barcelona, sobre la situación actual del diseño UX/UI y de por qué es una disciplina interesante para cualquier diseñador.

Micael Katzman es el profesor principal del Bootcamp de UX/UI de Ironhack en Barcelona, un curso intensivo en el que los alumnos aprenden a realizar diseños en los que el usuario sea el protagonista. Gracias al proceso de Design Thinking, los asistentes aprenden a validar sus ideas a través de conceptos de user research, prototipado, user testing y evaluación heurística en uno de los cursos especializados en diseño UX/UI más completos del panorama nacional. Hablamos con Katzman sobre la situación actual del diseño UX/UI, el futuro que le espera y cómo se enseña una disciplina que está en auge y que cada vez ofrece más puestos de trabajo, entre muchas otras cosas.

A veces existe confusión entre lo que es UX y lo que es UI, ¿podrías darnos una definición y cómo se relacionan?

UX es la experiencia de usuario, que son todas las sensaciones que tiene un usuario en relación con un producto o servicio dado. Por ejemplo, usar un iPhone no es solamente utilizar un dispositivo, sino también implica un proceso de compra, de cómo se desembala, cómo se recicla, cómo se carga… Es absolutamente todo lo que implica el uso del dispositivo desde la compra hasta su guardado o reciclaje. Es lo mismo que pasa con los servicios. Por ejemplo, en sanidad no es solo que te atienda el médico, sino el cómo pides la cita, cómo te atienden las personas y todo el proceso que implica el servicio.

La parte de UI suele hacer referencia a la User Interface, que es como el usuario interactúa con ese producto o servicio. Generalmente se entiende como UI solo la parte visual, la parte gráfica, pero eso es más la Graphical UI (GUI). Por lo tanto, la UI, que sería la interfaz, podría hacer referencia a muchas cosas. Un ejemplo actual son los dispositivos con los que interactuamos con la voz. Alexa de Amazon o Siri de Apple no tienen una interfaz gráfica como tal, pero tienen una interfaz de voz mediante la cual interactuamos con ese producto que nos ofrece una solución.

La diferencia está en que mientras la UX abarca toda la experiencia que tenga un usuario con nuestro producto o servicio, la parte de UI solo se centra en la interfaz, en como interactúa el usuario con nuestros servicios.

Por lo que dices, has dejado claro que tanto UX como UI conllevan diferentes disciplinas. ¿Podrías hablarnos de ellas?

Para no perdernos, porque esto es un mastodonte, en la parte de UX se trata más la parte conceptual para entender cuáles son las necesidades de los usuarios: qué tareas quieren cumplir, cómo se sienten realizando esas tareas… Nos preocupamos de que toda la experiencia que tengan los usuarios con nuestros productos sea lo más satisfactoria posible. Así podríamos decir que hemos generado una buena satisfacción para el usuario, una buena experiencia.

Si nos basamos en un móvil, podemos decir que tiene una medida definida, la forma de interactuar está limitada a una pantalla táctil, algunos botones o un micrófono. Todo ello nos puede dar una información mediante la cual podremos facilitar una mejor experiencia durante el uso de nuestro servicio, lo cual se puede conseguir analizando la estructura del propio producto, que se denomina arquitectura de la información, que vendría a ser entender como se organiza la información en el producto que estamos diseñando y como se organiza la información en cada pantalla en particular, para así mostrar las acciones predominantes o prioritarias de cara al usuario.

Esto se estudia, se entiende y se define para luego plasmarlo en la interfaz. En UX también investigamos y la misión principal es empatizar, que es entender al usuario. El siguiente paso sería definir, que es encontrar cual es el problema que tiene el usuario. Luego entraríamos en la propuesta de soluciones, que la llamamos la fase de ideación. Y, por último, entramos en la fase de prototipado, que es cuando probamos si la solución que hemos propuesto tiene sentido o no.

Y esto se suele hacer mediante el proceso de Design Thinking, que, como hemos dicho, consiste en empatizar con el usuario, entenderlo, idear cuáles podrían ser las principales soluciones que se acerquen a la solución real para partir de ahí sacar información y ver si realmente estamos solucionando el problema. Luego comprobamos si lo que hemos propuesto soluciona el problema. Si no lo hace, volveríamos a intentar entender al usuario y definir una nueva propuesta.

«La misión principal del UX es empatizar, es entender al usuario»

¿el diseño funciona?

Esta es una faceta del diseño en la que es muy importante comprobar que tu diseño está bien hecho. En otras disciplinas del diseño, tú sabes que es lo que funciona, lo pones en práctica y ya está. ¿Cómo de importante es esto?

Más que hacerlo bien, el objetivo es solucionar la necesidad del usuario. Es por ello que UX y UI es User Experience y User Interface. Estamos haciendo diseño centrado en el usuario. En inglés es User Center Design (UCD). Cuando hacemos diseño centrado en el usuario, por un lado, estamos procurando entender la compañía con la que estamos trabajando que tiene unas necesidades específicas; y, por otro, estamos procurando entender al usuario que tiene, quién va a utilizar el producto.

Los objetivos son principalmente dos: que genere beneficios económicos a la compañía y que solucione la necesidad del usuario. No hay que focalizarse solo en la parte de la empresa y sacar productos solo por el hecho de sacarlos, ni tampoco hacerlo solo exclusivamente en la del usuario porque si en el contexto en el que estamos trabajando no contemplamos los recursos de la empresa vamos a generar una solución inviable, ya sea por una limitación tecnológica o por una limitación de recursos.

También queda claro que es muy importante testear el diseño para comprobar que cumple su función. ¿Cómo se realiza esto?

Hay diferentes metodologías. Realmente el objetivo es comprobar si la solución que estamos proponiendo realmente va a solucionar un problema sin necesidad de desarrollarlo o de generar gastos a la compañía. Para ello, se pueden hacer un focus group o un user test, que es darle al usuario un prototipo del producto sin desarrollar para que lo pruebe.

También está lo que se llama concept testing, donde se prueba el concepto y donde vemos si tiene sentido la idea que hemos tenido sin necesidad de desarrollarlo. Hay múltiples métodos entre los cuales, incluyendo al usuario, se valida si la solución que hemos pensado tiene sentido o no. Hasta se puede hacer con un dibujo a mano en el que se le pregunta al usuario cuál sería su comportamiento ante un diseño específico. La gracia de esto es que se pueda hacer de forma muy económica ahorrando tiempo y recursos.

una disciplina, muchos roles

En Ironhack tenéis un Bootcamp sobre diseño UX/UI que es uno de los más prestigiosos de España. ¿En qué consiste? ¿Cómo se forma a diseñadores en esta disciplina?

En este curso se enseña una visión general, me atrevería a decir que abarcando todos los aspectos que puede tener el diseño UX/UI como mínimo. Se explican de una forma general para que cada estudiante pueda entender dónde encaja mejor. También se les facilitan herramientas a los estudiantes para que se autodefinan y así puedan saber en qué perfil pueden encajar mejor dependiendo de sus conocimientos o de sus habilidades. Se explica la parte general para ser un UX/UI designer y se les dan las herramientas para que en el caso de que quieran puedan especializarse o entender cuál sería la especialidad que más les defina.

¿Por qué el bootcamp de UX/UI es una salida interesante para un diseñador?

Creo que el bootcamp de UX/UI es una salida interesante para cualquier persona que quiera realizar un cambio en su carrera profesional, o quiera entrar en el mundo de UX/UI, ya que le proporciona en sólo tres meses la experiencia necesaria, demostrable mediante proyectos, que le facilitarán el acceso al mercado y sentirse con las herramientas suficientes para afrontar los retos que surjan.

Pero si bien, para los diseñadores es una de las mejores opciones dentro del mundo de la tecnología. Al fin y al cabo están utilizando los conceptos aprendidos en sus antiguas profesiones para llevarlos hacia el mundo digital. Diseñar una web también es arte, tiene que transmitir los valores de una marca y eso hay que saberlo reflejar, como cuando en un cuadro o escultura quieres expresar un sentimiento.

Colores, formas, imágenes, estructura, etc. es importante para hacer una web alineada a los valores de una marca. Por ello, se vuelve una salida muy interesante para las personas que deciden dar un cambio a su carrera y proceden de profesiones artísticas como los diseñadores.

¿Y cómo exactamente se enseña UX/UI a un diseñador en Ironhack?

Empiezan las clases a las 9:00 con alguna actividad de calentamiento o algo extra para generar equipo. El objetivo principal de esto es que la gente se olvide de lo que se ha traído de fuera y se centre solo en lo que vamos a hablar ese día.

Sobre las 9:30 hasta el mediodía se dan las lecciones o lo temas que se van a tratar, suelen ser sesiones teóricas en las que se invita a los alumnos a participar. Se suele pensar que el diseño tiene que ser algo bonito, y en el diseño UX/UI bonito es una de las últimas cosas que va a ser. Lo primero es que sea funcional, que sea usable, que solucione una necesidad y luego, cuando toque, ya será bonito.

«Se suele pensar que el diseño tiene que ser algo bonito, y en el diseño UX/UI bonito es una de las últimas cosas que va a ser»

Después de esta teoría inicial se trabaja durante la tarde en el proyecto. Desde el primer día se trabaja en proyectos y durante el curso hay un total de cinco proyectos. Cuatro de ellos están relacionadas con las lecciones que se dan. Por ejemplo, el primero está más centrado en investigación para que se genere una base sólida desde la perspectiva del diseño UX, y las lecciones que se dan son en base a esa investigación. Casi todos los proyectos tienen una duración de dos semanas y al finalizar se hace una presentación al resto de la clase.

hands on!

Cada estudiante responde a los proyectos de sus compañeros con feedback de forma silenciosa, que es básicamente digital. En vez de decirles cara a cara su opinión, para que no se pierda mucho tiempo lo hacen todos a la vez en una plataforma digital. Mientras que los cuatro primeros proyectos son sin clientes para entender el funcionamiento de las dinámicas, de las metodologías, de los tiempos y ganar algo de experiencia, el último es con un cliente real.

En cada uno de los proyectos se recorren las cuatro fases del Design Thinking. Y en todos los proyectos se invita a los alumnos a que siempre vayan más allá de lo que se dice en clase. Por ejemplo, proponemos que encuentren empresas reales para mejorar su sitio web y que intenten hablar con el CEO para que tengan información real de porqué la web es así y qué cosas podrían mejorar. Los proyectos son generalmente en equipo, salvo uno que es en solitario que es el de UI.

¿Cómo cambia hacer experiencia de usuario en función de los diferentes dispositivos? Por ejemplo, entiendo que el proceso de hacer un diseño UX para una web e-commerce será diferente al de hacerlo para una app móvil de transporte público.

El proceso siempre es el mismo. Lo que varía y hay que entender son las limitaciones que ofrecen esos dispositivos. Hay que entender cuál es el móvil, dónde se utiliza, cuáles son sus limitaciones físicas, como va a ser utilizado por el usuario, cuál va a ser su postura… La interacción es diferente en función del dispositivo, no es lo mismo trabajar con teclado y ratón que hacerlo con una pantalla pequeña.

El proceso es siempre el de entender al usuario y así sabremos cual es el problema principal que tiene. Luego podremos idear soluciones, pero el proceso en sí no varía. Lo que pueden variar son las metodologías en función del proyecto o de su duración y también cómo puede ser viable teniendo en cuenta las situaciones del usuario en concreto.

la empresas y sus usuarios

¿Qué presente y futuro tiene el futuro UX/UI? ¿Las empresas ya han entendido su importancia?

Es una disciplina del diseño en la que hay trabajo y futuro. Las compañías se han dado cuenta de que si tienes un competidor que se está enfocando en la experiencia de usuario la diferencia es muy grande, y ya no solo es que sea caro o barato. El caso más evidente de ello es Apple que, a pesar de ser una de las empresas más caras, es una de las que más vende y esto, en parte, es por la gran experiencia de usuario que tienen.

Las compañías se están dando cuenta de que en el entorno digital hay mucha diferencia entre un producto centrado en el usuario y otro que solo contempla la tecnología de la empresa. Aunque el diseño UX/UI lleva existiendo más de 30 años, hace relativamente poco que se está entendiendo como un valor añadido y que se está aplicando con sentido a empresas.

Como es bastante nuevo, muchas veces las empresas buscan lo que es conocido en el mundo tecnológico como unicornios, que son cosas que no existen. Y lo que buscan son personas que sepan UX, UI, modelado 3D, desarrollo… y lo hacen porque saben que una persona con conocimientos en algo de eso les va a ayudar, pero no saben qué es exactamente lo que necesitan.

Quizás están buscando un diseñador UI cuando solo necesitan un diseñador gráfico o a lo mejor están pidiendo un UX/UI cuando necesitan una persona de marketing. Esto suele pasar, pero espero que con el tiempo mejore como tantas otras profesiones que al principio eran nuevas y nadie sabía dónde encajarlas.

«Muchas empresas no saben qué es realmente lo que buscan»

También resulta interesante las nuevas profesiones que surgen en torno a estas nuevas disciplinas. Un ejemplo es el del UX Writer. ¿Qué hay que tener para ser un buen UX Writer?

Para ser un buen UX Writer diría que hay que tener de base lo mismo que cualquier diseñador UX: empatía. No solo con el usuario, sino también con la propia compañía. Hay que hacer un esfuerzo por entender a todas las partes que van a participar del producto. El UX Writer debe entender como el desarrollador va a programar la aplicación, como el diseñador visual está preparando la parte gráfica conociendo los espacios para preparar el contenido o en cuantos países o idiomas se va a lanzar. Una vez empatice y entienda como van a funcionar los otros, podrá proponer un contenido adecuado y que realmente solucione la parte del usuario y la parte de la compañía.

Otra de las características principales que debe tener un UX Writer es la capacidad de síntesis. Los dispositivos a los que estamos conectados prácticamente todo el día habitualmente son pantallas muy pequeñas y hay que tener en cuenta el número y el tamaño de las palabras y su posible traducción a otros idiomas. La parte más interesante del UX Writer es la capacidad de entender lo que va a pasar, como va a interactuar el usuario y como va a ser el resultado esperado.

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con UX/UI?

En un ámbito más conceptual o abstracto, lo que me gusta de mi trabajo es poder solucionar problemas. No el hacer cosas que creo que puedan solucionar, sino solucionarlas de verdad. Hay un problema, propongo esta solución. Es muy gratificante el hecho de saber que realmente nuestro trabajo puede facilitar a las personas hacer tareas tan cotidianas como abrir un microondas, calentar la comida, tomar el tren o irse a dormir. Creo que es un gran beneficio porque es una forma en la que el diseño realmente ayuda a la sociedad y se transforma en un servicio para las personas.. No imponemos soluciones, sino que nos importa la opinión del usuario y en base a eso construimos. Y en el caso de que el producto falle no es culpa del usuario, sino del diseñador. Creo que ese ejercicio de empatía con el otro es muy gratificante.

