¿Quién no ha escuchado alguna vez la típica frase ‘Lo que pasa en las Vegas, se queda en las Vegas’? En ocasiones, cuando una frase se hace tan famosa el porqué y de dónde viene va perdiendo cada vez más importancia. De hecho, se convierte en una muletilla y es empleada en determinadas ocasiones de nuestro día a día. Es lo que le ha ocurrido a esta frase. Hay muchos quienes desconocen que fue el más que acertado eslogan de una campaña publicitaria.

Quienes quieran indicar que alguna cosa va a tratarse con total discreción, acuden a la expresión ya popular ‘Lo que pasa en las Vegas, se queda en las Vegas’. A pesar de que pueda parecer lo contrario, esta frase está conviviendo con nosotros día a día desde hace relativamente poco.

Nació en 2003 de la mano y de las mentes creativas del equipo R&R Partners. La ciudad de Nevada necesitaba una campaña publicitaria para promocionar su turismo y el eslogan ‘What happens here, stays here’ fue el que crearon para ella. Bajo el concepto de que Las Vegas es una ciudad para hacer lo que se quiera, ser quien se quiera ser bajo una total confidencialidad, fueron creando algunas piezas publicitarias en tono de humor que tuvieron tal éxito, que el eslogan pasó a la expresión que se emplea hoy en día en conversaciones, en cine, en música, etc.: ‘What happens in Vegas, stays in Vegas’. Desde entonces han sido fieles al concepto y han seguido creando spots alrededor de este.

Seguramente el equipo de R&R Partners ni se imaginaba que el eslogan que acaban de crear iba a traspasar los límites de la publicidad tan exitosamente para instalarse en lo más profundo de nuestro día a día.

A continuación, os dejamos con una recopilación de los mejores anuncios: