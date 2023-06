Actualizado 14/06/2023

El dibujante, que ha fallecido a los 93 años, es el cocreador de Lobezno y el ilustrador por excelencia de Spiderman.

El universo Marvel está de luto. John Romita, uno de los dibujantes más reconocidos de la compañía, ha fallecido a los 93 años de edad según ha anunciado su hijo en redes sociales. Este historietista americano era miembro del Will Eisner Comic Book Hall of Fame desde el año 2022 y fue el cocreador de personajes tan icónicos como Kingpin, Jane Watson, Lobezno o The Punisher.

Los primeros años de su vida estuvieron marcados por su pasión por el arte. En 1947, a la edad de 17 años, se graduó en la Escuela de Arte Industrial de Nueva York, lo que sentó las bases para su futura carrera en el mundo del cómic. Inicialmente, se dedicó a la publicidad, pero su destino pronto lo llevaría a sumergirse en la industria del cómic.

Romita se convirtió en uno de los nombres más influyentes en la historia de Marvel Comics

En 1951, Romita comenzó a colaborar con Stan Lee, el famoso guionista de Marvel Comics, como dibujante y entintador. Sus primeros trabajos en el mundo del cómic se desarrollaron en diversas publicaciones, estableciendo una sólida base para su futuro éxito. Sin embargo, en 1958 decidió abandonar Marvel Comics, en ese entonces conocida como Atlas Comics, debido a la crisis que atravesaba la editorial. Romita encontró refugio en DC Comics, donde durante ocho años se dedicó a la realización de historietas románticas, destacándose en títulos como Bonnie Taylor para Young Romance.

En 1965, John Romita Sr. regresó a Marvel Comics, esta vez como entintador de la portada de Jack Kirby y los lápices interiores de Don Heck para Avengers #23. Su talento no pasó desapercibido y, más tarde, comenzó a colaborar en la serie Daredevil a partir del número 12, agregando trazos finales sobre los bocetos de Jack Kirby. Sin embargo, fue su trabajo en The Amazing Spider-Man a partir del número 39 el que lo catapultó a la fama y le otorgó un lugar destacado en la industria del cómic. Romita se convirtió en el dibujante fijo de la serie, siendo responsable de diseñar y darle rostro a personajes como Mary Jane Watson, quien posteriormente se convertiría en la esposa de Spider-Man.

La importancia de John Romita. en Marvel Comics fue tal que, en julio de 1973, se convirtió en el director artístico de la editorial. En este cargo, colaboró en la creación de numerosos personajes, dejando su huella en el universo Marvel. Romita fue el responsable de dar vida a personajes tan emblemáticos como Wolverine, Punisher, Luke Cage, Bullseye, Tigra y Brother Voodoo, entre otros. Su creatividad y destreza artística dejaron una marca duradera en el mundo del cómic.

Tras una carrera llena de logros y contribuciones significativas, John Romita Sr. se jubiló en 1995, dejando atrás un legado imponente. Su último trabajo, Spider-Man / Kingpin: to the Death, protagonizado por Spider-Man y Daredevil, dos de sus personajes más queridos.