Las industrias creativas necesitan referentes, con mayúsculas; mujeres de diversos ámbitos que sirvan de enlace, escaparate, guía y punto de partida para las profesionales desconocidas que trabajan o quieren empezar. En un sector que incluye con facilidad largas listas de hombres de todas las disciplinas creativas, a veces resulta difícil localizar a mujeres visibles (que, sin duda, están ahí).

Hoy, 8 de marzo, hablamos de mujeres creativas del mundo que promueven la diversidad y el empoderamiento femenino, y apoyamos y difundimos proyectos que sirvan de inspiración para las generaciones que están y que estarán. Existen «pocos» referentes femeninos a los que las próximas generaciones puedan mirar y seguir. Y, sin duda, no es que no existan —porque son muchísimas—, sino que hasta ahora no han tenido el espacio en clave igualitaria que merecen.

No tratamos solo de destacar a las mujeres, sino también de resaltar aquello que las hace increíbles, magníficas, extraordinarias. Su trayectoria, inquietudes, problemática y sueños son nuestros alicientes. Pero es evidente que en este artículo no aparecen todas las que deberían; todas las que han sido, son y serán. Este es nuestro pequeño reconocimiento en busca de redirigir las miradas, disminuir las dioptrías sociales y aumentar los focos hacia el lugar adecuado.

A ti, mujer, que estás leyendo estas líneas: desde Gràffica te alentamos para que sigas creando y emprendiendo con la misma pasión e ímpetu que rige este mundo tan enérgico; el diseño. Que las incertezas te sepan a poco y las referentes te ayuden en tu camino. Estamos juntas en esto.

la sensibilidad mágica de carla cascales

La búsqueda de la imperfección es su recorrido artístico. La escultora Carla Cascales aprecia la belleza en los movimientos y las texturas orgánicas. Los materiales que utiliza, como el vidrio, el metal o la madera, sirven de soporte para dar vida a sus creaciones. La obra de Cascales se encuentra a caballo entre el minimalismo y la representación de la feminidad, razón por la que los colores cálidos y acogedores se tornan protagonistas.

Entre sus proyectos se encuentran magistrales esculturas, pinturas con gran profundidad y dibujos que representan la figura de la mujer. Su propósito es mostrar esta figura desde una perspectiva femenina, en contraposición a las numerosas pinturas realizadas por hombres. Su mayor deseo es capturar su sensualidad y delicadeza para alcanzar su esencia más pura.

Las pinturas de la artista reflejan su gran interés por la cultura minimal y el modernismo (y beben del trabajo de artistas como la pintora Georgia O’Keeffe, reconocida como la madre del modernismo estadounidense). Además, sus esculturas, que evitan toda clase de florituras y ornamentos, son pura poesía del movimiento y trazan formas reavivadas en materiales primarios.

Carla Cascales ha trabajado para grandes marcas internacionales, como Nike, Louis Vuitton, Massimo Dutti, Philips o Lacoste, entre muchas otras. Junto a su hermana Marta Cascales, pianista y compositora, han fundado Where the light gets in, un espacio dedicado al arte y a la música que verá la luz el próximo mes de abril.

el movimiento cíborg de moon ribas

Puede percibir los terremotos que se producen en cualquier parte del mundo. Parece una habilidad propia de un personaje de una película, pero no lo es: Moon Ribas, bailarina, artista vanguardista y activista cíborg, decidió hace tiempo implantarse un sensor que le permitiera detectar la actividad sísmica del planeta y, a través de las vibraciones que percibe, expresarse artísticamente.

En 2010, Ribas cofundó junto a Neil Harbisson (también activista en este ámbito) la Cyborg Foundation, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es apoyar a aquellas personas que desean convertirse en cíborgs, así como defender sus derechos y promover el movimiento cíborg.

Tres años después, la bailarina empezó a llevar un sensor a modo de pulsera. Esta vibraba ante cualquier seísmo a partir de 1 grado en la escala Richter que ocurriese alrededor del mundo. Más tarde, se implantó otro en un codo y, finalmente, incorporó un sensor en cada uno de sus tobillos mediante una pequeña cirugía para sentir los temblores sísmicos en sus pies.

— Moon Ribas, bailarina y activista cíborg «Faltan referentes femeninos en lugares de poder; no solo en el mundo de la tecnología, sino en general. También sucede en la danza: hay montones de bailarinas, pero los coreógrafos son hombres. El cargo de poder siempre recae en ellos y es algo que tiene que cambiar».

Su estilo es único: golpes, saltos, movimientos en seco, agitación de las extremidades… Cada pieza artística es irrepetible y diferente a la anterior, marcada por las directrices que la Tierra y la naturaleza le dictan en cada uno de sus pasos.

Su deseo no es otro que percibir lo imperceptible e interpretar los movimientos de la Tierra mediante la danza. Los sensores se han convertido en una parte más de su estructura humana, pasando por dentro de la artista, como si de un sexto sentido se tratase, y convirtiendo a la activista en el único público de sus bailes. En vez de utilizar la tecnología como una herramienta, esta se funde con su cuerpo.

alice wietzel, un enfoque místico y hedonista

Amante de la impresión risográfica, la ilustradora Alice Wietzel colorea sus personajes con tonos pasteles y texturas porosas. La ilustradora parisina explora el poder del cuerpo femenino con un enfoque místico, inspirado en la cosmogonía amerindia. El mundo que representa Wietzel es rosa, con cuerpos desnudos, universales y atemporales que resaltan la sinceridad de sus formas suaves y orgánicas. Durante su infancia, Alice solía pasar el verano en su casa familiar del sur de Francia, lugar en el que afianzó su repertorio visual.

Recordándonos a las pinturas hedonistas de Paul Gauguin, los personajes quiméricos de la ilustradora disfrutan del sol, rodeadas de piscinas refrescantes y vegetación exuberante. Asimismo, explora los diferentes espacios con colores suaves. La naturaleza, las mujeres y los animales inundan sus ilustraciones, siempre caracterizadas por trazos refinados, la abundancia del color rosa y las flores.

Las mujeres ilustradas por Alice Wietzel son libres, valientes, empoderadas, orgullosas de sí mismas y dispuestas a mostrarse en toda su belleza. Se trata de un estilo también influenciado por los paisajes eternos y las flores vivas de la artista Georgia O’Keeffe. Entre sus trabajos se encuentran proyectos para marcas como Gucci, Nike o Desigual.

creatividad cocinada a fuego lento, por begoña rodrigo

Llegó a la cocina por casualidad. O, más bien (dice ella), por necesidad. La cocina del Amsterdam Marriot, hotel donde comenzó limpiando habitaciones cuando decidió mudarse a la capital holandesa, fue su peculiar escuela. Lugares como Mozambique, Tailandia, Estados Unidos o Londres fueron el caldo de cultivo perfecto para acabar asentando su pasión por la gastronomía. A su regreso a Valencia, un local de la calle Séneca le esperaba para convertirse en La Salita, un pequeño —pero encantador— espacio que hoy es un referente gastronómico. Cuando se unen cocina y creatividad el resultado es sencillamente delicioso.

Begoña Rodrigo empezó estudiando diseño industrial, que poco (o nada) tiene que ver con la cocina. De hecho, la pasión que tiene por esta disciplina no es más que un atisbo de su amplio recorrido autodidacta. Durante su estancia en Holanda, comenzó a hacer desayunos en el hotel. En ese momento descubrió lo que su imaginación era capaz de crear.

La personalidad de la cocinera es muy reflexiva, y eso hace que sus platos estén marcados por la calma y la paz, porque así se siente ella. Su pasión es crear conexiones entre las personas y la comida a través de la creatividad: dos mundos que, a la par, pueden ofrecer experiencias realmente placenteras. La alta cocina ofrece algo muy valioso para Rodrigo: se trata de un acto creativo (y de amor) que hace que cada día de trabajo sea diferente. Algo que, sin duda, engancha.

— Begoña Rodrigo, chef «Me considero feminista: quiero los mismos derechos, y también los mismos deberes. Lo que pasa es que últimamente me encuentro con mucha gente que parece que me tiene que dar algo por cubrir el cupo o algo así. El talento lo tiene el que lo tiene; y no todo el mundo lo tiene, sea hombre o mujer. Y, si lo tiene una mujer, hay que valorarlo de la misma manera».

jessica hische, con letra capitular

Se crió en Pennsylvania y afirma que, gracias al apoyo de sus padres, se metió en una de esas carreras que «no son muy útiles». La diseñadora, calígrafa e ilustradora Jessica Hische se graduó en la Escuela de Arte Tyler con una licenciatura en Diseño Gráfico e Interactivo que pronto se tradujo en un puesto de trabajo en el estudio Headcase Design. Después de pasar por la dirección de Louise Fili’s Studio, decidió volar por su cuenta.

En el año 2009, empezó a trabajar en solitario y a aceptar tan solo proyectos que le ilusionaran de verdad. Diez años después de aquella decisión, la diseñadora norteamericana ha trabajado para empresas como Adobe, Facebook, Forbes, Nike Samsung o Vanity Fair, además de haber sido contratada por el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama. El proyecto que cambió su vida fue el de la colección de libros de Penguin, para el que diseñó las letras capitulares; a partir de aquel momento, empezó a ser conocida como Capitular Girl.

Entre sus especialidades destaca la fusión de letras e imágenes. Una de las técnicas que utiliza es intercalar líneas entre las palabras para dotarlas de una dirección concreta —en numerosas ocasiones perpendiculares entre ellas— aportando dinamismo y atrayendo la mirada del lector de un lado a otro. Asimismo, integra escenarios orgánicos en los textos como si de una extensión de las propias letras se tratase.

Ahora vive en San Francisco, donde ha creado su propio estudio junto a su hermano, un lugar desde el que no deja de producir nuevo material. Hische, a pesar de su juventud, es una de las diseñadoras tipográficas de referencia a nivel mundial; tanto es así que hasta directores de Hollywood han acudido a ella para diseñar las tipografías de sus películas, como ocurrió con Wes Anderson y su film Moonrise Kingdom. Jessica Hische no es tan solo una profesional de gran éxito, sino también una inspiración para todos aquellos que quieren poder vivir haciendo lo que más les gusta: tipografía.

anne crabtree cuenta historias sin palabras

Los Soprano, Westworld, Masters of Sex o El cuento de la criada. Todas estas exitosas series tienen algo en común: su vestuario ha sido ideado por la diseñadora Ane Crabtree. Confeccionar los trajes y piezas para los personajes de una serie no es tarea sencilla y requiere de un exhaustivo proceso creativo que bucea en temas aparentemente superfluos pero tan importantes como los colores o las texturas.

Como efecto de la composición del escenario y vestuario seleccionado por Crabtree, las imágenes evocan las emociones ocultas detrás de cada una de las historias representadas y dirigen al espectador hacia un espectro emocional. Cada una de las piezas textiles no han sido escogidas al azar; son el resultado de un minucioso estudio y análisis de la composición de la escena realizado por la diseñadora y su perfecta combinación con el argumento narrado, los personajes interpretados y la atmósfera sensorial buscada. Su trabajo es el reflejo de una realidad sesgada y de la naturaleza humana más pura.

La colaboración más reciente de Crabtree ha sido con el cineasta Liam Young para la Trienal de la Galería Nacional del Museo Victoria (2020-2021). La diseñadora presentó el vestuario del cortometraje Planet City, dirigido y producido por dicho cineasta, para el que desempeñó sus primeros diseños utópicos. Asimismo, recientemente ha sido elegida como una de las participantes en el documental de Ridley Scott y Kevin Macdonald, Life In A Day 2020, que se estrenó en Sundance el 1 de febrero de 2021.

— Anne Crabtree, diseñadora de vestuario «[Sobre ‘El Cuento de la criada’] Como mujer, y como mujer que se ha encontrado en una situación muy vulnerable siendo una niña y a lo largo de su vida, diré que la semilla de la creatividad proviene de muchos lugares; incluso del lamentable escenario que se pincela en el libro y la serie».

descubriendo el poder de las marcas, por ingrid picanyol

Todas las marcas tienen su poder. Así lo siente la directora de arte Ingrid Picanyol, responsable de que las marcas con las que colabora identifiquen y utilicen de manera correcta su impacto positivo en el planeta y dejen su huella inclusiva eliminando cualquier estereotipo no representativo. El estudio de Picanyol (que recibe el mismo nombre) está afincado en Barcelona, pero recibe clientes de todas partes del mundo. Sus pilares de trabajo se centran en el minimalismo, la sostenibilidad y la diversidad social.

Antes de fundar su propio estudio, vagó por ciudades como Nueva York y Ciudad de México, lugares que le ayudaron a definir la ruta de sus proyectos con un estilo que conjuga concepto, inspiración y estrategia empresarial. También trabajó en ByFutura, RoAndCo, Suki Design Studio y Javas Lehn Studio.

El reto de Picanyol es trabajar con clientes que sepan reconocer su poder e influencia y ayudar a construir marcas coherentes, que cubran las necesidades sociales actuales. Branding, identidad corporativa, fotografía, packaging… Las disciplinas que abarca el liderazgo de Picanyol conforman la unión de una perspectiva eco-friendly y feminista con matices frescos y responsables con el entorno natural. Desde el estudio han trabajado para marcas como Oysho España, Patricia Urquiola, Goa Organics, Bahen & Co, Inaya Lingerie, Josep Maria Ribé o Michael Saiger, entre muchas otras.

las lecciones sin desperdicio de chelsea cardinal

Estuvo cerca de ocho años ejerciendo la dirección de arte en GQ, una de las revistas más prestigiosas del mundo. Finalmente, otras posibilidades profesionales llamaron a su puerta y decidió alejarse de la publicación para descubrir otros horizontes. De ello ha aprendido valiosas lecciones (sin desperdicio) que le han servido enormemente para delinear sus pasos hacia proyectos freelance y su propia marca de moda, Cardinal.

La diseñadora Chelsea Cardinal siempre tuvo claro desde muy joven que quería serlo; sin embargo, en aquel entonces se creía que el diseño no era algo de lo que se pudiera sacar provecho. Se matriculó en estudios de ciencia y, más que interesarse por la biología, pasaba horas y horas bocetando microscopios. Eso era lo que le apasionaba. Decidió matricularse en un curso de diseño gráfico en otra escuela y comenzó a trabajar como asistente de diseño en GQ.

— Chelsea Cardinal, diseñadora e ilustradora «Estamos aprendiendo a ser más orgullosas y a exigir que nos vean, no porque necesitemos la aprobación del mundo, sino porque nos estamos dando cuenta de que las mujeres más jóvenes necesitan nuestro ejemplo».

Con el paso de los años (y así, hasta ocho en total), Cardinal escaló en su carrera hasta convertirse en la directora de arte de la revista. Su trabajo editorial al frente de GQ respira libertad, humor, ironía y diversión. Actualmente, dedica su tiempo a diferentes disciplinas como fotografía, ilustración, tipografía… Es asombrosa la facilidad con la que Chelsea Cardinal juega con los elementos que tiene a su alcance para mostrar páginas ricas en contenido.

El trabajo de la diseñadora le ha valido el reconocimiento de muchas instituciones, incluyendo el de la Society of Publication Designers and Communication Arts Magazine y el Certificado a la Excelencia Tipográfica por el TDC de Nueva York.



