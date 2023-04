Hacemos un recorrido por la vida y obra del diseñador gráfico y director Kyle Cooper, conocido por su original forma de presentar historias a través del diseño de secuencias de títulos de créditos tan originales y memorables como las de Seven, Sipder-Man o American Horror Story.

Kyle Cooper es un conocido diseñador de títulos de crédito y director de cine estadounidense, realizador de secuencias de títulos para películas y series como Seven, Spider-Man, Dawn of the Dead y American Horror Story. Además de su trabajo como diseñador, Cooper ha dirigido cortormetrajes y comerciales de televisión.

Kyle Cooper nació el 13 de marzo de 1962 en la localidad de Salem (Massachusetts), y desde niño su vida se vio marcada por la fantasía y la creatividad que impregnaban los cómics, libros y películas de terror que consumía vorazmente.

Más adelante estudió Diseño gráfico en la Universidad de Yale, donde se formaría con el prestigioso diseñador Paul Rand. También estudiaría Producción de cine en la Universidad de Los Ángeles, en California, y obtendría la beca Mohawk Paper Traveling Fellowship para realizar su tesis doctoral sobre el padre del montaje moderno, Sergei Eisenstein, en la entonces Unión Soviética.

Tras finalizar sus estudios, Cooper pasó a trabajar en R/GA (entonces conocida como R/Greenberg Associates) primero en Nueva York y luego en Los Ángeles. Durante esa década, crearía la secuencia de títulos para la película Seven, de 1995. Este trabajo recibió elogios por parte de la crítica y le valió a Cooper el reconocimiento como diseñador y realizador de secuencias de créditos. Hasta entonces, los títulos de créditos eran un arte menor, por detrás de los vídeos musicales, e incluso, los comerciales.

«El arte es una idea que ha logrado su perfecta ejecución y los títulos de crédito, a veces, logran elevarse a ese nivel. Por tanto, sí: son arte» Kyle Cooper

recorrido por los créditos

El trabajo y la creatividad de Cooper ensalzó la creación de títulos de crédito hasta posicionar en un mayor estadio este campo. Por aquella misma época, fundó su primera agencia de diseño llamada Imaginary Forces, que en 2003 se convertiría en Prologue Films. Durante toda su carrera, Kyle Cooper ha destacado por la creación de títulos de créditos memorables; si la secuencia de créditos de la aclamada Seven en 1995 pasó a la historia del cine como una de las más innovadoras y efectivas, son muchas otras las producciones para las que Cooper ha trabajado.

Entre ellas se encuentra la película de Spider-Man de 2002, en la que diseñó una secuencia de créditos con animaciones 3D de arañas y telarañas que se han convertido en iconos de la franquicia; Cooper diseñó en 2004 la secuencia de títulos de crédito para Dawn of the Dead, en la que se muestran noticias con imágenes y clips de vídeo de la epidemia zombie que se desata en la historia; más tarde, realizó en 2008 el diseño de créditos en forma de animaciones 3D para la película de Iron Man y suya es también la perturbadora secuencia inicial de créditos de la serie American Horror Story.

Además de estos trabajos, Cooper ha diseñado secuencias de títulos de crédito para muchas otras películas y series de televisión, incluyendo The Walking Dead, Boardwalk Empire, The Secret Life of Walter Mitty y Kong: Skull Island.

otros trabajos de kyle cooper

En 2010, Cooper sacó a relucir su faceta como director con el estreno en el Festival de Cine de Sundance del cortometraje The Abduction. Antes de éste, en el 1999, había realizado Delivered, un corto que cuenta con una caja misteriosa que contiene un objeto inquietante en su interior; en 2002 dirigiría Amelia, pieza que relata la historia de una niña que despierta en un mundo postapocalíptico y trata de encontrar a su madre.

También en 2010, Cooper dirigió el cortometraje The Last 3 Minutes, que muestra los últimos tres minutos de la vida de un condenado a la silla eléctrica. En 2017, se uniría al también maestro del suspense David Lynch para dirigir y producir The Black Ghiandola, la historia de un joven que lucha contra la enfermedad en un mundo postapocalíptico.

Además de los cortometrajes y las secuencias de créditos, Cooper ha dirigido comerciales de televisión conocidísimos como son Taste the Felling, para el gigante de Coca Cola en 2016, Destiny en 2014 para la compañía de Xbox, para The North Face en 2015 dirigió el comercial Never Stop Exploring y en 2016 diseñó la animación para Play Loud, el vídeo promocional de EA Sports. Además de estos comerciales, Cooper ha dirigido anuncios para marcas como BMW, Toyota, Nike y Pepsi, entre otras.

Cooper no ha dejado rama artística sin explorar, ya que también ha diseñado y dirigido videoclips para músicos y bandas como Tool, Soundgarden y Smashing Pumpkins.

importancia y reconocimientos

Kyle Cooper es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y ostenta el título honorífico de Diseñador Real de la Industria por la Real Sociedad de las Artes de Londres. Tiene siete nominaciones a los Emmy y dos galardones. En 2014, también recibió la medalla a toda una vida de logros del Instituto Americano de Artes Gráficas.

Estos y otros reconocimientos premian el trabajo de toda una vida dedicada al diseño de secuencias de títulos para cine y televisión innovadores, creativos y memorables que se han convertido en parte esencial de la experiencia cinematográfica.

«Tienes que implicar al público emocionalmente. La manera de conseguirlo es que yo también me implique» Kyle Cooper

La introducción de nuevas técnicas y herramientas de trabajo por parte de Cooper ha influido en la forma de crear y presentar las películas actualmente; por ejemplo, la animación de tipografía con imágenes en movimiento de la película Seven se ha convertido en una técnica popular en la industria cinematográfica.

Su trabajo ha sido y continúa siendo influyente a causa de su inmensa creatividad, originalidad y su capacidad de capturar la esencia de la historia que se va a contar para presentar una elegante y llamativa introducción de la misma en las secuencias de créditos.

A menudo, sus diseños aportan contexto y atmósfera a la obra cinematográfica que acompañan, por ello Cooper se postula como uno de los directores y diseñadores más prestigiosos de la industria.

Kyle Cooper Motion Plus Design reel from Motion Plus Design on Vimeo.

En Gràffica tuvimos la oportunidad de entrevistarle para el número 15 de la revista sobre Software. Si quieres el número 15 de la revista Gràffica Software donde puedes encontrar el reportaje íntegro a Kyle Cooper, consíguela aquí.