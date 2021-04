Setapp es una página web que selecciona las mejores aplicaciones del mercado, para Mac y PC, te explica cómo se usan y las pone a tu disposición mediante suscripción.

Los que trabajamos delante de una pantalla, incluso en profesiones creativas, sabemos que hay muchas tareas que repetimos una y otra vez hasta que las tenemos interiorizadas. ¿Cuántas veces, después de la enésima repetición descubres que la solución a tus acciones cotidianas estaba en una aplicación?

La elección del tipo de formato gráfico para imágenes es algo que tienen en cuenta todos los usuarios de dispositivos electrónicos, que hoy en día es el 90% de la población. El usuario final típico solo se preocupará de que el formato que elija pueda ser leído por la mayoría de programas gráficos. Los usuarios finales no está preocupados por cómo los datos internos del documento están organizados, ellos solo quieren asegurarse de que están bien representados. Los programadores, por ejemplo, necesitan saber cómo está organizado cada byte de información en documento.

mapa de bits o vector

Porque no todos los documentos organizan la información del mismo modo: hay imágenes de mapa de bits e imágenes vectoriales. Las imágenes de mapa de bits (imagen rasterizada o bitmap) están compuestas por una cuadrícula de píxeles organizados en una rejilla. Cuanto mayor sea el número de píxeles más calidad tendrá la imagen. La principal ventaja de este tipo de formatos (serían mapa de bits documentos jpg, png, gif o tiff) es que son capaces de representar la realidad con gran definición.

Una imagen de mapa de bits puede convertirse en una imagen vectorial en un proceso que se llama vectorización.

Las imágenes vectoriales se basan en una serie de coordenadas matemáticas que definen su posición, forma, color y otros atributos. Al estar compuestas por entidades matemáticas, se le pueden aplicar transformaciones geométricas como ampliar, expandir o reducir, sin que pierdan nada de calidad. Son imágenes vectoriales los pdf, por ejemplo. Una imagen de mapa de bits puede convertirse en una imagen vectorial en un proceso que se llama vectorización. Y una imagen vectorizada puede convertirse en mapa de bits en un proceso que se llama rasterización.

Hoy es algo cotidiano para muchos tener que convertir imágenes en jpg a pdf. Algo que puede acabar siendo una tarea tediosa resulta rápido y cómodo gracias a las aplicaciones. En Setapp tienes reunidas en un solo lugar las aplicaciones mejores del mercado, organizadas por categorías y explicadas. Además, tienen un blog donde nos explican cómo utilizar cada aplicación de las que ellos recomiendan y alojan. Por ejemplo, siguiendo con la conversión de imágenes, en el blog de Setapp encontramos una entrada extensa, ilustrada con infografías sencillas y capturas de pantalla en la que se nos explica sobre cómo convertir imágenes y cuáles son las aplicaciones más adecuadas.

Los tutoriales de Setapp son muy sencillos de seguir

Sí, los usuarios de Mac sabemos que con Vista Previa podemos hacer esa conversión. Pero como la mayoría de las aplicaciones principales de Mac, nos resuelven el problema, pero a menudo no del todo bien. Técnicamente, con Vista Previa conviertes el tipo de archivo, pero no tienes ningún control sobre el resultado final. Simplemente no es lo suficientemente bueno. Así que Setapp te recomienda dos aplicaciones mucho más completas que puedes descargarte desde su web y te enseña cómo utilizarlas y qué ventajas tiene cada una.

infinitas opciones

Con más de 210 aplicaciones a tu alcance, podrás pasarte horas y días descubriendo pequeños tesoros. Tú dices qué necesitas y Setapp te ofrece la solución. La colección incluye herramientas para tareas que ni siquiera imaginabas que se podían solucionar. Solo con un paseo por su blog encontrarás soluciones a cuestiones como ¿cómo convertir vídeos de YouTube a MP3? o ¿cómo publicar fotos en Instagram desde el Mac?

suscripción

Setapp funciona por suscripción. Por un único pago de 9,99$ al mes puedes descargarte todas las aplicaciones que quieras en varios dispositivos. No hace falta separar tu trabajo con el Mac y con el iPhone. Con Setapp, tus aplicaciones están totalmente sincronizadas entre dispositivos.