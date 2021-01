Peter Saville es el creador de una de las cubiertas de álbum más famosas de la historia, Unknown Pleasures de Joy Division (1979). Pero su carrera no termina ahí, también ha participado en la recreación de logos tan reconocibles como el de Calvin Klein o el logo del 80º aniversario de Lacoste.

Peter Saville nació en Manchester el 9 de octubre de 1955 y estudió en el St. Ambrose College, situado en su misma ciudad natal. Siempre con una vocación creativa, desde pequeño se intereso por el diseño gráfico y todas sus vertientes y por ello decidió estudiar en la Escuela Politécnica de Manchester en la que cursó diseño gráfico entre 1975 y 1978.

En los años 80 y 90, la ciudad de Manchester se encontraba en un auténtico auge musical y el éxito de algunas bandas locales a escala mundial la convirtieron en uno de los centros culturales de Reino Unido y, en consecuencia de Europa. En estos años nacieron en esta ciudad británica grupos como Oasis, Buzzcoks, The Smiths, Joy Division, The Stones Roses, Happy Mondays o New Order, y de forma muy rápida convirtieron a Manchester en el centro musical del continente.

Desde sus inicios como diseñador, Saville ha destacado por una visión revolucionaria y distinta a lo que era habitual en las cubiertas de discos de la época.

Este crecimiento de la industria musical activó todo un mercado empresarial que sirvió como sustento para que los grandes grupos de la ciudad continuaran creciendo de forma exponencial. En este contexto, muchas personas comenzaron a trabajar en el amplio abanico de oportunidades que proporciona el mundo de la música, y la ciudad de Manchester se convirtió en la referencia cultural de la Europa del momento.

Y fue en estas circunstancias en las que Peter Saville aprovechó su talento para hacerse un hueco en la industria. Un golpe de suerte le llevo a conocer a Tony Wilson, popular periodista y presentador de televisión británico. Este encuentro fortuito supuso su primera gran oportunidad profesional dentro del sector musical: realizó el primer cartel para Factory Records (FAC 1). Aunque el proyecto lo entregó fuera de plazo, Wilson no dudó de que se encontraba ante un talentoso diseñador que estaba llamado a hacer historia dentro del diseño de cubiertas de discos.

Más adelante, Saville se convirtió en socio de la discográfica Factory Records junto a Tony Wilson, Rob Gretton, Martin Hannet y Alan Erasmus. Esta compañía discográfica británica independiente fue fundada en 1978 impulsada por Tony Wilson con el objetivo de dar salida a las bandas que actuaban en su sala de conciertos The Factory.

La firma inició su andadura con grupos musicales de Manchester, como Joy Division y The Durutti Columns, así como artistas de otros lugares de Reino Unido como el comediante John Dowie (de Birmingham) o Orchestral Manoeuvres in the Dark (formados en las cercanías de Liverpool). Todos los lanzamientos del sello, tanto música como vídeos, tienen asignado un número de catálogo acompañado de un número. Este sistema de numeración fue aplicado, además, a otras producciones de la compañía, incluyendo pósteres que fueron conformando las creaciones, lo que indica la importancia que el sello discográfico daba a los recursos gráficos. El sello editó parte de los discos más emblemáticos del pop británico hasta su cierre, absorbida por London Records en 1992.

Durante los años de auge de la discográfica, muy pronto fueron publicadas las primeras grabaciones de grupos como Joy Division o Cabaret Voltaire. Entre sus numerosos proyectos, también pusieron en marcha el famoso club nocturno donde muchas de estas bandas dieron sus primeros conciertos. Con este rápido crecimiento se vieron en la necesidad de configurar una imagen visual que vendiera bien el novedoso y atractivo producto, y ahí fue donde entro en acción Peter Saville. Se encargó de diseñar los carteles de los conciertos, las cubiertas de los discos y los vídeos promocionales.

cinco portadas de discos para la historia del diseño

Hay diseños que pasan a la historia por su gran transcendencia histórica, pero hay otros que lo hacen por ser genialidades de la creatividad. Saville es experto en este segundo caso y aquí te presentamos sus portadas de disco que se cuentan entre las más reconocidas de toda la historia de la música.

La primera portada que podemos destacar es la del disco Unknown Pleasures (1979) de Joy Division. Se trata de una cubierta con mínimos recursos en la que se ve un gráfico en línea blanca sobre fondo negro, y en la que no aparecen ni el nombre de la banda ni el nombre del disco (que se muestran en el lomo). Con el paso de los años esta portada se ha convertido en un auténtico icono que ha fusionado dos mundos: música y diseño. Saville recuperó este gráfico de una enciclopedia, y es una frecuencia descubierta por un radiotelescopio.

Imagen de Unknown Pleasures, de Joy Division



Tampoco puede pasar desapercibida la portada del álbum Orchestral Manoeuvres In The Dark (1980). Es considerado como uno de los mejores discos de pop electrónico de los 80, y para el diseño de su cubierta Saville contó con la ayuda de Ben Kelly, un diseñador de interiores que ideó una rejilla troquelada a través de la cual se veía el color naranja de la funda interior.

Portada del disco Orchestral Manoeuvres In The Dark

Entre sus creaciones más destacas también es necesario nombrar la portada del disco Flesh and Blood (1980) que diseñó para Roxy Music. Este disco era el séptimo de esta conocida banda y Saville optó por una fotografía de Neil Kirk en la que aparecen tres mujeres que se disponen a lanzar una jabalina: dos en la portada y una tercera en el reverso.

Portada del disco Flesh and Blood

Esta portada que diseñó para el grupo New Order también es una de sus creaciones más destacadas. Cuando murió Ian Curtis, el cantante de Joy Division, el resto de los componentes del grupo decidieron fundar New Order que salió a la luz con este álbum que fue editado por Factory Records. Para este diseño, Saville se inspiró en la “F” de Factory y en la “L” de 50 para crear una cubierta que incluye mucha información con un sencillo y atractivo diseño.

Portada del disco de New Order (1983)

Power, Corruption and Lies (1983) también fue una de las cubiertas diseñadas por Saville más destacadas de su carrera profesional. Se trata de un disco producido para New Order y que tiene en la portada la pintura “A Basket of Roses” de Henri Fantin-Latour.

Portada de Power, Corruption and Lies (1983)

mucho más que un diseñador de cubiertas

Pero la carrera de Peter Saville no termina aquí. El diseñador británico ha destacado por la creación y remodelación de identidades visuales de grandes marcas del mundo de la moda, ha realizado exposiciones de sus creaciones y también ha tenido algunos encontronazos con la justicia.

En el año 2010, Peter Saville fue demandado, junto a Rhino y Warner, por el sello de Whashintong DC Teenbeat Records y el grupo indie +/- por el diseño de la caja de singles de Joy Division “+-”. Los demandantes aseguraron que el diseño de Saville (el de la edición de lujo de la caja de Joy Division) es muy similar al del álbum de debut de +/-, de 2002.

Ese mismo año, Saville tuvo el honor nacional de poder diseñar la equipación de la selección británica. Lo más destacable de este diseño fue la limpieza de elementos y de ruido visual. También es interesante las cruces de San Jorge en diferentes colores, que según Saville simbolizan la multiculturalidad inglesa. Según Umbro, fue un intento de crear un nuevo y fresco aspecto a la camiseta, basado en los principios del diseño de las anteriores, usando las últimas tecnologías de diseño textil, a la vez que introduciendo un nuevo y colorido diseño de camiseta.

En 2013, Peter Saville fue el encargado de diseñar el logo conmemorativo para el 80 aniversario de Lacoste. Para crear la imagen, Saville se inspiró en los orígenes tenísticos de la marca: dos simples pelotas de tenis sirven como base para componer los números 8 + 0 = 80. Bajo la dirección de arte de Saville, la firma francesa lanzó a la venta 12 diferentes kits edición limitada —uno por cada mes— del clásico polo. Cada uno de los kits incluía los componentes para customizar los polos: pinceles, aguja e hijos, aerosoles, plantillas…

En 2017, Calvin Klein anunció a través de su cuenta de Instagram una imagen con su nuevo logotipo. Junto con la imagen se explicaba de forma escueta que esta nueva identidad suponía «una vuelta al espíritu original» de la marca como «reconocimiento al fundador y a los cimientos de la casa». Y también se hacía una mención colaborativa en este proyecto al director de arte y diseñador gráfico Peter Saville.

En junio de 2017 realizó en Manchester “True Faith”, una exposición fotográfica que tuvo lugar en el marco del Festival Internacional de Manchester en el que se intentó transmitir la gran repercusión que han tenido grupos como Joy Division y New Orden sobre el arte visual y el diseño gráfico en la historia. También se presentaron obras de varios artistas contemporáneos como Jeremy Deller, Liam Gillick, Raf Simons o Barbara Kruger.

Rediseño del logo de Lacoste para el 80º aniversario