La estirpe fracasada derriba con humor, ironía y sin concesiones la perfecta fachada tras la que se ocultan cuatro familias de alta alcurnia que no dudarán en hacer lo que sea necesario para conservar su estatus.

Según afirma Elisa Riera, «desde siempre tienden a llegarme historias raras, llamativas o extrañas. En La estirpe fracasada las he reunido en un mismo guion, entrelazando mimbres provenientes de mi entorno cercano y creando un compendio de los peores historias que conozco, juntándolas todos en un mismo grupo familiar».

De esta manera, la autora derriba con humor, ironía y sin concesiones la perfecta fachada tras la que se ocultan cuatro familias de alta alcurnia que no dudarán en hacer lo que sea necesario para conservar su estatus.

Críticas entre primos, pasados inconfesables, bodorrios infumables, robos de títulos nobiliarios, tardes pestilentes en el viñedo, fracasos matrimoniales e hipocresía, toneladas de hipocresía ilustran las vidas y miserias de este linaje burgués venido a menos.

Después de El futuro es brillante y Una Laowai en Shanghái, ambas novelas gráficas publicadas en Astiberri, Elisa Riera se centra en la familia como el núcleo último donde no hay límites, ya que, continúa la autora, «el vínculo entre los miembros es tan complejo que hace que se sobrepasen barreras que en otros grupos serían inimaginables».

Con este punto de partida, Riera logra crear la radiografía de una parte de la sociedad que se esconde tras una imagen tan idílica como falsa.

Este cómic supone también una evolución en el estilo de la autora a nivel de dibujo y coloreado, centrándose en matices más sobrios y una línea más rota y con más detalle, y con viñetas a las que ha dotado de más profundidad.

En cuanto al tono de la narración, según Riera, «la propia historia me pedía usar un tono más sombrío e irónico que en mis anteriores trabajos, pero me he dado cuenta, una vez escrita, y creo que eso ha ocurrido porque al final he usado el tono que utilizo generalmente en mi día a día: desdramatizar la historia explicándola tal cual es, sin aditivos, pero tampoco edulcorantes».

sobre elisa riera

Elisa Riera (Barcelona, 1981) estudió Diseño Gráfico e Ilustración en la Escuela Massana de Barcelona. Enseguida empezó a trabajar como muralista freelance en varios proyectos alrededor de Europa. Posteriormente se mudó a Nueva York para trabajar como diseñadora de personajes para clientes internacionales de sectores variopintos. Una vez terminada esa etapa, volvió a Barcelona y dio un giro profesional especializándose en diseño y consultoría de moda. Actualmente trabaja a caballo entre Europa y Asia.

En su faceta como autora, publica su diario en un e-comic de Instagram donde narra sus aventuras y desventuras vitales. Su historieta La Señora Rosa logró el 2º premio en El I Concurso Nacional de Cómic Biblioteca Insular de Gran Canaria y fue publicada en el recopilatorio En corto (Astiberri, 2018). También es autora de las novelas gráficas El futuro es brillante (Astiberri, 2019) y Una laowai en Shanghái (Astiberri, 2020).