Ha llegado un día prometedor para el sector creativo en Andalucía. Se lanza la web de Design from Andalucía, el primer directorio profesional dedicado a la comunidad del diseño en esta comunidad. Esta plataforma web es una evolución natural de un proyecto que comenzó en Instagram en 2017 (@design.from.andalucia), descubriendo y conectando a los numerosos profesionales activos en la región y destacando la necesidad de darles mayor visibilidad.

Mientras en otras comunidades los responsables y representantes de los diseñadores se preocupan de hacer premios, festivales y contactos en Andalucia crean una herramienta para que todo el sector esté reunido y de ese modo que los clientes no tengan excusa para decir aquello de ‘es que no se a quien llamar’. Una idea que deberían tomar nota en otros lugares, asociaciones, ministerios y fundaciones y centro de diseño para extenderla al resto del país.

Design from Andalucía es el primer directorio profesional de estas características en esta región. Este proyecto, gestionado por diseñadores gráficos en activo, busca potenciar el diseño “made in Andalucía”. “Queremos darle visibilidad a nuestro talento local y convertirnos en un punto de encuentro para todos los profesionales de nuestra tierra”, afirman los creadores del proyecto.

Desde sus inicios en Instagram, Design from Andalucía ha sido una plataforma dedicada a la promoción del diseño andaluz, publicando proyectos tanto de estudios de diseño consolidados como de freelances emergentes. Durante siete años, la cuenta ha destacado por su cuidadosa selección de trabajos, permitiendo a los creativos locales compartir su talento con una audiencia más amplia. Esta labor ha permitido identificar la riqueza y diversidad del talento en la región, subrayando la necesidad de una plataforma más amplia y accesible como el nuevo directorio web.

Además, en estos siete años, Design from Andalucía ha iniciado colaboraciones con festivales de diseño como el OFFF Sevilla, el Moments de Málaga y el Órbitas de Jaén, participando activamente en la red de profesionales y fortaleciendo los lazos dentro de la comunidad creativa andaluza.

El proyecto se estructura en cinco fases, y la publicación del directorio online representa la segunda de ellas. En esta plataforma, los profesionales del diseño pueden registrarse, explorar el directorio y enviar sus proyectos. Es importante destacar que quienes han creado y gestionan esta iniciativa prefieren de momento mantener el anonimato, subrayando que lo realmente importante son los proyectos y los profesionales que dan vida a esta comunidad.

Con una visión a futuro, Design from Andalucía tiene previsto dar especial atención a los jóvenes talentos, fomentando la cantera del diseño andaluz. Aunque la web actualmente se encuentra en fase beta, hay un amplio margen de mejora y esto es solo el comienzo de un emocionante viaje.

El proyecto se inspira en iniciativas similares desarrolladas en otras regiones europeas, como Design from Finland, y ha motivado la creación de proyectos paralelos en otras comunidades españolas, tales como Design from Madrid, Design from Murcia y Design from Extremadura.

Más info: Design from Andalucía

Actualizado 14/06/2024