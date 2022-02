En la quinta edición de Madrid Design Festival se ha reconocido a Peter Saville y a Patricia Urquiola por su trayectoria profesional.

Peter Saville y Patricia Urquiola

La Institución Libre de Enseñanza acogió anteayer la gala de los Madrid Design Festival Awards, unos galardones con los que el festival reconoce la labor de grandes figuras del diseño y da visibilidad a una disciplina que día a día transforma nuestras vidas. En esta quinta edición del festival, se ha querido reconocer la trayectoria y labor de Patricia Urquiola (Oviedo, España, 1961) y Peter Saville (Manchester, Reino Unido, 1955).

Tras la entrega del reconocimiento, los dos premiados participaron en las jornadas profesionales MadridDesignPRO. Patricia Urquiola inauguró las jornadas con una conversación en la que ha recorrido sus proyectos más destacados. Justo antes de la conferencia se proyectó el capítulo de la serie Creadores, de Prime Video, dedicado a la diseñadora.

El Madrid Design Festival 2022 se celebra en Madrid entre el 15 de febrero y el 13 de marzo.

Por su parte, Peter Saville intervino en las jornadas profesionales en una entrevista con Daniel García, director de la revista ICON, en la que abordaron las múltiples posibilidades del diseño gráfico.

premio mini de diseño

Durante la gala también se dieron a conocer los proyectos ganadores de la segunda edición del Premio MINI de Diseño. “Majada Rurbana Inland” de Campo Adentro, recibió el premio en la categoría profesional, mientras que “Parque Constanz” de Ana Hernando Moreno fue el proyecto ganador en la categoría de nuevos talentos.

Este galardón reconoce la actitud creativa de todos aquellos profesionales que orientan su trabajo a mejorar la vida de las ciudades. Es una convocatoria que pone el foco en acciones que aumentan la eficiencia de las ciudades en su conjunto; o proyectos que hablen de las nuevas posibilidades y retos para conseguir una ciudad inteligente, inclusiva y sostenible.

patricia urquiola

Patricia Urquiola estudió arquitectura en Madrid y completó sus estudios en Milán, donde trabajó junto a grandes nombres del diseño italiano como Achille Castiglioni, Vico Magistretti o Piero Lissoni. Es directora creativa de Cassina desde 2015 y trabaja con otras importantes marcas (Agape, B&B Italia, Boffi, Budri, Flos, GAN, Glass Italia, Kartell, Kettal, Molteni, Moroso o Mutina). Entre sus proyectos arquitectónicos destaca el Hotel Il Sereno en Como o el Mandarin Oriental de Barcelona.Desde su estudio en Milán, con un equipo de 70 personas, Patricia Urquiola crea nuevas formas de entender los espacios de vida y de trabajo. Urquiola es una transgresora que promueve la fusión entre disciplinas, mezclando con éxito artesanía e industria, humanidad y técnica, caos y orden, biología y diseño.

peter saville

Peter Saville es cofundador del legendario sello independiente Factory Records y sus diseños para las portadas de grupos como New Order, Orchestral Manoeuvres in the Dark o Joy Division forman parte de la historia del diseño gráfico y de la música. También es el artífice del relanzamiento de la imagen del Manchester International Festival y ha firmado recientemente su primera colección de textiles para Kvadrat.

