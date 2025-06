Por séptima vez, la red de formación creativa se alza con el máximo reconocimiento educativo del festival publicitario más importante del mundo.

Miami Ad School ha vuelto a hacer historia en Cannes. Por séptima ocasión, la institución ha sido nombrada “School of the Year” en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions 2025. Este galardón, que reconoce a la mejor escuela creativa a nivel global, consolida a Miami Ad School como un referente indiscutible en la formación de talento publicitario y creativo.

El reconocimiento no es menor: desde hace veinte años, el premio School of the Year distingue a las escuelas que logran posicionar a sus estudiantes en lo más alto del certamen, y Miami Ad School ha logrado esta hazaña en siete ediciones. La edición de este año ha sido especialmente significativa no solo por el volumen de finalistas —ocho en total— sino también por el Premio conseguido por uno de sus equipos, demostrando que el nivel formativo de la escuela sigue siendo un referente mundial.

Desde AKQA, agencia coorganizadora del premio, subrayan el alcance de esta red formativa: “Miami Ad School es reconocida por su impacto global en la formación de la próxima generación de líderes creativos. Con presencia en 10 países y una formación basada en briefs del mundo real, tecnologías emergentes e integración con la IA, la escuela capacita a los estudiantes para liderar con destreza y curiosidad. A través de becas, mentoría y alianzas con la industria, empodera a talentos de todos los orígenes para que prosperen y reinventen el futuro de la creatividad”.

Una de las voces clave en este reconocimiento ha sido Paula Cabanillas, directora creativa de Miami Ad School Madrid, quien valora el hito con ambición: “Ha cambiado mucho la industria en todos estos años y ser School of the Year cada vez es más difícil, porque hay más competencia. Recibir este reconocimiento por séptima vez es algo extraordinario. Ha sido un gran año para la red y para la escuela de Madrid, pero ya tenemos los ojos fijados en 2026”.

Madrid brilla en el panorama internacional

Fundada en 2004, Miami Ad School Madrid ha sido una plataforma de lanzamiento para centenares de jóvenes creativos que hoy trabajan en agencias de referencia a nivel mundial. Este año, la sede madrileña ha tenido un desempeño especialmente destacado, acumulando premios en los festivales internacionales más exigentes.

Con 16 D&AD Pencils, 8 Clio Awards, 5 galardones en el New York Festivals, 2 premios en el One Show y 1 Golden Award of Montreux, entre otros reconocimientos, la escuela de Madrid ha cerrado uno de los mejores años de su historia. En el D&AD 2025, además, se ha convertido en la escuela más premiada del mundo. Un hito que reafirma el papel de España como cantera de talento global.

También destaca la participación en certámenes emergentes como Future Lions, donde sumaron cuatro shortlist, o el reconocimiento individual de cinco estudiantes seleccionados por el Art Directors Club of Europe (ADCE) como High Potentials, una distinción que identifica a los perfiles más prometedores del continente.

La trayectoria de Miami Ad School, tanto a nivel global como en su sede española, evidencia un modelo pedagógico centrado en la realidad del mercado, en el aprendizaje por inmersión y en la conexión directa con las industrias creativas. Un modelo que no solo forma profesionales técnicamente solventes, sino que los prepara para pensar, comunicar y liderar en un sector cada vez más exigente y en constante transformación.